Сенатор просит правительство поддержать фермеров в период весенних полевых работ
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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Ернур Айткенов просит правительство поддержать фермеров в период весенних полевых работ, передает корреспондент агентства.
В 2023 году в центральных и северных областях страны из-за неблагоприятных погодных условий урожайность сельскохозяйственных культур несколько снизилась. На календаре конец февраля, последний день зимы, аграрии активно готовятся к началу посевной 2024 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на будущий урожай, является качество посевного материала. Учитывая неблагоприятные условия, в которых проходила уборка урожая в Казахстане в прошлом году и огромный объем полученного неклассного зерна, проблема нехватки качественных семян является актуальной", - сказал Ернур Айткенов, обращаясь с запросом на имя заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.
По его словам, в настоящее время производители зерновых культур Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей не могут в полном объеме сформировать семенной фонд для проведения весенних полевых работ.
Особенно остро этот вопрос стоит в Павлодарской области. Неоднократно в наш адрес поступали обращения от Павлодарского филиала Ассоциации фермеров Казахстана по основным проблемным вопросам посевной кампании этого года", - сказал сенатор.
Он выделил основные проблемные вопросы, которые отмечают в Павлодарском филиале Ассоциации фермеров.
АО "НК "Продкорпорация" объявило форвардный закуп, при этом одним из требований является средняя урожайность за 2022-2023 годы по пшенице не менее 10 центнеров с гектара, по подсолнечнику - 8 центнеров с гектара, и это в условиях всем известного факта засухи в Павлодарской области. Большинство фермеров Павлодарского региона произвели пролонгацию кредитов 2023 года и не имею залогов для получения займов в текущем году. Таким образом, для фермеров Павлодарского региона практически отсутствует возможность привлечения займа на весенние полевые и уборочные работы", - сказал депутат.
По его словам, в этой связи Павлодарский филиал Ассоциации фермеров предлагает запустить механизм финансирования на весенние полевые и уборочные работы через АО "НК "Продкорпорация" путем трехстороннего договора - корпорация, сельхозпроизводитель, переработчик.
В рамках этой схемы Продкорпорация будет финансировать аграриев на льготных условиях с оплатой аванса в размере 70% от фиксированной цены для проведения весенних полевых работ. Фиксирование цены обеспечит страхование рисков фермеров от резкого понижения цены на сельхозпродукцию, которое может быть вызвано высоким урожаем или демпингом цен со стороны других государств. После сбора урожая фермеры будут поставлять сельхозпродукцию напрямую перерабатывающим предприятиям на хранение, после чего получат доплату от Продкорпорации оставшейся суммы 30%", - уточнил он.
Также, по его словам, для обеспечения сбыта сельхозпродукции Продкорпорация гарантированно будет закупать объемы сырья у фермеров в рамках форвардных контрактов после поставки сырья на перерабатывающие предприятия.
В свою очередь переработчики будут реализовывать готовую продукцию в течение года и рассчитываться с Продкорпорацией за сырье по факту продажи готовой продукции. Данный механизм позволит обеспечить переработчиков сельхозкультур прямыми контрактами, а сельхозпроизводителей успешно провести весенние полевые и уборочные работы", - сказал Ернур Айткенов.