09.05.2024, 09:47 24706

Создать бесшовную логистику в ЕАЭС призвал президент Казахстана

Крайне важно обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны, убежден президент
Создать бесшовную логистику в ЕАЭС призвал президент Казахстана
Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета поднял вопрос модернизации и расширения транспортной и логистической инфраструктуры в ЕАЭС.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности объединение должно стать более гибким и эффективным. Он привел оценки Всемирного банка, по которым темпы роста мирового ВВП в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет.

Нам предстоит задействовать все резервы и решить задачи, поставленные при создании союза. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического Союза - свободы движения товаров. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, "точечных решений" и какого-либо ручного управления. Считаю, что это должно стать безусловным приоритетом работы Евразийской экономической комиссии", - подчеркнул глава государства.


Другой ключевой задачей президент назвал "перестройку внешней торговли".

Необходимо создать соответствующие условия для более активного выхода евразийской продукции на зарубежные рынки. Крайне важно обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны. На фоне трансформации мировой экономики особое значение для Евразийского экономического союза имеет расширение сети соглашений о свободной торговле с третьими странами. Это позволит максимально упростить доступ наших экспортеров на новые рынки, интегрировать их в региональные и глобальные производственные цепочки", - сказал Токаев.


Он заявил, что Казахстан приветствует решение о начале переговоров с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Вместе с тем имеются большие перспективы сотрудничества с быстро развивающимися странами Азии, Африки и Ближнего Востока.

Кооперация с глобальным Югом представляет особый интерес, учитывая ожидаемый вклад только одной Азии в текущий рост мирового ВВП на уровне 60%. Для выхода на рынки Персидского залива предлагаем государствам - членам экономического союза, Казахстан это уже делает, присоединиться к Ашхабадскому соглашению о создании международного транспортного коридора", - отметил лидер Казахстана.


Глава государства полагает, что базовым условием налаживания долгосрочной интеграции остается наличие устойчивой системы транспортной связанности с внешними рынками. Сегодня евразийский транспортный каркас обеспечивает эффективную торговую связь между Европой и Азией, Севером и Югом. Однако в ближайшие десятилетия износ инфраструктуры в Евразийском регионе станет более ощутимым, и потребности в ее обновлении будут только расти. Поэтому приоритетным вопросом является модернизация и расширение транспортной и логистической инфраструктуры.

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в Казахстане по всему периметру страны начата масштабная модернизация международных автомобильных пунктов пропуска. Эти комплексные инфраструктурные решения будут способствовать дальнейшему сопряжению и расширению возможностей евразийских транспортных артерий.

Важно создать "бесшовную" логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора. В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов", - предложил глава государства.


Президент Казахстана назвал следующей приоритетной задачей углубление промышленной кооперации. Как было сказано в выступлении, сегодня около 90% экспорта "евразийской пятерки" приходится на промежуточные товары.

В условиях глобального технологического прогресса остро стоит вопрос повышения "сложности" производимой продукции. Поэтому необходимо усилить технологическую интеграцию в реальном секторе экономики. Как известно, с текущего года будет оказываться финансовое содействие промышленным кооперационным проектам за счет средств бюджета Евразийского экономического союза. Важно также обеспечить поддержку высокотехнологичным предприятиям, которые налаживают производство товаров высокого передела. Естественно, важной задачей является создание прозрачного механизма обеспечения равного доступа к финансированию. Со своей стороны Казахстан продолжит последовательную политику, направленную на развитие промышленной кооперации на евразийском пространстве. На сегодняшний день со странами - участницами Союза прорабатывается реализация более 150 индустриальных проектов", - подчеркнул Токаев.


Он отметил большие перспективы сотрудничества в нефтегазохимической отрасли, способной стать новой точкой экономического роста.

При участии российских партнеров ведем строительство высокотехнологичных заводов по производству полипропилена, полиэтилена и бутадиена. Будет налажен выпуск продукции третьего передела, в 20 раз превышающей стоимость исходного сырья", - сказал лидер Казахстана.


Глава государства считает еще одним важным направлением сотрудничества укрепление продовольственной безопасности.

Всем известно, что Евразийский регион обладает одним из самых высоких производственно-ресурсных и экспортных потенциалов в мире. В условиях роста численности населения, ограниченности ресурсов в других макрорегионах мы имеем возможность обеспечить продовольствием около 600 миллионов человек. При этом роль союза в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только усиливаться. Наше стратегическое видение состоит в том, чтобы трансформировать агропромышленный комплекс в высокотехнологичную отрасль. Для этого крайне важно принимать согласованные меры по внедрению прорывных инновационных технологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике, биотехнологиях и агронауке", - отметил президент Казахстана.


