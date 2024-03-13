12.03.2024, 10:08 19271
Рост экономики Казахстана с начала 2024 года составил 4,2%
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров в ходе заседания правительства заявил, что рост экономики РК с начала 2024 года составил 4,2%, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В реальном секторе экономики рост за два месяца 2024 года составил 5,1%, в сфере услуг - 3,5%. Среди отраслей наибольшая положительная динамика отмечена в строительстве, информации и связи, транспорте и складировании, а также обрабатывающей промышленности", - проинформировали в пресс-службе.
В разрезе отраслей "обработки" рост производства обеспечен в машиностроении на 23%, в том числе в автомобилестроении - на 21% и производстве электрооборудования - на 45%.
Темп роста инвестиций в основной капитал составил 7,9%. Объем инвестиций вырос в строительстве в 2,7 раза, образовании - на 56%, транспорте и складировании - на 47%. В региональном разрезе наилучшие показатели по инвестициям отмечены в Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетісу, а также в Астане", - добавил Нурлан Байбазаров.
Также вице-премьер перечислил и ряд мер, на которых необходимо сконцентрироваться для обеспечения дальнейшего роста экономики. Среди них привлечение частных инвестиций, расширение действующих и запуск новых производств и др.
Напомним, в январе темпы роста экономики Казахстана составили 3,9%.
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12.03.2024, 20:27 6781
Свыше 40 крупных проектов с иностранным участием запустят в Казахстане в 2024 году
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание совета директоров АО "НК "Kazakh Invest", в ходе которого рассмотрены текущая деятельность нацкомпании и планы дальнейшей работы, сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время Kazakh Invest сопровождает 200 проектов на 27,3 млрд долларов с созданием 68,8 тыс. рабочих мест. В текущем году ожидается запуск более 40 проектов с иностранным участием.
Одним из наиболее значимых является предприятие по выпуску медицинского оборудования американской компании GE Healthcare в Астане. В рамках проекта будет локализовано производство аппаратов УЗИ и КТ.
Наряду с этим швейцарская компания Roche запустит производство противоопухолевых препаратов в Алматы с дальнейшей перспективой выхода на экспорт.
Австрийская компания Lasselsberger локализует в Астане производство керамической плитки, сухих строительных смесей и строительного клея.
По поручению премьер-министра РК в дальнейшей работе Kazakh Invest сфокусируется на привлечении инвесторов в перспективные проекты по глубокой переработке зерна, производству востребованных видов пластмасс, локализации нефтегазового оборудования и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.
12.03.2024, 18:44 8396
Производство сельхозпродукции в ЕАЭС увеличилось на 0,5% в январе
Рост наблюдался в Беларуси, Кыргызстане и Казахстане
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2024 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с январем 2023 года увеличилось на 0,5%. Рост наблюдался в Беларуси, Кыргызстане и Казахстане, снижение - в России, сообщает ЕЭК.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 1% по сравнению с январем 2023 года, молока - на 3,2%, производство яиц снизилось на 0,9%. Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечен в Беларуси, России и Кыргызстане, снижение - в Казахстане. Производство молока увеличилось во всех государствах ЕАЭС (без учета данных по Армении). Увеличение производства яиц наблюдалось в Кыргызстане, Беларуси и Казахстане, снижение - в России.
Напомним, премьер-министр РК Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности насыщения рынка отечественной сельхозпродукцией. В этом году в рамках мер поддержки АПК было предусмотрено 430 млрд тенге.
12.03.2024, 12:12 15226
План по поступлениям в бюджет не исполнен на 396 млрд тенге - Минфин
Одной из основных причин является продолжающаяся тенденция снижения мировых цен на основные экспортные товары
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В республиканский бюджет поступило 1 трлн 902 млрд тенге, или план исполнен на 83%, сообщил на заседании правительства министр финансов Казахстана Мади Такиев.
По словам главы Минфина, план по доходам не исполнен на 396 млрд тенге.
Это НДС на импорт, КПН и ЭТП на сырую нефть. Одной из основных причин является продолжающаяся тенденция снижения мировых цен на основные экспортные товары. В январе-феврале текущего года цены на металлы снизились в среднем на 9,1%", - пояснил министр.
