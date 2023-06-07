06.06.2023, 11:22 21171
Смаилов: Потребность Казахстана в пшенице вдвое меньше объемов даже самого низкого урожая
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов сообщил о начале отгрузки казахстанской пшеницы в Китай. При этом он заверил, что внутренняя потребность страны в зерне практически в два раза меньше объема даже самого низкого урожая.
Как рассказал премьер-министр, Казахстан традиционно каждый год полностью обеспечивает зерном свои потребности, а также поставляет на экспорт. В частности, в текущем году начата отгрузка пшеницы в Китай.
Даже в случае плохих погодных условий внутренняя потребность практически в 2 раза меньше объемов самого низкого урожая. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана", - подчеркнул Смаилов.
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил, что весенние полевые работы завершились практически во всех регионах страны за исключением области Улытау, где работы затянулись из-за обильных осадков в период посева. Завершение работ планируется до конца текущей недели.
По его словам, в текущем году общая посевная площадь составила 23,4 млн га, что на 68,6 тысячи га больше уровня 2022 года, в том числе площадь ярового сева достигла 20,9 млн га. Так, колосовые зерновые культуры посеяны на площади 15,6 млн га, масличные - на 3,3 млн га, хлопчатник - на 111,4 тысячи га, рис - на 97,3 тысячи га. Посев картофеля полностью завершен, площади сева увеличены на 6,7 тысячи га с доведением до 197,5 тысячи га. Площадь сахарной свеклы доведена до 19 тысяч га, что на 7,4 тысячи га больше уровня 2022 года, посев завершен.
При этом глава МСХ обратил внимание на имеющийся риск дефицита воды для полива по влагоемким культурам.
Прошу Минэкологии и природных ресурсов принять своевременные меры по обеспечению Кызылординской и Туркестанской областей необходимым объемом водных ресурсов", - обратился Карашукеев.
Вместе с тем в стране прорабатывается вопрос обеспечения аграриев удешевленным дизтопливом на проведение уборочной кампании. Впервые формирование необходимых объемов и реализация дизтоплива будут осуществляться в электронной форме на базе модуля в государственной информационной системе субсидирования. Через нее уже подано более 28,5 тысячи заявок на 368,2 тысячи тонн топлива. Минсельхозом формируется общая заявка, которая будет направлена в Минэнерго для подготовки графика отгрузок.
Заслушав докладчика, глава кабмина дал поручение Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов обеспечить соблюдение фермерами агротехнологий.
Акимам областей взять на контроль проведение химической обработки полей против сорных растений и вредителей. Также надо утвердить перечень и нормативы субсидирования этих мероприятий по защите растений", - указал глава правительства.
В заключение премьер-министр отметил необходимость обеспечить исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке "Продкорпорации" заявленных объемов пшеницы и до конца года принять меры по оцифровке полей в соответствии с правоустанавливающими документами.
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07.06.2023, 11:54 2761
О неэффективном расходовании бюджета заявили в Высшей аудиторской палате
За 2017-2021 годы 292 разработанных ПСД стоимостью 5,9 млрд тенге остались невостребованными
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан Наталья Годунова на заседании мажилиса сообщила о нерациональном использовании средств республиканского бюджета при разработке проектно-сметной документации.
Наталья Годунова на заседании в мажилисе отметила, что бюджетные средства все больше расходуются через поставщиков и подрядчиков.
На бюджетном уровне становится все более прозрачно и все более труднее это делать. Если 4 года назад мы считали, что завышение проектно-сметной документации составляет до 30%, и оценивали эту сумму порядка 1 трлн в год, то сейчас, пользуясь ростом цен на строительные материалы и разговорами о высокой инфляции, удорожание проектов стало эпидемией. Они исчисляются уже не одним трлн тенге бюджетных средств", - заявила председатель ВАП.
Она подчеркнула, что этими средствами можно было закрыть вопрос по аварийным и трехсменным школам, который никак не удается решить. Также могли реконструировать аварийные ТЭЦ и тепловые сети.
Мы продолжаем штамповать проектно-сметную документацию в количестве, которое никогда не будет обеспечено финансированием. За 2017-2021 годы 292 разработанных ПСД стоимостью 5,9 млрд тенге остались невостребованными. Это расходы на разработку документации - представляете, какая стоимость проектов там!" - высказалась Годунова.
