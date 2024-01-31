Ссудный портфель кредитных товариществ превысил триллион тенге  

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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ссудный портфель кредитных товариществ на конец сентября 2023 года достиг 1 трлн тенге, увеличившись за год сразу на 65%, сообщает - Ссудный портфель кредитных товариществ на конец сентября 2023 года достиг 1 трлн тенге, увеличившись за год сразу на 65%, сообщает Finprom





Объем кредитов с просрочкой платежей за год вырос на 87,5%, составив 14,7 млрд тенге. Впрочем, доля просроченных кредитов при этом увеличилась лишь с 1,3% до 1,4% - весьма невысокий уровень.





finprom.kz





Большую часть предоставленных микрокредитов составили займы юридическим лицам: 774,2 млрд тенге, или 76,1% от портфеля. Их объем за год вырос сразу на 90,2%. Доля кредитов с просрочкой платежей за год не изменилась, оставшись на уровне 0,4%. На микрокредиты, выданные физическим лицам, пришлось 243,6 млрд тенге - на 16,1% больше по сравнению с сентябрем 2022 года. Доля просроченных кредитов за год выросла с 2,9% до 4,8%", - говорится в информации.





Finprom





Среди просроченных кредитов в кредитных товариществах преобладали микрокредиты с просрочкой более 90 дней: их объем составил 9,9 млрд тенге, или чуть менее 1% от кредитного портфеля.





Следом идут кредиты с просрочкой платежей до 1 месяца: 2,8 млрд тенге. На кредиты с просрочкой от 1 до 2 месяцев пришлось 1,2 млрд тенге, а наименьший объем - 790,5 млн тенге - пришелся на кредиты с просрочкой от 2 до 3 месяцев.





Finprom





Почти половина всего объема займов кредитных товариществ была сосредоточена лишь в одной компании - ENRC Credit, которая является дочерним предприятием в составе Eurasian Resources Group, ведущей диверсифицированной компанией в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Кредитный портфель ENRC Credit на конец сентября 2023 года составлял 486,4 млрд тенге.





Значительные объемы также пришлись на "Оңтүстік Финанс-Ресурс" (67,3 млрд тенге), "Самал Финанс" (39,3 млрд тенге), АКБ (15,2 млрд тенге) и "Есиль" (10,2 млрд тенге).





На топ-5 кредитных товариществ по объему кредитного портфеля совокупно пришлось 60,8% всех выданных микрокредитов, а на топ-20 - сразу 71,7%. Всего в стране лицензированы 209 кредитных товариществ.





Finprom





Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние 3 года выросло число получателей потребительских кредитов. По состоянию на декабрь 2023 года кредиты и онлайн-займы от микрофинансовых организаций на общую сумму 18 трлн тенге имеют 8,4 млн казахстанцев. Меры, принятые в 2019 году по снижению долговой нагрузки граждан РК, не помогли уменьшить эти цифры.