Также наблюдается уменьшение объема экспорта сырой нефти, облагаемого ЭТП на 1 млн тонн в связи с переносом ТОО "Тенгизшевройл" объема экспорта нефти с декабря 2022 года на январь 2023 года.
Кроме того, на неисполнение плана повлиял возврат НДС по задолженности 2023 года на сумму 252 млрд тенге из 594 млрд тенге, добавил Такиев.
12.03.2024, 10:50 17466
Бектенов поручил снизить инфляцию до 8%
Фото: Бюро нацстатистики
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания правительства поручил снизить инфляцию до 8%, передает корреспондент агентства.
По итогам двух месяцев инфляция в годовом выражении замедлилась и составила 9,3%. В этом году перед правительством и Нацбанком стоит задача удержать ее ниже 8%. Повышение цен отмечено на рис, яйца, фрукты, напитки, масло сливочное и макаронные изделия. Это достаточно много позиций, да и процент роста цен очень чувствительный. Значит, недостаточно принимаемых мер со стороны центральных и местных исполнительных органов", - заявил глава правительства.
По его словам, среди регионов наибольший рост инфляции зарегистрирован в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях.
Если регионы не принимают на местах должных мер по снижению инфляции, прошу незамедлительно докладывать мне для принятия соответствующих решений. В этой работе нужно активнее использовать действенные механизмы: стабилизационные фонды, форвардные договоры, оффтейк-контракты, субсидирование на удешевление стоимости продукции, соглашения с субъектами торговли по обеспечению ценовой стабильности", - добавил Олжас Бектенов.
В свою очередь председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил об ухудшающейся ситуации с инфляцией в стране.
На фоне снижения инфляции и инфляционных ожиданий Национальный банк в феврале снизил базовую ставку на 50 б.п., до 14,75%. Вместе с тем следует отметить, что темпы замедления годовой инфляции сокращаются. Месячная инфляция за февраль сложилась значительно выше среднеисторических значений", - сообщил он.
По его словам, в таких условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики существенно ограничено.
Складываемый баланс факторов инфляции, динамика ее текущих темпов обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений. Требуется накопление данных и мониторинг реализации экономических и фискальных реформ", - добавил глава Нацбанка.
Ранее сообщалось, что рост экономики Казахстана с начала 2024 года составил 4,2%.
11.03.2024, 15:57 34291
Новые правила внутренней торговли утвердят в Казахстане
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Проект новых правил внутренней торговли разработало Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.
В правилах подробно изложены:
- критерии и виды торговых объектов;
- требования к субъектам и объектам внутренней торговли;
- обязанности субъекта внутренней торговли и т.д.
В документе также прописано:
- какой информацией должны подтверждаться сведения о качестве товаров;
- какие сведения о пищевых продуктах должны содержаться на этикетках, ярлыках и листках-вкладышах на государственном и русском языках;
- в каком виде следует выставлять товары в торговый зал или иное место продажи;
- какие сведения должны быть указаны на расфасованном товаре;
- права продавца и покупателя и т.д.
В частности, покупателю предоставляется возможность проверить качество, комплектность, меру, вес и цену приобретаемых товаров, их удобства, а также получить информацию по безопасному и правильному их использованию.
Продавец в свою очередь обязан обеспечить наличие четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара.
С полным текстом правил можно ознакомиться на портале "Открытые НПА" до 27 марта 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены запретить сертифицированную Кыргызстаном продукцию.
11.03.2024, 15:08 35581
Запретить сертифицированную Кыргызстаном продукцию намерены в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены запретить продукцию, сертифицированную в Кыргызстане. Соответствующий проект постановления подготовило Министерство торговли и интеграции РК.
Ввести запрет на выпуск в обращение в Республике Казахстан и обращение на территории РК продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия единой формы, имеющими регистрационные номера ЕАЭС KG, выданными или принятыми после 1 июля 2024 года", - говорится в документе.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время документы об оценке соответствия оформляют с нарушениями процедур и (или) без проведения испытаний.
Нарушение процедур оценки соответствия является нарушением технических регламентов и, соответственно, Договора о ЕАЭС", - подчеркивается в пояснительной записке к документу.
