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Смаилов раскритиковал работу по ремонту энергообъектов за несоблюдение сроков
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов раскритиковал работу акиматов и центральных госорганов за срыв работ по ремонту энергообъектов.
Уже сейчас мы видим ряд недоработок как со стороны акиматов, так и со стороны центральных государственных органов. Системным оператором, компанией KEGOC были утверждены ремонтные работы на ТЭЦ. Но очевидно, что эти работы идут с отставанием во многих регионах, а в отдельных случаях их переносят на следующий год. Например, на Атырауской ТЭЦ не начат капитальный ремонт турбин. Срыв составил 60 дней. Не начат текущий ремонт котла на ТЭЦ в Рудном. Срыв - 45 дней. На ГРЭС-1 города Темиртау запланированный капитальный ремонт котла вообще отменен. И таких примеров, к сожалению, немало. Подобный подход недопустим", - заявил премьер на заседании правительства во вторник.
Смаилов подчеркнул необходимость повышения ответственности владельцев энергообъектов и определения жестких встречных обязательств.
При этом министерством уже утверждены повышенные тарифы для 27 энергопроизводящих организаций", - обратил внимание премьер.
По его словам, ремонт тепловых сетей идет низкими темпами. Из 47 проектов по ремонту сетей работы ведутся только по 30. До конца не завершено техническое обследование сетей.
Подобная ситуация складывается в том числе из-за отсутствия координации между уполномоченным органом и акиматами. В целом оцениваю работу по подготовке к отопительному сезону как неудовлетворительную. Ответственные заместители первых руководителей акимов и министров должны быть "полевыми", а не "кабинетными". Надо оперативно решать все возникающие вопросы прямо на объектах ремонта. Времени на раскачку у нас не осталось. Уже заканчивается июнь. Работать нужно круглосуточно. Строительный сезон у нас короткий. Поэтому риски высокие", - высказался глава кабмина, пригрозив кадровыми решениями в отношении ответственных лиц, если ситуация до конца лета не улучшится.
Смаилов поручил Минэнерго совместно с акимами регионов обеспечить полную готовность теплоисточников к отопительному сезону без переносов сроков.
Министерству индустрии совместно с акиматами регионов поручено принять все необходимые меры по завершению ремонтных работ на тепловых сетях.
При этом, подчеркнул Смаилов, важно не допустить бюрократизма при выделении бюджетных средств на реализацию проектов текущего года.
Министерству энергетики совместно с заинтересованными государственными органами в рамках законопроекта по теплоэнергетике поручено проработать вопрос установления ответственности энергопроизводящих организаций за срыв утвержденного графика ремонта. Смаилов напомнил, что при утверждении тарифа необходим комплексный подход, позволяющий определить обоснованность внесенных заявок и фактическую ситуацию на станции.
Министерствам энергетики и национальной экономики дано задание в двухнедельный срок провести анализ технического состояния региональных электросетевых компаний и разработать карту рисков с указанием мер по их решению.
Акимам регионов кардинально пересмотреть работу региональных штабов по подготовке к отопительному сезону. Ежегодно их работа носила формальный характер. Они существуют только на бумаге и не погружены в процесс ремонтных кампаний. Заседания штабов должны проходить непосредственно на объектах, а не в стенах акиматов", - заключил премьер-министр.
По информации Минэнерго, в текущем году на электрических станциях запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин. В настоящее время работы ведутся на трех энергоблоках, девятнадцати котлах и восьми турбинах. На трех котлах и восьми турбинах ремонт завершен.
Особое внимание при проведении ремонтных работ уделяется энергопредприятиям, которые включены в зону риска в предстоящий отопительный период. В частности, приняты необходимые меры для начала ремонта всех 6 котлов ТЭЦ Риддера. Аналогичная работа проводится по ТЭЦ Экибастуза, Жезказгана, Кентау и др.", - доложил в ходе заседания глава Минэнерго РК Алмасадам Саткалиев.