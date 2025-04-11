10.04.2025, 13:43 46341
Строительство мусороперерабатывающего завода в Алматы обсудил премьер с китайским инвестором
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подготовить в течение двух недель соглашение об инвестициях для строительства завода по экоутилизации отходов в Алматы поручил акимату премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Реализацию инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего завода глава правительства сегодня обсудил с председателем правления - президентом группы компаний Shanghai SUS Environment Co., Ltd. Лун Цзишэном.
Участники встречи обсудили перспективы внедрения в Казахстане технологии Waste-to-Energy, направленной на преобразование отходов в электроэнергию. Председатель правления Shanghai SUS Environment Co., Ltd. Лун Цзишэн представил проект мусороперерабатывающего завода в Алматы с суточным объемом переработки около 2 тыс. тонн отходов и генерацией до 60 МВт электроэнергии. Объем прямых инвестиций составит $270 млн", - сообщает пресс-служба главы правительства
По данным акимата Алматы, запуск данного завода закроет потребности мегаполиса в утилизации ТБО и позволит довести долю переработки отходов до 80% к 2029 году.
Китайская компания является лидером КНР в области переработки отходов в энергию, занимая 40% доли на китайском рынке по своей специализации. Кроме того, в разных странах компанией реализовано 84 проекта по переработке, т.н. экологические промышленные парки. Применяемые технологии соответствуют самым высоким мировым стандартам экологической безопасности.
По словам Бектенова, ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, поэтому строительство мусороперерабатывающего завода является нужным проектом. Он напомнил о поручении президента довести объемы переработки коммунальных отходов до 38% к 2029 году.
Экологическая утилизация отходов с генерацией электроэнергии станет важным этапом в развитии переработки. Правительство поддерживает данный проект и готово оказать необходимую поддержку. Мы привержены долгосрочному сотрудничеству с серьезными инвесторами", - отметил Бектенов.
Отраслевым министерствам и акимату города Алматы поручено обеспечить подготовку проекта соглашения об инвестициях в двухнедельный срок для запуска строительства завода в июне текущего года.
Кроме того, в ходе встречи обсужден вопрос подготовки кадров. В рамках реализации проекта будет создано 500 рабочих мест, в том числе постоянных - 100. Лун Цзишэн отметил, что в приоритетном порядке будут привлекаться местные специалисты.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области построят сортировочный хаб и индустриальный парк.
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11.04.2025, 15:21 5076
Не ужесточаем, а упорядочиваем - Токаев о новой налоговой политике
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Шымкента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по налоговой реформе.
Поручая разработать новый Налоговый кодекс, я поставил задачу перейти к более понятной, стабильной и справедливой налоговой политике. На самом деле мы не ужесточаем налоговую политику, а упорядочиваем ее. Действующий кодекс перегружен многочисленными изменениями, подзаконными актами и исключениями. Кодекс превратился в документ, практическая польза которого, из-за сложности чтения и понимания, справедливо оспаривается и предпринимателями, и государственными служащими", - высказался президент.
По его словам, большое количество льгот и налоговых режимов создает преимущества для одних предпринимателей и вызывает обоснованное недовольство у других.
Изначально налоговые послабления были рассчитаны на поддержку определенных отраслей экономики и категорий бизнеса. Но на практике это привело к злоупотреблениям со стороны недобросовестных предпринимателей, уклонению от уплаты налогов, дроблению бизнеса. Такую ситуацию мы терпеть не можем, и Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону. Все это усложнило налоговое администрирование, привело к несправедливому распределению налоговой нагрузки", - сказал Токаев.
Он отметил, что сейчас парламентом рассматривается принципиально новый Налоговый кодекс. Документ должен обеспечить баланс между интересами бизнеса и государства, стимулировать предпринимателей к добросовестной уплате налогов.
Дополнительные налоговые поступления позволят увеличить бюджет развития, построить новые школы, больницы и другие социальные объекты. Прозрачная и стабильная налоговая система укрепит инвестиционный потенциал страны. Она будет способствовать улучшению благосостояния граждан, росту экономики и развитию бизнеса", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, мажилис парламента РК принял в первом чтении проект нового Налогового кодекса. Документ предусматривает повышение НДС до 16%, снижение порога для постановки на учет по НДС до 40 млн тенге, введение налога на раскошь и другие новшества.
11.04.2025, 14:52 6726
Доходы Нацфонда составили $1,4 млрд с начала года
На конец первого квартала активы Национального фонда составили 58 млрд долларов
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала, что за первый квартал текущего года инвестиционный доход Национального фонда составил 1,4 млрд долларов США.
Доходность Нацфонда за первый квартал составил 2,4% - это 1,4 млрд долларов инвестдохода", - сказала Молдабекова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.
На конец первого квартала активы Национального фонда составили 58 млрд долларов.
Это с учетом того, что пришло от нефтяников, того, что правительство изъяло в виде трансфертов и того, что заработал Национальный банк в виде инвестиционного дохода", - уточнил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
Ранее в Нацбанке прокомментировали возможность девальвации в Казахстане.
11.04.2025, 14:12 10196
Глава Нацбанка прокомментировал возможность девальвации в Казахстане
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана в ходе брифинга прокомментировал возможность девальвации в Казахстане.
