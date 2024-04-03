02.04.2024, 12:01 31651
Ресурсы полезных ископаемых на 1,1 трлн тенге обнаружены в районе моногородов - Шарлапаев Дополнено
В текущем году планируется завершить поисковые работы на 5 перспективных участках вблизи городов Абая, Курчатова, Балхаша, Алтая
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В окрестностях моногородов с 2020 по 2022 годы обнаружили ресурсы полезных ископаемых на 1,1 трлн тенге, доложил в ходе заседания правительства глава Министерства промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.
На разведку данных территорий привлечены частные инвестиции на сумму 28,7 млрд тенге. В текущем году планируем завершить поисковые работы на 5 перспективных участках вблизи городов Абай, Курчатов, Балхаш, Алтай, которые начаты в 2022 году", - сообщил Шарлапаев.
Он также рассказал, что до конца 2025 года 5 моногородов будут полностью обеспечены питьевой водой.
На сегодня уровень доступности питьевой воды в 5 моногородах составляет свыше 91%. Они будут обеспечены на 100% до конца 2025 года. Общая протяженность сетей теплоснабжения в моногородах составляет 2,8 тыс. км. В 2023 году отремонтировано 173 км тепловых сетей. В этом году запланирован ремонт 57,6 км сетей. Дополнительно имеются проекты по ремонту 86,3 км", - проинформировал глава Минпрома.
Также в 18 моногородах ведется разработка ПСД для строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений. Проекты будут финансироваться за счет республиканского бюджета, облигационных займов АО "НУХ "Байтерек" и займов международных финансовых организаций.
Дополнено 02.04.2024, 12.32
Индустриальную зону планируют создать в Экибастузе. Для этого планируется привлечь 100 млрд тенге инвестиций, сообщил Шарлапаев.
Развитие города планируется по 3 крупным направлениям: это кластеры энергетики, металлургии и производства железнодорожной продукции. Усовершенствование энергетической отрасли связано с увеличением мощностей Экибастузской ГРЭС. Развитие металлургической отрасли будет обеспечено за счет решения о создании индустриальной зоны с привлечением в качестве основного партнера ТОО "Mineral Product". В период строительства будут созданы 800 рабочих мест, в эксплуатационный период - 4 тыс. Ожидается привлечение более 100 млрд тенге инвестиций", - рассказал министр.
В январе президент Токаев заявил, что, по оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более 5 тыс. неразведанных месторождений стоимостью свыше $46 трлн.
Сегодня мы уже производим 19 из 34 важнейших видов сырья, необходимых для экономики Европейского союза. Месторождения еще 9 видов полезных ископаемых, таких как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций", - уточнил глава государства.
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03.04.2024, 11:19 2631
Бектенов призвал крупные предприятия поддерживать МСБ
Вокруг крупных компаний необходимо развивать пояс из субъектов малого и среднего бизнеса
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Крупные предприятия должны поддерживать малый и средний бизнес и передавать ему вспомогательные услуги, заявил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
Он поручил до конца года как минимум удвоить количество заключаемых оффтейк-контрактов крупных предприятий с субъектами малого и среднего бизнеса для стимулирования отечественного производства.
Если раньше эта работа велась на добровольной основе, то сейчас в законодательстве закрепляется задача по созданию пояса МСБ вокруг крупных предприятий и заключения с ними долгосрочных контрактов", - подчеркнул глава правительства.
На сегодняшний день между крупными заказчиками и отечественными производителями в моногородах заключены 20 долгосрочных договоров на сумму 24,5 млрд тенге и 13 оффтейк-контрактов на 47,3 млрд тенге. Также ряд предприятий моногородов заключили с поставщиками соглашения по поставке необходимого объема сырья по выгодным ценам. Однако, по словам Бектенова, этих мер недостаточно.
Вокруг крупных компаний необходимо развивать пояс из субъектов малого и среднего бизнеса. Это должно быть обязанностью крупных компаний. Со стороны правительства им оказывается помощь. В свою очередь они должны взять на себя встречные обязательства", - заявил премьер-министр.
В настоящее время в 14 моногородах действуют более 1,5 тыс. предприятий. Их загруженность составляет от 70% до 100%. В 2023 году объем производства предприятий составил 18,5 трлн тенге или 40% от общереспубликанского показателя.
