Страны ЕАЭС будут совместно финансировать промышленные проекты

Запланировано сотрудничество в пищевой промышленности, горнорудной сфере, обработке золота, совместное производство трансформаторного и автомобильного масла и т.д.

Фото: primeminister.kz

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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Малайзия сегодня на инвестиционном круглом столе с участием представителей бизнес-сообществ и научных кругов двух стран подписали соглашение о реализации совместных проектов, сообщает - Казахстан и Малайзия сегодня на инвестиционном круглом столе с участием представителей бизнес-сообществ и научных кругов двух стран подписали соглашение о реализации совместных проектов, сообщает primeminister.kz





Малайзия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров в Юго-Восточной Азии. За год двусторонний товарооборот вырос со $150 млн до практически $245 млн. Цель - раскрыть имеющийся потенциал экономик и превысить допандемийный показатель взаимной торговли в $650 млн, заявил в приветственном слове премьер-министр Олжас Бектенов.





Наши страны поддерживают тесный политический диалог, который служит прочным фундаментом для партнерства. Ваша вчерашняя встреча с президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым знаменует собой важную историческую веху в развитии двусторонних отношений. Правительство Казахстана выражает готовность реализовать все достигнутые на высшем уровне договоренности", - подчеркнул глава правительства.





Он заявил о намерении Казахстана диверсифицировать экспорт в Малайзию и призвал малайзийских бизнесменов к совместному изучению новых возможностей для укрепления партнерства в сфере услуг, обрабатывающей промышленности, финансов, образования, недропользования, сельского хозяйства и строительства. На сегодня в РК действуют 48 компаний с малайзийским капиталом. Реализуются 17 совместных инвестиционных проектов на общую сумму свыше $410 млн.





В свою очередь премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отметил положительную динамику межгосударственного взаимодействия. В последние годы рост товарооборота между странами превышает 30%. Малайзия намерена укреплять сотрудничество с Казахстаном в туристической, образовательной, энергетической отраслях, а также в области поставок казахстанской халал-продукции. Отмечена необходимость увеличения количества совместных проектов по направлениям, обладающим мощным потенциалом.





Участникам круглого стола рассказали, какие меры принимаются в Казахстане для повышения инвестиционной привлекательности страны. Инвесторам предоставляются налоговые и таможенные льготы, оказывается консалтинговая и инфраструктурная поддержка.





В рамках круглого стола представители казахстанского и малайзийского бизнеса провели предметные переговоры и договорились углублять инвестиционные связи и совместно осваивать новые рынки.





Были подписаны соглашения и меморандумы на общую сумму свыше $350 млн. Запланировано сотрудничество в области привлечения инвестиций в сферу исламских финансов и развития торговли, а в также пищевой промышленности, горнорудной сфере, по обработке золота и совместному производству трансформаторного и автомобильного масла", - сообщили в правительстве.