По словам Касым-Жомарта Токаева, на сегодня именно успешная цифровая трансформация становится определяющим фактором экономического прогресса и технологического суверенитета не только отдельных стран, но и целых регионов.

Нам важно занять достойное место и быть в авангарде "цифровой гонки" на глобальном уровне. Сотрудничество в сфере цифровизации должно стать движущей силой устойчивого развития интеграционного объединения. Поэтому Казахстан поддерживает инициативу Евразийской экономической комиссии по развитию "четырех свобод" союза в условиях повсеместной цифровизации. В свою очередь мы создаем одну из наиболее быстро растущих цифровых экономик в нашей части мира, уделяя особое внимание искусственному интеллекту", - добавил глава государства.

 
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Теги:ЕАЭСТорговлялогистика

новости по теме

06.05.2024, 20:28 108926

Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета

Эта мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон
Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета
Фото: Depositphotos
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрен вопрос обеспечения внутреннего рынка сахаром на предстоящий сезон до сбора нового урожая сахарной свеклы, сообщает пресс-служба правительства.

В настоящее время баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн, это половина годовой потребности страны (500-550 тыс. тонн).

Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тыс. тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тыс. тонн до 31 августа 2024 года это порядка 256 тыс. тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. В среднем в месяц объем потребления составляет 46 тыс. тонн, летом спрос доходит до 60 тыс. тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая", - заявил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.


В ближайшее время казахстанская сторона планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тыс. тонн. В то же время для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК принято коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны - участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Данная мера не коснется международного транзита.

Ранее сообщалось, что в Казахстане производство тростникового, или свекловичного сахара-сырца, или рафинированного сахара за январь-февраль 2024 года составило 15,5 тыс. тонн - сразу в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению с январем-февралем 2022 года - периодом перед сахарным кризисом - объем производства сократился на 40,3%.
 
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Теги:ЭкспортзапретСахар
05.05.2024, 16:56 159401

Три завода по производству сельхозтехники построят в Казахстане при участии Беларуси

В трех городах Казахстана планируют производить тракторы, комбайны, сеялки и кабины для сельхозтехники
Три завода по производству сельхозтехники построят в Казахстане при участии Беларуси
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу несколько совместных казахстанско-белорусских проектов по производству сельскохозяйственной техники введут в ряде регионов Казахстана.

В конце мая в Минске состоится очередная встреча межправительственной комиссии Беларуси и Казахстана по торговому и экономическому сотрудничеству. В преддверии планируется провести совет делового сотрудничества с участием бизнесменов. Состоится открытие целого ряда кооперационных проектов", - сообщает "АПК Новости".


Какие проекты планируется реализовать:

  • в Костанае - современный завод по производству кабин для сельскохозяйственной техники;
  • в Акмолинской области - завод по производству сеялок;
  • в Кызылординской области - производство тракторов и комбайнов.

Белорусская сторона считает, что проектов для сотрудничества с точки зрения кооперации довольно много. В Беларуси есть целый ряд проектов по выращиванию и переработке продукции агропромышленного комплекса, они являются приоритетными.

Ранее премьер-министры двух стран при встрече осенью 2023 года заявляли, что в Казахстане есть огромный потенциал для проектов по производству сельхозтехники, а сотрудничество в АПК даст большой эффект экономикам обеих стран.


Ранее в правительстве РК утвердили основные условия сделки с Катаром о реализации совместных газовых проектов, в том числе строительстве двух газоперерабатывающих заводов.  

 
04.05.2024, 18:35 207941

В "Казахтелекоме" приняли решение по Tele2 и Altel

АО "Казахтелеком" выйдет из состава участников ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"
В "Казахтелекоме" приняли решение по Tele2 и Altel
Фото: inbusiness.kz
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Акционеры "Казахтелекома" приняли решение о продаже 100% акций компании "Мобайл Телеком-Сервис". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.

АО "Казахтелеком" выйдет из состава участников ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" путем реализации 100% доли участия в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", принадлежащих АО "Казахтелеком", в пользу Power International Holding (PIH) (или дочерней компании PIH, находящейся на 100 процентов в собственности PIH)", - говорится в сообщении.


