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Рост ВВП Казахстана с начала года составил 5%
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам первого полугодия текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 5%, сообщил на заседании правительства глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров.
По словам Куантырова, рост в реальном секторе составил 4,8%, а в сфере услуг - 4,9%.
По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.
Темп роста инвестиций в основной капитал составил 13%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании - на 56,8%, торговле - на 32,2%, сельском хозяйстве - на 22,1%, образовании - на 21,5%, а также в промышленности - на 10,9%, в т.ч. в горнодобывающей промышленности - на 11,4%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в области Абай, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и в городе Шымкенте", - проинформировал спикер.
По предварительным итогам в январе-мае 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 8% и составил 55,8 млрд долларов США.
Экспорт составил 31,6 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 3,8%, до 10,2 млрд долларов. Импорт товаров составил 24,2 млрд долларов. В целом положительный торговый баланс составил 7,4 млрд долларов.
Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 3,5%.
По данным МНЭ, положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Западно-Казахстанской, Костанайской областях, в области Абай, а также в городе Алматы.
В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 28,8%, в том числе в автомобилестроении - на 40,1% и производстве электрооборудования - на 34,9%.
Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания - на 5,3%, продуктов нефтепереработки - на 1,9%, строительных материалов - на 4,4%, напитков - на 6,6%, пластмассовых изделий - на 7,8% и легкой промышленности - на 24%.
Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3,7%.
При этом добыча нефти выросла на 5,6%, добыча газа - на 2,5%, добыча прочих полезных ископаемых - на 17,4%, услуги в горнодобывающей промышленности - на 3,2%. Добыча металлических руд снизилась на 0,2%, добыча угля - на 8,1%", - уточнил министр.
Объем выполненных строительных работ увеличился на 12,3%. Положительная динамика зафиксирована в 19 регионах, при этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в областях Жетісу, Абай, Кызылординской и Жамбылской областях.
За январь-июнь текущего года введено более 7,4 млн квадратных метров жилья, что на 11,8% больше показателя соответствующего периода прошлого года. Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в городах Алматы, Шымкенте, а также в областях Ұлытау и Абай", - проинформировал Куантыров.
В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 3,2%.
При этом положительный рост производства в отрасли зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост показали Восточно-Казахстанская, Мангистауская, Акмолинская и Павлодарская области.
По всем 7 экономическим показателям положительный рост отмечается в 6 регионах - в области Абай, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте.
Заслушав докладчика, премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил необходимость достижения не менее 5-процентного роста экономики до конца текущего года.
Мы должны быть готовы к различным сценариям развития с учетом текущей геополитической ситуации. Первым руководителям госорганов необходимо усилить работу по диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест", - сказал он.
Сдерживание роста цен, по его словам, остается очень важной задачей.
В результате принимаемых мер по итогам полугодия инфляция замедлилась до 14,6% в годовом выражении. Вместе с тем перед нами стоит задача по снижению инфляции в текущем году в 2 раза. Это требует скоординированных и превентивных действий. Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами необходимо обеспечить снижение инфляции до запланированных значений", - поручил глава кабмина.