Кроме того, председатель ВАП сообщила, что бюджет ежегодно недополучает 3-4 трлн тенге из-за теневой экономики. Плюс не учитываемые в течение десятилетий налоговые льготы, "которые и дальше продолжают действовать, порой для процветающего финансово бизнеса".
Аудитом Высшей аудиторской платы установлено, что 64 налоговые льготы не учитывались ни Министерством нацэкономики, ни Комитетом госдоходов. А это потери бюджета, только за четыре года порядка 10 трлн тенге", - подчеркнула она.
По словам Годуновой, в результате в стране наблюдается хронический дефицит бюджета, то есть жизнь в долг.
При этом расходы на погашение правительственного долга и его обслуживание отнимают 25% чистых доходов бюджета, или 2,9 трлн тенге", - подчеркнула она.
Также в своем докладе спикер затронула вопрос эффективности реализации национальных проектов.
Мы так и не научились привязывать расходы бюджета к поставленным стратегическим целям. В результате распыление больших ресурсов на мероприятия никак не влияет на достижение общенациональных задач. Не успели разработать национальные проекты, на второй год реализации, ставим их на утрату. И, вроде, все исполнялось, но эффект сомнителен - рабочие места создаются тысячами, а Министерство труда прогнозирует рост безработицы", - заявила Годунова.
Оценить работу госорганов, отметила она, тоже задача непростая, поскольку статистические данные по 37% целевых индикаторов за 2022 год до сих пор не сформированы, "а те, что есть, не дают целостного представления о результатах".
Настораживает не масштаб неверных прогнозов министерств и ведомств, а то, что они скрыты за красивыми отчетами и недостоверной статистикой. А правительство на их основе принимает соответствующие управленческие решения", - добавила председатель ВАП.
Напомним, 16 мая, представляя в мажилисе отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев сообщил, что государственный долг Казахстана на 1 января 2023 года составил 25,3 трлн тенге, или 24,9% к ВВП. Правительственный долг составил 21,7% к ВВП, или 22 трлн тенге.
Ранее, в марте, во время рассмотрения республиканского бюджета спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что за последние 5 лет доходы республиканского бюджета без учета трансфертов выросли примерно на 66%, за это же время расходы увеличились на 120%.
У нас двукратное опережение роста расходов, нежели доходов. В этой связи понятно и логично, что правительство берет эти деньги или из Национального фонда, или за счет увеличения дефицита бюджета. В этом уточнении бюджета мы видим, что дефицит бюджета остался на прежнем уровне, соответственно, значит, из Нацфонда. Ну других-то источников нет. Или надо увеличивать налоговую базу", - сказал он.
Для решения проблемы Ашимбаев призвал министров проявлять финансовую дисциплину и экономию.
07.06.2023, 10:53 3851
В Казахстане истекает срок действия ЕСП
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов Республики Казахстан напомнили об истечении действия единого совокупного платежа и разъяснили плательщикам, что нужно делать с 2024 года.
Единый совокупный платеж (ЕСП) изначально вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) для самозанятых граждан, которые не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, если они оказывали услуги исключительно физическим лицам и сумма их дохода не превышала 4 млн тенге в год.
Основная или даже единственная цель, которую преследовало введение ЕСП, - вовлечение самозанятых в системы обязательного социального медицинского страхования, социального страхования и пенсионного обеспечения. Поэтому это был льготный период с низкими платежами. И он завершается", - пояснили в комитете госдоходов.
Сейчас идет поэтапное внедрение декларирования доходов физических лиц, при котором необходимо отражение размера доходов. Граждане, которые ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность, должны сделать выбор - быть предпринимателями или стать наемным работником.
В случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо выбрать подходящий налоговый режим.
По словам налоговиков, наиболее выгодным при оказании личных услуг является налоговый режим с использованием специального мобильного приложения e-Salyq Business, которое позволяет выдать чек, рассчитает за вас налоги и платежи, декларация при этом не представляется. Платеж в бюджет составляет 1% от полученного дохода, это ставка индивидуального подоходного налога.
Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет 14 350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя. Обязательные пенсионные взносы, они составляют в данном случае 7000 тенге, зачисляются на личный счет в ЕНПФ самого предпринимателя и формируют его пенсионные накопления. Социальные отчисления равны 2450 тенге, они также учитываются по каждому лицу персонально и определяют размер социальных выплат. Например, при выходе в декретный отпуск. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование - 4900 тенге. Это плата за возможность беспрепятственного обращения в медицинские учреждения при необходимости", - разъяснили в КГД.
