Соглашения и контракты на $900 млн подписали Казахстан и Таджикистан

Фото: primeminister.kz

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Душанбе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Таджикистан подписали контракты и соглашения на $900 млн на казахстанско-таджикском инвестиционном форуме в Душанбе.





Форум состоялся в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан.





Выступая с приветственной речью на мероприятии, первый вице-премьер Роман Скляр отметил, что Казахстан и Таджикистан имеют значительные возможности для реализации совместных проектов по многим направлениям, а проведение данного мероприятия является ярким подтверждением намерений двух стран усиливать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.





Он подчеркнул, что сторонам важно продолжать взаимодействие между металлургическими предприятиями и расширять пул совместных агропроектов в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной и плодоовощной продукции с целью ее дальнейшего экспорта на рынки третьих стран.





Помимо этого, ведется плодотворное сотрудничество в транспортной и IT-сферах. При этом подчеркнуто создание Казахстаном всех условий для развития транзитных перевозок.



