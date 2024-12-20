Сенаторы ратифицировали соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном и Сингапуром
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента Республики Казахстан ратифицировал соглашение о свободной торговле государств - членов Евразийского экономического союза с Исламской Республикой Иран и Республикой Сингапур, передает корреспондент агентства.
Целью соглашения является расширение торгово-экономического сотрудничества сторон, обеспечение беспошлинного режима торговли в отношении широкой части товарной номенклатуры. Основными задачами соглашений являются создание зоны свободной торговли и привлечение инвестиций в страны Евразийского экономического союза", - говорится в заключениях.
Согласно закону о ратификации соглашения о свободной торговле с Ираном, импортируемые товары с территории одной стороны на территорию другой стороны обеспечиваются такими же льготами и привилегиями, предоставляемые для аналогичных товаров национального происхождения. Также устанавливается свобода транзита через территорию каждой стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита.
Особое внимание в соглашении уделено возможностям гарантированных беспошлинных поставок казахстанского зерна в Иран в пределах объемов тарифных квот", - отметила депутат Ляззат Рысбекова.
При этом для особо чувствительных товаров, таких как мясо крупного рогатого скота и домашней птицы, молочная продукция, сахар, спирт, сигареты, детское питание, мед, полимерные и прочие товары нефтехимической промышленности, гербициды, упаковочные мешки, железнодорожные вагоны, тракторы, легковые и грузовые автомобили, сохраняется режим изъятия из свободной торговли.
По итогам прошлого года объем двустороннего товарооборота между Казахстаном и Исламской Республикой Иран составил 303 млн долларов США. Основные статьи казахстанского экспорта это: ячмень - 43,7 млн долларов США, пшеница - 18,1 млн долларов США, отходы, полученные при извлечении прочих растительных масел, - 8,8 млн долларов США, семена рапса - 5,9 млн долларов США и другие товары на общую сумму 83 млн долларов США", - сообщила сенатор.
В свою очередь основными товарами импорта в Казахстан из Ирана являются: полимеры этилена - 36 млн долларов США, плитка керамическая неглазурованная - 14,3 млн долларов США, финики, инжир, ананасы, авокадо - 11,8 млн долларов США на общую сумму 220 млн долларов США.
В рамках соглашения о свободной торговле с Сингапуром ЕАЭС отменит импортные таможенные пошлины на 88% всей товарной номенклатуры. При этом предусмотрены изъятия из режима свободной торговли для особо чувствительных товаров. Ожидаемыми результатами реализации соглашений являются значительные возможности для диверсификации экспорта товаров из стран Евразийского экономического союза в Республику Сингапур и обеспечение защиты интересов отечественных производителей на сингапурском рынке.