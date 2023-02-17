Сенат одобрил соглашение о снятии барьеров при торговле с третьими странами в рамках ЕАЭС

Соглашение позволит нарастить взаимовыгодное сотрудничества государств - членов ЕАЭС с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями

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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на заседании палаты в четверг одобрили проект закона "О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами".





Закон разработан в реализацию статьи 55 договора о Евразийском экономическом союзе и определяет порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов с третьими странами продукцией, являющейся объектом технического регулирования технических регламентов Евразийского экономического союза, говорится в заключении к проекту закона.





Отмечается, что соглашение было подписано 22 ноября 2021 года.





В соответствии с соглашением предусматривается устранение технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, осуществляющейся посредством заключения международных договоров Союза с такими странами.





Заключение международных договоров Союза будет осуществляться с учетом возможности выполнения следующих условий:





обеспечения соответствия продукции, выпускаемой в обращение в рамках Союза, требованиям установленным техническими регламентами Союза, и обеспечения соответствия продукции, выпускаемой в обращение на территории третьей страны, требованиям, установленным законодательством третьей страны;





признания результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных техническими регламентами союза, в отношении продукции, выпускаемой в обращение в рамках союза;





наличия в третьей стране органа по аккредитации;





обеспечения равнозначности применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия путем осуществления органами по аккредитации государств-членов и третьей страны взаимных сравнительных оценок указанных процедур;





обеспечения равнозначности процедур оценки соответствия, проводимых в рамках союза и в третьей стране;





взаимного признания государствами-членами и третьей страной результатов оценки соответствия объектов технического регулирования обязательным требованиям.





Ожидаемыми результатами реализации соглашения являются:





наращивание взаимовыгодного сотрудничества государств-членов союза с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями посредством механизмов и условий для взаимного устранения технических барьеров в торговле при сохранении баланса интересов безопасности товаров и развития товарооборота;





возможность выхода товаров на рынки третьих стран без проведения дополнительных испытаний по показателям, эквивалентным требованиям к продукции;





снижение финансовых издержек для предпринимателей с влиянием на конечную стоимость товара во взаимной торговле.





Дополнено 16.02.2023, 11.45





Также в ходе заседания депутаты одобрили закон РК "О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей".





Протоколом определены соответствующие геодезические координаты: со стороны Казахстана - по Алматинскому, Кордайскому и Таразскому участкам; со стороны Кыргызстана - по Иссык-Кульскому, Чуйскому и Таласскому участкам.





Ратификация протокола позволит проводить согласованную пограничную политику между двумя странами, направленную на поддержание добрососедских отношений, развитие взаимовыгодного экономического и иного сотрудничества, обеспечение прав и свобод человека, защиту интересов каждого государства-участника", - сказано в заключении к закону.





Ожидаемым результатом ратификации протокола станет дальнейшее обеспечение стабильности на государственной границе Казахстана и Кыргызстана в духе взаимного уважения, доверия и равноправия.