Шымкентский НПЗ расширит производственные мощности до 12 млн тонн нефти в год

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Шымкент. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 23 мая 2024 года Министерством энергетики, АО "НК "КазМунайГаз", ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП) и представителями CNPC проведено рабочее совещание по статусу и планируемым работам по проекту "Расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн нефти в год".





Завод ПКОП - один из крупнейших в Центральной Азии нефтеперерабатывающих заводов с производственной мощностью 6 млн тонн в год, который обеспечивает потребности страны, в первую очередь в моторных топливах.





Министерством совместно с заинтересованными государственными органами разработан проект межправительственного соглашения РК и КНР, предусматривающий предоставление мер государственной поддержки, в том числе вопросы обеспечения сырьем, инфраструктурой и энергоресурсами, применения международных стандартов, а также встречные обязательства потенциальных инвесторов.





Проект включен в перечень из не менее чем 15 крупных проектов, направленных на создание кластеров высокого передела в приоритетных направлениях в рамках послания главы государства.