Напомним, в январе 2024 года МНЭ разместило на сайте "Открытые НПА" проект постановления правительства, которым вносятся поправки в постановление "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы". Постановление предусматривало передачу в конкурентную среду ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (Tele2 и Altel) "Казахтелекомом" до конца 2024 года.
 
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Теги:КазахтелекомакцииПродажа
04.05.2024, 16:37 213586

Транзит российского газа через Казахстан в Китай составит около 35 млрд кубометров в год

Также Казахстан намерен закупать российский газ для нужд населения
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Объем транзита российского газа в Китай через территорию Казахстана планируется на уровне около 35 млрд кубометров в год.

В планах у страны также закупка российского газа, заявил в интервью ТАСС казахстанский посол в России Даурен Абаев.

Мы хотим максимально извлечь выгоду из своего транзитного потенциала. Дорожная карта подписана. Речь идет о 35 млрд кубометров газа (в год. - Прим. источника), которые будут поставляться в Китай. Это позволит газифицировать восточные и северо-восточные регионы Казахстана", - сообщил Абаев.


По его словам, Казахстан намерен заниматься не только транзитом, но и закупать газ для нужд населения.

Сейчас как раз идет переговорный процесс о цене, но в целом дорожная карта подписана, желание есть, понимание есть, остались кое-какие детали", - уточнил посол.


Он подчеркнул, что и экономика, и население Казахстана растут.

Я думаю, что газ, безусловно, будет необходим", - заключил Абаев.


Ранее в правительстве РК утвердили условия сделки с Катаром о строительстве нескольких газовых объектов. В их числе: 2 газоперерабатывающих завода, новая компрессорная станция КС-14, магистральный газопровод Костанай - Актобе, а также вторая  нитка газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент.
 
04.05.2024, 09:40 230156

Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа

Приказ будет введен в действие с 14 мая 2024 года
Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа
Фото: Depositphotos
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом Министерства энергетики от 2 мая "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа" вводится ограничение на вывоз сжиженного газа с 14 мая.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.


Запрет вводится за исключением:

1) вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежей в бюджет" (Налоговой кодекс);

2) вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;

3) перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.
 
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Теги:ГаззапретМинэнерго
03.05.2024, 14:09 267806

Строительство газоперерабатывающих заводов в РК: условия сделки с Катаром утвердили в правительстве

Казахстан и Катар намерены построить 2 газоперерабатывающих завода, новую компрессорную станцию КС-14, магистральный газопровод Костанай - Актобе, а также вторую нитку газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Условия сделки с Катаром о реализации совместных газовых проектов утвердили сегодня на заседании правительства.

В заседании энергетического совета приняли участие руководители Минэнерго, ФНБ "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", QazaqGaz, "Самрук-Энерго", KEGOC.

Участники обсуждали договоренности, достигнутые во время встречи президента Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в феврале текущего года.

С катарским UCC Holding будет осуществляться строительство двух газоперерабатывающих заводов мощностью 1 млрд кубометров и 2,5 млрд кубометров в год, новой компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода КС-14 - Костанай - Актобе, а также второй нитки МГ Бейнеу - Бозой - Шымкент.

Участники заседания утвердили основные условия сделки.

QazaqGaz и UCC Holding в целом пришли к консенсусу по всем четырем важнейшим проектам. В ближайшее время начнется их совместная реализация", - отметили в правительстве.


Там напомнили, что строительство ГПЗ нацелено на рациональное использование сырого газа посредством наращивания перерабатывающих мощностей.

Строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент обеспечит энергетическую безопасность Казахстана, благодаря газоснабжению южных, центральных и северных регионов, а также сохранению объемов экспорта.

Ввод новой компрессорной станции и магистрального газопровода Актобе - Костанай позволит обеспечить газом население Костанайской области и промышленные предприятия региона.

Договоренности между президентом Казахстана и эмиром Катара позволяют совместно реализовать ряд мегапроектов, имеющих ключевое значение для экономики нашей страны. Мы последовательно движемся в сторону создания в Казахстане мощной современной газовой промышленности. Никаких проволочек в реализации проектов быть не должно. Все вопросы на моем персональном контроле", - подчеркнул на заседании премьер-министр Олжас Бектенов.


Для справки

По данным Министерства энергетики и QazaqGaz, в 2024 году в Казахстане ожидается рост добычи газа до 60,456 млрд м3. Более 85% добычи обеспечивают проекты Тенгиз (27%), Карачаганак (38%) и Кашаган (20%). Темпы развития газовой отрасли подтверждаются тем, что в последние годы добыча газа в стране устойчиво растет.