В ведомстве добавили, что в текущем году в целях упрощения исполнения налоговых обязательств для лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ, реализуется пилотный проект "Платформенная занятость", в рамках которого удержание и уплату налогов за ИП будет производить интернет-платформа.
06.06.2023, 17:30 14766
Новые совместные проекты планирует реализовать Туркестанская область с Китаем
В ближайшее время акимы районов и представители бизнеса Туркестанской области посетят Китай для обмена опытом
Фото: Акимат Туркестанской области
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Туркестан. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с представителями Китайской Народной Республики во главе с генеральным консулом КНР в Алматы Цзян Вэй.
На встрече были обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями по вопросам партнерства в области инноваций и новых технологий, а также по масштабным двусторонним проектам и товарообороту", - сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.
Глава региона отметил, что Туркестанская область заключила ряд соглашений после визита делегации в Китай. В этом направлении и дальше будут реализовываться новые проекты.
В свою очередь Цзян Вэй подчеркнула, что между Казахстаном и Китаем установлены дипломатические связи и углубляются всесторонние отношения. В частности, она поделилась несколькими предложениями, направленными на укрепление социально-экономических связей с Туркестанской областью. Она поделилась положительными впечатлениями от своего первого визита в Туркестан и выразила восхищение тем, что Туркестан за короткое время вырос и превратился в комфортный город.
Туркестан меня удивил, я в полном восторге от увиденного. Красивые здания и новые объекты прекрасно сочетаются друг с другом. Удивительно, что город был построен за такой короткий срок. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку в укреплении партнерских связей с таким регионом. Туркестан очень богат ресурсами. Можно работать в сфере сельского хозяйства, "зеленой" энергетики, инфраструктуры, торговли и туризма. Это только начало двустороннего партнерства", - сказала Цзян Вэй.
В своем выступлении аким области Дархан Сатыбалды остановился на инвестиционных возможностях Туркестанского региона как международного транспортного коридора. Он отметил, что казахстанская сторона тоже заинтересована в налаживании партнерских отношений, и призвал инвестировать в обрабатывающую промышленность.
Также китайской стороне предложили реализовать крупный проект по производству верблюжьего молока, начатый компанией Golden Camel Group LTD, которая прекратила свою деятельность в Туркестане.
Исходя из богатого опыта Китая в текстильной промышленности имеются планы, что в области при поддержке местных предпринимателей в дальнейшем будут открыты несколько заводов и фабрик. Работа в этом направлении будет продолжена.
Глава региона подчеркнул, что инициативы по развитию бизнеса найдут полную поддержку со стороны властей.
Наш регион богат природными месторождениями. Но главное наше богатство - трудолюбивый народ. Туркестан - это бизнес-ориентированный регион. У нас работает более 170 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Есть возможность заниматься сельским хозяйством круглый год", - подчеркнул аким.
Он также подчеркнул, что особое внимание в регионе уделяется улучшению туристской инфраструктуры, в том числе строительству гостиниц и туристических комплексов.
Для Казахстана Китай является воротами в крупнейшую экономику мира, а для Китая наша страна открывает быстрые логистические направления на рынки ЕАЭС и Юго-Восточной Азии, Кавказа и Европы", - сказал Дархан Сатыбалды.
В ближайшее время акимы районов и представители бизнеса Туркестанской области посетят Китай для обмена опытом. Они ознакомятся с процессом открытия предприятий, тонкостями развития до крупных производственных гигантов. Целью визита станет открытие в регионе нескольких заводов и фабрик при поддержке местных предпринимателей, обеспечение населения работой и повышение доходов жителей.
В ходе встречи были всесторонне проанализированы вопросы партнерства по различным отраслям. Стороны обменялись мнениями по укреплению экономических связей, углублению партнерства, повышению производственного потенциала Туркестанской области.
Ранее аким области Жетысу Бейбит Исабаев в рамках визита в КНР заявил, что, учитывая имеющиеся транспортно-логистические возможности и потенциал региона, китайская сторона весьма заинтересована в укреплении и дальнейшем развитии двусторонних отношений.
В частности, во время визита было решено возобновить в этом году строительство казахстанско-китайского промышленного города в Хоргосе.
06.06.2023, 16:11 16151
Производство новых локомотивов планирует французская Alstom в Казахстане
Alstom - крупный производитель электровозов и стрелочных приводов, а также один из основных участников программы модернизации железнодорожной промышленности Казахстана
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный производитель электровозов и стрелочных приводов, а также один из основных участников программы модернизации железнодорожной промышленности Казахстана - французская машиностроительная компания Alstom планирует развивать производство в республике, сообщает сайт главы правительства.
