Смаилов поручил ускорить согласование процедур по совместным инвестпроектам с Саудовской Аравией

Он обозначил необходимость активизировать работу с инвесторами

Фото: primeminister.kz

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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации совместных инвестиционных проектов с Королевством Саудовская Аравия рассмотрены на совещании под председательством - Вопросы реализации совместных инвестиционных проектов с Королевством Саудовская Аравия рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.





В частности, обсужден проект строительства крупной ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетісу. В настоящее время ведется подготовительная работа. Начало строительства при достижении финального соглашения намечено на 2025 год.





Премьер-министр поручил ускорить административные процедуры и проработать все необходимые решения со стороны центральных госорганов.





На совещании также рассмотрены вопросы реализации новых проектов в сферах сельского хозяйства, фармацевтической отрасли, металлургии и т.д.





Алихан Смаилов обозначил необходимость активизировать работу с инвесторами из Саудовской Аравии на всех уровнях. В частности, занять более проактивную позицию МИД РК, дипломатическому представительству Казахстана в Джидде, нацкомпании Kazakh Invest и другим заинтересованным госорганам и организациям. В том числе тщательнее проработать пул потенциальных проектов.





Премьер-министр поручил в преддверии ближайшего заседания межправительственной комиссии организовать тематический бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.