Напомним, вчера министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров сообщил, что в Казахстане насчитывается 20 моногородов с населением 1,4 млн человек, которые дают 40% от объема промышленного производства страны.
03.04.2024, 11:04 3631
В Казахстане производство сахара сократилось за год в четыре раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане производство тростникового или свекловичного сахара-сырца или рафинированного сахара за январь-февраль 2024 года составило 15,5 тыс. тонн - сразу в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению с январем-февралем 2022 года - периодом перед сахарным кризисом - объем производства сократился на 40,3%, сообщает energyprom.kz.
В январе отечественные сахарные заводы произвели 6 тыс. тонн сахара - сразу в 5,4 раза меньше, чем за январь 2023 года. Импорт за тот же период сократился лишь на 23,3%, что увеличило его долю с 49,2% до 80,2%. Экспорт и реэкспорт в январе 2024 года составили 10,5 тыс. тонн, а реализация на внутреннем рынке за год уменьшилась в 3,2 раза, составив 19,8 тыс. тонн.
Средняя розничная цена килограмма сахара-песка при этом снизилась с 458 тенге в феврале 2023 года до 391 тенге в феврале 2024 года. Впрочем, она все еще значительно выше, чем в феврале 2022 года, когда сахар-песок в среднем по РК стоил 296 тенге за килограмм.
По итогам марта текущего года цены на сахар-песок выросли сразу на 3,2% за месяц, что является самым высоким показателем с июля 2022 года. Для сравнения: в феврале сахар-песок подешевел на 1,5%, в марте прошлого года - на 2,2%, а в марте 2022 года наблюдался рост сразу на 34,3%.
За год сахар-песок подешевел на 10,1%. Для сравнения: годом ранее цены на сахар-песок показали рост на 11,8%.
По сравнению с мартом прошлого года сахар-песок подешевел во всех регионах РК. Заметнее всего цены снизились в Актюбинской области: минус 15,2%. Следом идут Абайская и Карагандинская области: минус 14,9% и минус 14% соответственно.
Меньше всего сахар подешевел в Улытауской (минус 3,1%), Северо-Казахстанской (минус 5,3%) и Алматинской (минус 6,5%) областях.
02.04.2024, 16:44 22731
Юсуф Альджавдер назначен председателем правления столичного аэропорта
Ранее занимавший этот пост Ергазы Жолдасов освобожден от должности
Фото: Пресс-служба аэропорта Астаны
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" по согласованию с аппаратом правительства РК назначен Юсуф Рашед Мохаммед Альджавдер, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани Астаны, Юсуф Альджавдер имеет опыт работы более 25 лет в авиационной отрасли. Работал на различных должностях, в том числе на руководящих постах в авиакомпаниях Emirates, British Airways, в международных аэропортах Дубая и Абу-Даби.
Ранее занимавший этот пост Ергазы Жолдасов освобожден от должности.
В ноябре 2023 года аэропорт города Астаны передан в доверительное управление компании Terminals Holding (ОАЭ). С 1 мая 2024 года инвестор за счет частных инвестиций планирует приступить к капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, которая не проходила модернизацию более 20 лет", - проинформировали в пресс-службе.
02.04.2024, 14:52 26371
Казахстан и Туркменистан обсудили сотрудничество в газовой отрасли
В Ашхабаде состоялась встреча руководителей QazaqGaz и Türkmengaz
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Ашхабад. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Ашхабаде председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Батыр Аманов и председатель государственного концерна Türkmengaz Максат Бабаев обсудили планы по усилению плодотворного сотрудничества двух стран в газовой отрасли, сообщили в пресс-службе QazaqGaz.
Стороны отметили обоюдную заинтересованность в совместном освоении добычных активов, реализации газопроводных проектов на территории двух стран и поставках газа на взаимовыгодной основе.
По итогам встреч стороны выразили готовность к сотрудничеству по расширению стратегического взаимодействия в газовой отрасли.
Ранее сообщалось, что в случае дефицита электроэнергии Казахстан готов рассмотреть возможность ее поставок из Туркменистана.
02.04.2024, 14:12 27671
Моногорода дают 40% от объема промышленного производства страны - Байбазаров
В Казахстане насчитывается 20 моногородов с населением 1,4 млн человек
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане насчитывается 20 моногородов с населением 1,4 млн человек. По итогам 2023 года объем промышленного производства в моногородах составил 40% от объема промышленного производства страны, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров.
