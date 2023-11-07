С 3 ноября разрешены транзитные перевозки пшеницы через Казахстан - МСХ

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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Продкорпорация активно ищет экспортные рынки сбыта казахстанского зерна. По итогам 10 месяцев корпорация подписала соглашения на экспорт 135 тысяч тонн зерна. В ближайшее время ожидается подписание меморандума по поставке 200 тысяч тонн зерна в Китай, - Продкорпорация активно ищет экспортные рынки сбыта казахстанского зерна. По итогам 10 месяцев корпорация подписала соглашения на экспорт 135 тысяч тонн зерна. В ближайшее время ожидается подписание меморандума по поставке 200 тысяч тонн зерна в Китай, сообщает "АПК Новости"





В эти дни в Шанхае проходит Китайская Международная импортная выставка. В рамках мероприятия Казахстан презентует свои возможности через компании и проекты в сферах сельского хозяйства, логистики, экспорта и инноваций.





Как сообщили в Продкорпорации, китайская сторона дает высокую оценку качеству казахстанской сельскохозяйственной продукции. В первый день выставки ряд китайских компаний проявили интерес к продукции ПКК. Ожидается подписание меморандума по поставке 200 тысяч тонн зерна в КНР между Продкорпорацией и C.P.TRADING CO. LTD.





В компании отметили, что по итогам 10 месяцев Продкорпорация подписала соглашения на экспорт 135 тысяч тонн зерна.