Производство товарного газа в 2024 году планируется в объеме 28,054 млрд м3. Согласно прогнозному балансу текущее внутреннее потребление в 2024 году составляет 20,9 млрд м3.
 
02.05.2024, 13:40 322021

ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе"

Программа позволит женщинам-предпринимателям повысить свои компетенции и даст шанс перейти в более крупный сегмент бизнеса
ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе"
Фото: ЕБРР
Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Европейский банк реконструкции и развития при поддержке правительства Республики Казахстан открывает прием заявок на участие в программе обучения "Женщины в микробизнесе", сообщили в пресс-службе банка.

Наша основная цель, миссия - предоставить возможность для роста микропредприятиям, которые возглавляют женщины, через доступное и качественное обучение", - сказала руководитель программы развития МСБ ЕБРР в Казахстане Алма Касымова.


Она пояснила, что программа позволит женщинам-предпринимателям повысить свои компетенции и даст шанс перейти в более крупный сегмент бизнеса.

Обучение будет проходить в онлайн-формате на казахском и русском языках и продлится 5 месяцев. Участницы смогут начать обучение в любое время в рамках программы. Курс состоит из 6 модулей, охватывающих основные аспекты бизнеса: маркетинг, продажи, финансы, управление персоналом, операционное управление, стратегия, автоматизация и искусственный интеллект.

Обучение по программе будет бесплатным и ориентировано на компании микросегмента. Все материалы, примеры и кейсы будут охватывать микробизнес (…) Программа будет доступна для всего Казахстана. Не только для крупных городов, но и для сельской местности", - подчеркнула руководитель проекта Айжан Дуйсебаева.


Прием заявок на программу уже открыт. Регистрация и подробная информация на сайте платформы.

Ранее данная инициатива обсуждалась на XI ежегодном заседании координационного комитета программ сотрудничества между МНЭ РК и ЕБРР. В ходе мероприятия глава программы консультационных услуг ЕБРР в Центральной Азии и Монголии Симоне Зе Атанасовски обратила внимание, что именно в Казахстане банк впервые запустил программу менторинга для женщин-предпринимателей.
 
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Теги:БизнесЕБРРОбучение
02.05.2024, 12:40 307561

В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин

В результате анализа на текущий финансовый год предложено сократить расходные статьи на более чем 300 млрд тенге
В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Казахстана Мади Такиев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об основных параметрах государственных финансов, в том числе об исполнении республиканского бюджета за первый квартал текущего года.

Как доложил глава Минфина, по итогам 3 месяцев в государственный бюджет поступило порядка 4,5 трлн тенге.

Также он рассказал о работе по оптимизации непродуктивных бюджетных расходов. В результате анализа на текущий финансовый год предложено сократить расходные статьи на более чем 300 млрд тенге. Эти средства будут переориентированы на мероприятия с максимальной экономической отдачей.

Главе государства также доложили о принимаемых мерах по повышению эффективности управления бюджетом, которые нашли свое отражение в новом Бюджетном кодексе.

Вместе с тем министр сообщил о нововведениях в налоговом администрировании. В частности, в проекте нового Налогового кодекса заложена сервисная модель налогового администрирования, предусмотрены нормы по сокращению количества проверок, изменены подходы к осуществлению камерального контроля и взысканию налоговой задолженности.

Президенту также была представлена информация о модернизации таможенной инфраструктуры, расположенной на таможенной границе ЕАЭС с третьими странами. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 6 раз и сократить время прохождения в 2 раза, а также круглосуточно контролировать досмотр товаров и транспортных средств в онлайн-режиме. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется в конце 2024 года.

Мади Такиев сообщил о планах по реформированию системы госзакупок, которая предусматривает упрощение и дебюрократизацию процедур закупок, демонополизацию строительного рынка, перевод всех государственных и квазигосударственных организаций на единую платформу закупок.

По итогам встречи президент поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов. В частности, поручено принять меры по обеспечению сбалансированности бюджета, а также по совершенствованию налогового и таможенного администрирования путем цифровизации данной сферы.

Напомним, госдолг Казахстана составил 27 трлн тенге на начало года. В отношении ВВП он составляет 22,8%. При этом безопасный лимит госдолга равен 32% от ВВП, уточнили в Минфине.
 
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Теги:БюджетМинфинПоступление

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