На сегодняшний день в моногородах функционируют 23 градообразующих предприятия нефтегазового, угольного, бокситового, железорудного направлений и др. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году составил 4,2 трлн тенге и увеличился на 6,1% в сравнении с 2022 годом. Наибольшее увеличение показателей наблюдаются у городов Жанаозена - почти в 3 раза и Аксу - на 1,7", - отметил Байбазаров.
Количество действующих субъектов МСП в моногородах тоже увеличилось с 92,3 тыс. до 100,2 тыс.
В то же время в моногородах достаточно высокий уровень безработицы - 4,3% и изношенная инфраструктура.
В среднем износ водопроводных сетей составляет 55,8%, канализационных сетей - 66,5%, тепловых сетей - 54,4%. Также имеется потребность в строительстве и ремонте социальных объектов и транспортной инфраструктуры", - сообщил Байбазаров.
Он напомнил, что в прошлом году утверждены комплексные планы развития городов Алтая, Балхаша, Житикара, Лисаковска, Риддера и Степногорска на 2023-2027 годы.
Реализация этих комплексных планов предусматривает 326 мероприятий на сумму 456,6 млрд тенге. По итогам 2023 года исполнено 37 мероприятий, начата реализация по 131", - уточнил министр.
Ежегодно на развитие инфраструктуры моногородов выделяются средства. С 2019 по 2023 годы выделено 348,4 млрд тенге, из которых 184 млрд тенге - из республиканского бюджета. В 2024 году на эти цели запланировано 62,8 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета - 31,2 млрд тенге.
В рамках господдержки предпринимателей с 2019- по2023 годы АО "НУХ "Байтерек" профинансированы 29 крупных проектов на общую сумму 260,7 млрд тенге. Данные средства направлены на строительство солнечной электростанции и Тургусунской ГЭС в Балхаше, ферросплавного завода в Экибастузе, сети тепличных хозяйств в Кентау и др.", - сообщил глава МНЭ.
Он также отметил важную роль градообразующих предприятий, инвестирующих в развитие моногородов, таких как "Тенгизшевройл", "Казцинк" и "Казахмыс".
В качестве образцового примера диверсификации министр привел город Сарань, где общий объем привлеченных инвестиций составил более 410 млрд тенге.
Открыты новые производства по выпуску транспортных средств, автомобильных шин, полиэтиленовых труб, бытовой техники и другие. Налоговые отчисления в бюджет города с 2021 года выросли в 4,5 раза. Активно ведутся работы по восстановлению многоэтажных домов, созданы более 2000 рабочих мест и т.д.", - отметил Байбазаров.
Он предложил продолжить работу по созданию индустриальных зон. Сейчас такая работа ведется в моногородах Хромтау, Сатпаеве, Балхаше и Кульсары.
В будущем министерство планирует проработать вопросы по ежегодному увеличению финансирования инженерной инфраструктуры, программ поддержки МСБ в моногородах, масштабированию системы заключения оффтейк-контрактов, переработке техногенно-минеральных образований, а также созданию малых промышленных зон в пустующих объектах моногородов, реализации "якорных" проектов и осуществлению геологоразведочных работ вокруг моногородов.
Ранее глава Минпрома Канат Шарлапаев сообщил, что в окрестностях моногородов с 2020 по 2022 годы обнаружили ресурсы полезных ископаемых на 1,1 трлн тенге.
02.04.2024, 13:25 29146
Назначен новый директор Атырауского НПЗ
Абзал Досжанов работал на НПЗ с 2006 года
Фото: telegram/petrocouncil.kz
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Атырау. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральным директором Атырауского нефтеперерабатывающего завода назначен Абзал Досжанов, сообщает Нефтегазовый совет Казахстана.
Досжанов - уроженец Атырау. На Атырауском НПЗ работает с 2006 года.
В разные годы был начальником смены гидрогенизационных процессов, главным специалистом по технологии группы сопровождения проекта модернизации предприятия.
С 2010 года работал в компании KMG International, где был менеджером по улучшению процессов завода "Петромидия", главным инженером на нефтеперерабатывающем заводе Rompetrol Rafinare.
С 2023 по 2024 года занимал должность начальника управления нефтепереработки департамента переработки нефти и нефтехимии АО "НК "КазМунайГаз".