Вопросы расширения сотрудничества обсудили сегодня в Астане премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании по регионам Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю ДеЛеоне.
По словам главы кабмина, компания также выступает в качестве центра компетенций.
Благодаря этому в нашей стране появляется новое поколение обученных высококвалифицированных инженеров. Правительство Казахстана готово продолжать долгосрочное сотрудничество с Alstom", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что для инвесторов в республике создаются максимально благоприятные условия: предусматриваются налоговые и таможенные льготы, предоставляется инфраструктура, оказываются меры господдержки. Благодаря этому сейчас успешно реализуется ряд проектов в железнодорожном машиностроении и производстве электробусов с иностранным участием.
Основным фактором поддержки со стороны правительства является высокий процент локализации производства. Мы приветствуем намерения Alstom по расширению сферы деятельности путем производства компонентов для электровозов и создания сервисных центров. При этом предлагаем рассмотреть вопрос полноценного производства с высокой локализацией и полным циклом с привлечением казахстанских предприятий. Со своей стороны мы готовы оказать содействие по реализации новых инвестиционных проектов", - подчеркнул Смаилов.
В свою очередь Эндрю ДеЛеоне подтвердил заинтересованность компании в дальнейшем развитии производства в Казахстане и реализации новых проектов.
Мы работаем в республике уже более 10 лет. За это время мы инвестировали сотни миллионов евро и обеспечили работой сотни людей. Это демонстрирует высокий уровень нашего стратегического партнерства. Значительный импульс его развитию также придал визит президента РК во Францию в прошлом году. Есть очень большой стимул для французских компаний продолжать инвестировать в Казахстан", - сказал Эндрю ДеЛеоне.
Он добавил, что Alstom рассматривает возможность инвестировать еще от 50 до 100 млн евро для того, чтобы выстроить свои сервис-центры по всей республике.
Мы также хотим поддержать разработку новых локомотивов и увеличить потенциал инфраструктуры по стране, чтобы повысить безопасность перевозок", - отметил ДеЛеоне.
В рамках встречи стороны обсудили в том числе перспективы развития транзитно-транспортной сферы РК, в частности расширение возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Ранее, на XI Форуме машиностроителей Казахстана, премьер-министра РК сообщил, что более чем 12 тысяч проектов в обрабатывающей промышленности профинансируют на 500 млрд тенге.
06.06.2023, 14:02 18141
Карашукеев объяснил рост цен на овощи в Казахстане
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах правительства объяснил рост цен на овощи в Казахстане.
В июне заканчиваются запасы прошлого года и приходит свежая продукция. И ранние спелые овощи получаются чуть дороже. Овощи приходят с юга и с сопредельных государств", - цитирует zakon.kz Ербола Карашукеева.
В качестве одной из мер, по его словам, будет увеличение количества овощехранилищ в стране, сообщает inform.kz.
Мы пересматриваем планы по увеличению количества овощехранилищ. В прошлом году мы перевыполнили план на 2021-2022 годы, перевыполнили на 110%, в этом году мы пересматриваем планы в сторону увеличения. Мы будем строить овощехранилища объемом свыше 100 тысяч тонн", - добавил министр.
Напомним, в Казахстане инфляция в мае в годовом исчислении составила 15,9%. Цены на продовольственные товары повысились на 16,5%, непродовольственные товары - на 17,2%, платные услуги - на 13,5%.
06.06.2023, 13:20 19196
В Казахстане сокращаются площади рисовых чеков
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане второй год подряд сокращаются сельскохозяйственные площади, отведенные под рис.
Если в 2021 году фермеры засеяли и убрали этой культуры с 96,6 тысячи гектаров, то в 2022-м площадь уменьшилась на 9%, до 87,9 тысячи гектаров. Годом ранее рисовые чеки урезали еще на 5,6%. Основная причина такого явления - недостаток поливной воды, необходимой этой влаголюбивой культуре в вегетационный период", - сообщает energyprom.kz.
Главный рисосеющий регион в РК - Кызылординская область, площадь рисовых чеков здесь занимает 89,4% от общей по республике. Также эту культуру выращивают в Алматинской, Жетысуской и Туркестанской областях.
