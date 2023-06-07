Смаилов: Потребность Казахстана в пшенице вдвое меньше объемов даже самого низкого урожая

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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов сообщил о начале отгрузки казахстанской пшеницы в Китай. При этом он заверил, что внутренняя потребность страны в зерне практически в два раза меньше объема даже самого низкого урожая.





Как рассказал премьер-министр, Казахстан традиционно каждый год полностью обеспечивает зерном свои потребности, а также поставляет на экспорт. В частности, в текущем году начата отгрузка пшеницы в Китай.





Даже в случае плохих погодных условий внутренняя потребность практически в 2 раза меньше объемов самого низкого урожая. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана", - подчеркнул Смаилов.





Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил, что весенние полевые работы завершились практически во всех регионах страны за исключением области Улытау, где работы затянулись из-за обильных осадков в период посева. Завершение работ планируется до конца текущей недели.





По его словам, в текущем году общая посевная площадь составила 23,4 млн га, что на 68,6 тысячи га больше уровня 2022 года, в том числе площадь ярового сева достигла 20,9 млн га. Так, колосовые зерновые культуры посеяны на площади 15,6 млн га, масличные - на 3,3 млн га, хлопчатник - на 111,4 тысячи га, рис - на 97,3 тысячи га. Посев картофеля полностью завершен, площади сева увеличены на 6,7 тысячи га с доведением до 197,5 тысячи га. Площадь сахарной свеклы доведена до 19 тысяч га, что на 7,4 тысячи га больше уровня 2022 года, посев завершен.





При этом глава МСХ обратил внимание на имеющийся риск дефицита воды для полива по влагоемким культурам.





Прошу Минэкологии и природных ресурсов принять своевременные меры по обеспечению Кызылординской и Туркестанской областей необходимым объемом водных ресурсов", - обратился Карашукеев.





Вместе с тем в стране прорабатывается вопрос обеспечения аграриев удешевленным дизтопливом на проведение уборочной кампании. Впервые формирование необходимых объемов и реализация дизтоплива будут осуществляться в электронной форме на базе модуля в государственной информационной системе субсидирования. Через нее уже подано более 28,5 тысячи заявок на 368,2 тысячи тонн топлива. Минсельхозом формируется общая заявка, которая будет направлена в Минэнерго для подготовки графика отгрузок.





Заслушав докладчика, глава кабмина дал поручение Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов обеспечить соблюдение фермерами агротехнологий.





Акимам областей взять на контроль проведение химической обработки полей против сорных растений и вредителей. Также надо утвердить перечень и нормативы субсидирования этих мероприятий по защите растений", - указал глава правительства.





В заключение премьер-министр отметил необходимость обеспечить исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке "Продкорпорации" заявленных объемов пшеницы и до конца года принять меры по оцифровке полей в соответствии с правоустанавливающими документами.