В 2022 году отменено действие 200 серых сертификатов, в 2023-м отменено действие более 300 серых сертификатов, выданных органами страны, уточнили в ведомстве.
В Минторговли подчеркнули, что законодательство Кыргызстана не предусматривает ответственность органов за нарушение процедур оценки соответствия и выдачу "серых" документов, что создает благоприятные условия для деятельности недобросовестных органов.
Также выдача и оформление документов об оценке соответствия в стране не оцифрованы, что не дает возможности полноценно осуществлять контроль и противодействие выдаче "серых" документов", - отметили в министерстве.
Комментируя запрет, в Минторговли сослались на Протокол о техническом регулировании в рамках ЕАЭС, в котором говорится, что "государство-член, руководствуясь защитой своих законных интересов, может предпринять экстренные меры по предотвращению выпуска в обращение опасной продукции". В договоре также сказано, что государства-члены во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения (при условии, что такие меры не являются средством неоправданной дискриминации или скрытым ограничением торговли) в случае, если такие ограничения необходимы для охраны жизни и здоровья человека, окружающей среды.
Таким образом, в договоре "прямо предусмотрено право Республики Казахстан принимать на национальном уровне меры, направленные на защиту жизни и здоровья человека от продукции, которая не прошла все установленные техническими регламентами ЕАЭС процедуры оценки соответствия".
Документ размещен на портале "Открытые НПА" до 28 марта 2024 года.
11.03.2024, 13:50 36571
Налог на роскошь планируют включить в новый Налоговый кодекс
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики Казахстана разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", передает корреспондент агентства.
Новым Налоговым кодексом предусматривается повышение налогообложения предметов "роскоши".
Как пояснили разработчики документа, предлагается повышение ставок в случае превышения совокупной стоимости всех объектов физического лица предела 130 тыс. МРП.
Кроме того, ограниченный круг лиц имеет в собственности яхты и частные самолеты. К примеру, физические лица имеют 490 яхт. Максимальная сумма налога на яхты - порядка 190 тыс. тенге (55 МРП). Предлагается кратно увеличить ставки. Возможно применение длины яхт для определения ставки налога как в Европейских странах (более 5 метров относятся к роскоши). К примеру, в Греции налог на роскошь для открытых яхт варьируется в пределах от 780 евро (383 тыс. тенге) до 2340 евро (1 149 тыс. тенге) в год, при этом если яхта больше 12 метров сумма налога еще увеличится", - отметили в МНЭ.
Также в целях справедливого налогообложения предлагается более дорогие виды алкогольной продукции и сигары облагать акцизами.
Например, зафиксирован ввоз крепких ликероводочных изделий - виски "MACALLAN 50YO" на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза - 714 тенге), коньяк "Cognac Remy Martin Louis XIII" на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза - 300 тенге), вино "Сhateau Petrus" на сумму 888 929 тенге за 0,75 литр (сумма акциза - 26 тенге). Также, завезены сигары "Cohiba" на сумму 143 100 тенге за 15 штук, сигары "Don Antonio Churchills" на сумму 120 000 тенге за 40 штук", - говорится в документе.
По мнению разработчиков, данные меры приведут к выравниванию социально-экономического положения различных слоев населения, а также будут способствовать увеличению доходов бюджета, регулированию уровня потребления отдельных видов товаров.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет. Однако, по его мнению, документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок. Позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию.
Следует учесть мнения экспертного и бизнес-сообщества. Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность, мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот", - подчеркнул Бектенов.
Ранее в МНЭ рассказали, как в Казахстане будут взимать налог на роскошь.
11.03.2024, 13:15 33781
Автовладельцам напомнили об истечении срока уплаты налога на транспорт
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Казахстана напоминает автовладельцам, что срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года.
При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3450 тенге, действовавший в 2023 году.
Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat. При этом в целях определения сальдо расчетов налоговыми органами ежегодно производится исчисление налога на транспортные средства физических лиц за соответствующий год", - уточнили в министерстве.
Также отмечается, что информацией по исчисленным суммам налога можно будет ознакомиться в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня АО "Каспи банк" и АО "Халык банк".
Налог на транспортные средства можно оплатить в вышеуказанных мобильных приложениях, а также наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах", - добавили в Минфине.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?