Уменьшение посевных площадей ожидаемо привело к падению валового сбора. В прошлом году фермеры собрали 486,9 тысячи тонн неочищенного риса - на 3,4% меньше показателей 2021 года.
После обработки сырья готовой крупы было выпущено вполовину меньше: доля производства рисовой крупы из зерна составила 46%.
Показатель переработки этой сельхозкультуры с 2020 года стабильно растет. Три года назад он составлял всего 25,7%. Благодаря именно этому фактору, несмотря на сокращение сборов, производство готового риса в стране увеличилось за последний год на 6,3%", - отмечают аналитики.
За прошлый год фермеры юга за выращивание риса получили 37,7 млрд тенге. Это на 17,8% меньше, чем за предыдущий сезон (45,8 млрд тенге).
Динамика стоимостного объема валового выпуска неочищенного риса в последние пять лет была скачкообразной. Если в 2019 году рост составил 44,4%, то в "коронакризисном" 2020-м отрасль "просела" по деньгам - тогда выпуск сократился на 3,9%.
В 2021 году фермеры наверстали упущенное, прибавив сразу 20,6%", - заявили аналитики.
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, местные производители полуобрушенного, обрушенного или расколотого риса в РК обеспечивают спрос на 95,4%. Оставшиеся 4,6% - импорт. Казахстанцы закупают незначительное количество этой крупы в Индии и Пакистане - странах, знаменитых своими элитными сортами длиннозерного риса.
На внутреннем рынке РК за 2022 год было продано около 128 тысяч тонн риса. Емкость отечественного рынка за последний год выросла более чем на треть: в 2021-м реализация в РК составляла всего 96,9 тысячи тонн.
Отмечается, что почти половину обработанного урожая этой сельхозкультуры казахстанские компании отправляют на экспорт: 106,7 тысячи тонн полуобрушенного, обрушенного или расколотого риса и 108,5 тысячи тонн в целом любой рисовой крупы (за нее казахстанские экспортеры получили 52,9 млн долларов США).
Прошлый год также отличился рекордным удорожанием этой крупы: рис вырос в цене сразу на 36,5%. Такого высокого индекса потребительских цен на рис в Казахстане в последние годы не наблюдалось", - сообщили аналитики.
По данным БНС АСПиР РК, в декабре 2022-го средний ценник по стране на этот товар составлял 502 тенге за килограмм, а в некоторых крупных городах стоимость была куда выше.
В столице в декабре 2022-го килограмм риса стоил 707 тенге, в Уральске - 652 тенге, в Атырау - 638 тенге, в Актобе - 595 тенге.
В апреле текущего года рис в среднем по РК стоил уже 568 тенге за килограмм, то есть колоссальный рост цен в секторе продолжается. С начала года удорожание составило 14,1%, а за год - сразу 43,9%.
Напомним, в Казахстане вырос общий индекс цен на социально значимые продукты.
06.06.2023, 12:15 20546
Минсельхоз Казахстана озвучил прогноз по урожаю зерновых
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе заседания правительства озвучил прогноз по урожаю зерновых в 2023 году.
В текущем году посев аграриями завершен в оптимальные сроки сева. Работа по сохранению влаги в почве тоже была проведена вовремя. По данным Казгидромета, количество осадков в июне около нормы прогнозируется на большей территории республики. В июле-августе меньше нормы в западных и южных регионах страны, в оставшихся регионах будет согласно нормам. Чтобы сделать более-менее точный прогноз по урожаю необходимо дождаться всходов. Однако все эти факторы позволяют прогнозировать урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов. Если говорить о пшенице, то валовой сбор прогнозируем на уровне 16 млн тонн. Урожай будет неплохой", - сказал Ербол Карашукеев.
По его словам, на сегодняшний день, по оперативным данным акиматов областей, весенние полевые работы завершились практически во всех регионах страны, за исключением области Улытау. В данном регионе посевные работы затянулись из-за обильных осадков в период посева, завершение работ планируется до конца текущей недели.
В целом в текущем году, согласно данным акиматов, общая посевная площадь составила 23,4 млн га, что на 68,6 тысячи га больше уровня 2022 года, в том числе площадь ярового сева - 20,9 млн га.