Напомним, ранее на заводе возник конфликт между экс-гендиректором и его заместителями, которые обвиняли друга друга в срыве поставок мазута и хищениях. В итоге руководство завода было уволено. В отношении бывшего главного директора предприятия Галымжана Жусанбаева и его заместителя - главного инженера Адилета Шошанбаcова начато досудебное расследование.
02.04.2024, 12:20 30591
Модернизацию Балхашской ТЭЦ намерены завершить в 2027 году
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что модернизацию Балхашской теплоэлектроцентрали намерены завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба правительства.
На сегодняшний день все 20 моногородов обеспечены электричеством и теплом (...) Реализуются 2 проекта в рамках действующего рынка мощности: в Степногорске - проект "Восстановление котлоагрегата и замена турбоагрегата на Степногорской ТЭЦ" на общую сумму 25 млрд тенге. Завершение проекта планируется в 2026 году. Также планируется модернизация Балхашской теплоэлектроцентрали общей стоимостью 27,2 млрд тенге. Завершение проекта планируется в 2027 году", - проинформировал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Также в ближайшей перспективе за счет средств республиканского бюджета в городе Лисаковске планируется реализация проекта "Строительство газопоршневой установки для собственных нужд центральной городской котельной" общей стоимостью 858 млн тенге, завершение проекта планируется в 2025 году.
Отмечается, что реализация данных проектов позволит покрыть тепловую нагрузку в моногородах, улучшить качество и надежность теплоснабжения потребителей за счет обновления основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, а также обеспечит ввод новых энергомощностей.
В свою очередь премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что министерствам энергетики и промышленности совместно с акиматами необходимо обеспечить в текущем году выполнение в полном объеме запланированных ремонтных работ на ТЭЦ и тепло-, водо- и электросетях.
Подчеркивается, что за следующий отопительный сезон спрос с акимов будет особый.
Акиматам областей совместно с Министерством финансов и администраторами бюджетных программ в рамках ближайших уточнений и корректировок поручаю активизировать работу по увеличению лимитов финансирования инфраструктуры. При этом в данной работе необходимо в полной мере использовать потенциал местного бюджета. Важно отметить, что финансирование из госбюджета не является панацеей решения всех проблем. Необходимо полноценно использовать механизмы внебюджетного финансирования", - добавил глава правительства.
Ранее депутаты мажилиса заявили, что износ оборудования ТЭЦ в Балхаше близок к полному.
Стоит отметить, что в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
02.04.2024, 08:44 33841
В пострадавших от паводков регионах в стабфондах имеется 63,4 тыс. тонн продовольствия
Фото: Минторговли РК gov.kz
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер РК Серик Жумангарин провел оперативное совещание с акиматами пострадавших от затопления весенними водами регионов, финансовыми институтами сектора АПК, НПП "Атамекен" и отраслевыми госорганами, сообщила пресс-служба правительства.
По оперативным данным Минсельхоза, в пострадавших от талых вод Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Абайской областях на сегодня в стабфондах имеется 63,4 тыс. тонн продовольствия. Все продукты хранятся в сухом месте и от паводков не пострадали. В стабфондах других областей есть порядка 110 тыс. тонн продовольственных товаров, и эти объемы могут быть оперативно отгружены в пострадавшие регионы.
Что касается помощи фермерам: на сегодня пока отсутствует информация по пострадавшим от паводков сельхозкультурам (озимым, теплицам, огородам). Если к началу посевного сезона образуются вымоченные участки, то посевная площадь будет восстановлена за счет посева и диверсификации культур на паровых полях. Для фермеров регионов, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, при подтверждении потерь предусмотрена пролонгация кредитов до 24 месяцев и субсидирование процентной ставки. В Аграрной кредитной корпорации этот механизм уже отработан, акиматам необходимо оперативно взять на учет тех, кто не сможет вовремя начать посевные работы из-за паводков или понес убытки", - заявил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.
Серик Жумангарин заслушал руководителей пострадавших регионов, акцентировав внимание на максимально быстром восстановлении работы магазинов и торговых точек и разбронировании в необходимом объеме запасов продовольствия. Также заместитель премьер-министра дал поручение АО "Продкорпорация" быстро и без бюрократии оперативно отработать вопросы обеспечения регионов кормами для сельскохозяйственных животных.
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