Строительство мусороперерабатывающего завода в Алматы обсудил премьер с китайским инвестором

Бектенов поручил в двухнедельный срок подготовить соглашение об инвестициях для строительства завода

Фото: primeminister.kz

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Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подготовить в течение двух недель соглашение об инвестициях для строительства завода по экоутилизации отходов в Алматы - Подготовить в течение двух недель соглашение об инвестициях для строительства завода по экоутилизации отходов в Алматы поручил акимату премьер-министр РК Олжас Бектенов.





Реализацию инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего завода глава правительства сегодня обсудил с председателем правления - президентом группы компаний Shanghai SUS Environment Co., Ltd. Лун Цзишэном.





Участники встречи обсудили перспективы внедрения в Казахстане технологии Waste-to-Energy, направленной на преобразование отходов в электроэнергию. Председатель правления Shanghai SUS Environment Co., Ltd. Лун Цзишэн представил проект мусороперерабатывающего завода в Алматы с суточным объемом переработки около 2 тыс. тонн отходов и генерацией до 60 МВт электроэнергии. Объем прямых инвестиций составит $270 млн", - сообщает пресс-служба главы правительства





По данным акимата Алматы, запуск данного завода закроет потребности мегаполиса в утилизации ТБО и позволит довести долю переработки отходов до 80% к 2029 году.





Китайская компания является лидером КНР в области переработки отходов в энергию, занимая 40% доли на китайском рынке по своей специализации. Кроме того, в разных странах компанией реализовано 84 проекта по переработке, т.н. экологические промышленные парки. Применяемые технологии соответствуют самым высоким мировым стандартам экологической безопасности.





По словам Бектенова, ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, поэтому строительство мусороперерабатывающего завода является нужным проектом. Он напомнил о поручении президента довести объемы переработки коммунальных отходов до 38% к 2029 году.





Экологическая утилизация отходов с генерацией электроэнергии станет важным этапом в развитии переработки. Правительство поддерживает данный проект и готово оказать необходимую поддержку. Мы привержены долгосрочному сотрудничеству с серьезными инвесторами", - отметил Бектенов.





Отраслевым министерствам и акимату города Алматы поручено обеспечить подготовку проекта соглашения об инвестициях в двухнедельный срок для запуска строительства завода в июне текущего года.





Кроме того, в ходе встречи обсужден вопрос подготовки кадров. В рамках реализации проекта будет создано 500 рабочих мест, в том числе постоянных - 100. Лун Цзишэн отметил, что в приоритетном порядке будут привлекаться местные специалисты.