Колосовые зерновые посеяны на площади 15,6 млн га, посев завершен полностью. План по площади масличных составлял 3,3 млн га, работы завершены на площади чуть менее 3,3 млн га, или 97,4% от плана. По сравнению с прошлым годом площади масличных существенно увеличены по Северо-Казахстанской области на 50 тысяч га, также увеличены на 17,4 тысячи га по Акмолинской и 12,4 тысячи га по Абайской областям. Не достигнуты плановые показатели по площади масличных культур в Актюбинской области, а в Западно-Казахстанской области вместо запланированного увеличения на 37,5 тысячи га площади, наоборот, сокращены на 16 тысяч га", - сказал министр.
Посев картофеля полностью завершен, площади сева увеличены на 6,7 тысячи га с доведением до 197,5 тысячи га, из которых 2 тысячи га в Северо-Казахстанской области.
Площадь сахарной свеклы доведена до 19 тысяч га, это на 7,4 тысячи га больше уровня 2022 года, посев завершен.
Посев хлопчатника также завершен, площадь составила 111,4 тысячи га, снижение составило порядка 15 тысяч га. Рис засеян на площади 97,3 тысячи га, что больше планируемого показателя на 2,3 тысячи га.
По его словам, в целях координации всех вопросов, связанных с проведением весенних полевых работ, обеспечением сельхозтоваропроизводителей семенами, агрохимией, техникой, финансированием, был создан республиканский оперативный штаб.
Для обеспечения посева имелся сформированный сельхозтоваропроизводителями семенной фонд в объеме 2,4 млн тонн. Проведена предусмотренная законодательством экспертиза семян. Из проверенного объема семян 99,9% признаны кондиционными, 90,9% соответствуют 1-му и 2-му классу посевного стандарта. Проблем с поставками семян не наблюдалось", - отметил Карашукеев.
Также аграрии были обеспечены удешевленным дизельным топливом на проведение посевной. На период февраль-июнь выделено порядка 419,0 тысяч тонн дизтоплива, что на 19 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Совместно с Министерством энергетики был утвержден соответствующий график закрепления областей за НПЗ и определена фиксированная цена с НПЗ - 222,0 тысяч тенге/тонна, или 184 тенге/литр.
В настоящее время Министерством формируются потребность в удешевленном дизтопливе на проведение уборочной кампании. Стоит отметить, что впервые формирование необходимых объемов и реализация дизтоплива СХТП будет осуществляться в электронной форме на базе модуля в государственной информационной системе субсидирования. Через указанную систему уже подано более 28,5 тысячи заявок на 368,2 тысячи тонн топлива. В настоящее время Министерством формируется общая заявка, которая будет направлена в Минэнерго для формирования графика отгрузок", - сказал Карашукеев.
По данным министра, на текущий год запланировано внесение порядка 704 тысяч тонн удобрений. Все проблемные вопросы по получению субсидий по данному направлению решены, выплата осуществляется согласно планам финансирования регионов. На сегодняшний день аграриям уже отгружено более 464,7 тысячи тонн удобрений, что на 68,7 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года (396 тысяч тонн).
Что же касается погодных условий, то, по данным РГП "Казгидромет", в целом прогнозируется благоприятная погода для будущего урожая, количество осадков в июне около нормы прогнозируется на большей части территории республики.
Согласно обновленному прогнозу Казгидромета, в июне на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы. Вместе с тем в отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре ожидаются зоны умеренной засухи.
Умеренная засуха ожидается:
- в Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области,
- в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области,
- в Кармакчинском районе Кызылординской области,
- в Жаксынском районе в Акмолинской области и в Шетском районе Карагандинской области.
05.06.2023, 15:40 30951
Скопление фур на казахстанско-кыргызской границе: названа причина
Скопление грузовых транспортных средств связано с сезонным увеличением экспорта сельхозпродукции из Кыргызстана в другие страны
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Бишкек. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики назвали причину скопления фур на казахстанско-кыргызской границе.
По состоянию на 12.00 5 июня 2023 года наблюдается скопление транспортных средств перед контрольно-пропускным пунктом "Ак-Тилек- автодорожный". Скопление грузовых транспортных средств вблизи пункта пропуска связано с сезонным увеличением экспорта сельхозпродукции из Кыргызстана в другие страны", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений людей и автотранспортных средств не зафиксировано.
Со стороны ПС ГКНБ Кыргызской Республики ограничений при прохождении пограничного контроля для грузоперевозчиков не имеется. Жалоб и претензий со стороны водителей и грузоперевозчиков к Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана не зафиксировано", - добавили в пресс-службе.
Ранее сотни фур застряли на границе Казахстана и Узбекистана - на таможенном посту в Туркестанской области.
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