Девальвация в том понимании, которое у нас сложилась - скачковая девальвация, накапливается, накапливается, потом в один день утром мы видим иные курсы валют - она, конечно, невозможна в рамках режима инфляционного таргетирования, свободно плавающего курса. Я хочу это еще раз подтвердить, и мы видели уже, как курс двигается, но он не двигается скачкообразно. То есть он, понятно, под влиянием и внутренних, и внешних факторов, он может меняться как в сторону усиления, так и в сторону ослабления курса тенге. Основанием здесь будет являться как внешний фактор, но, в первую очередь, для нас самое важное - это цена на нефть. То есть, если цены на нефть будут стабильны, это будет влиять на экспортные возможности Казахстана, на платежный баланс Казахстана, на предложение долларов на внутреннем рынке и, соответственно, влиять на курс тенге", - сказал Сулейменов.
При этом он отметил, что, если цены на нефть и другие экспортные позиции Казахстана сохранятся на приемлемом уровне и одновременно будет снижаться импорт, тогда ситуация будет более стабильной.
Сейчас в мире нет ни одного экономиста, который мог бы четко сказать, что будет происходить с мировыми финансовыми, энергетическими, товарными рынками, потому что чересчур много неопределенности" - отметил глава Нацбанка.
По его словам, сейчас нет причин для ажиотажа. Экономический рост и показатели государственных финансов находятся в пределах прогнозных.
Соответственно, мы видим ситуацию, что на данный момент она стабильна. Как она будет развиваться в динамике - это будет зависеть не только от Казахстана, а как будут происходить события на мировых энергетическом и финансовых рынках", - резюмировал Сулейменов.
Ранее глава государства провел совещание по ситуации в экономике в связи c обвалом цен на энергоресурсы и основные товары на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов. Он дал поручение в кратчайшие сроки завершить работу над планом действий правительства и местных исполнительных органов в условиях финансово-экономического кризиса с целью недопущения снижения темпов роста и объема привлекаемых инвестиций.
Напомним, по итогам дневных торгов 7 апреля на KASE курс американской валюты подскочил почти на 13 тенге. Ранее цена на нефть марки Brent впервые за четыре года рухнуладо $63 за баррель. Начиная с момента, когда президент США Дональд Трамп объявило введении импортных пошлин, цена барреля нефти понизилась на 16,5%.
11.04.2025, 12:06 13166
FlyArystan запустит новый рейс из Алматы в китайский Инин
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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский лоукостер FlyArystan объявил о начале продаж билетов на новый сезонный маршрут в Китай: Алматы - Инин (Кульджа) - Алматы.
Первый рейс запланирован на 18 мая 2025 года. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.
FlyArystan станет первым казахстанским авиаперевозчиком, выполняющим рейсы по данному маршруту. Инин, также известный как Кульджа, находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и является административным центром Или-Казахского автономного округа. В городе проживает значительная казахская диаспора. Город расположен недалеко от Хоргоса, важного транспортного узла на границе Китая и Казахстана. Время в пути на наземном транспорте из Алматы до Инина в среднем составляет 10 часов, в то время как полет займет около часа", - рассказали в авиакомпании.
Ранее FlyArystan объявил о возобновлении рейсов из Астаны в Урумчи, которые будут выполняться с 13 апреля 2025 года дважды в неделю. Вылеты из Астаны намечены на четверги и воскресенья, а из Урумчи - на понедельники и пятницы.
В авиакомпании напомнили, что 2025 год официально объявлен Годом туризма Китая в Казахстане. С 10 ноября 2023 года между странами действует безвизовый режим.
11.04.2025, 12:03 14196
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.
Принимая во внимание сложившийся баланс факторов инфляции, динамику ее текущих темпов, проинфляционные тенденции и высокий уровень неопределенности во внешней среде в настоящее время не сформировались предпосылки для снижения базовой ставки в рамках ближайших решений. В рамках предстоящего прогнозного раунда будет оценен формируемый баланс рисков, включая эффекты обсуждаемой налоговой реформы, последствий тарифной политики США и иных факторов. Решения по ставке будут зависеть от поступающих данных и оценки перспектив инфляции", - пояснили в пресс-службе.
По данным банка, годовая инфляция по итогам марта повысилась до 10%, складываясь в границах прогнозного диапазона.
Ключевым драйвером годовой инфляции остается сфера услуг ввиду более значимого, чем ожидалось, повышения регулируемых тарифов в I квартале и удорожания рыночных услуг. Возрастает вклад продовольственной инфляции как в месячном, так и в годовом выражении", - проинформировали в банке.
Сообщается, что в месячной динамике начали проявляться первые признаки стабилизации. В частности, в марте инфляция замедлилась до 1,3% по сравнению с 1,5% в феврале в основном за счет непродовольственной компоненты и рыночных услуг. Отмечается, что схожую динамику демонстрирует базовая и сезонно очищенная инфляции.
Однако текущая инфляция в среднем за январь-март с поправкой на сезонность все еще ускоряется, достигнув в пересчете на год уровня 14,2%. Этому способствуют продолжение тарифных реформ, процикличное фискальное стимулирование и устойчивый потребительский спрос. Краткосрочные инфляционные ожидания населения несколько снизились в марте при росте неопределенности в опросах. Долгосрочные инфляционные ожидания остались повышенными. При этом ожидания профессиональных участников по уровню инфляции возросли", - заявили в пресс-службе.
По данным банка, внешний фон остается проинфляционным из-за высоких мировых цен на продовольствие и двузначной инфляции в ключевом торговом партнере - России.
Со стороны внешней среды сохраняется риск двузначной инфляции в России. Дополнительные опасения связаны с нарастающими рисками глобальной рецессии на фоне ужесточения торговой политики США и ответных мер, что отражает новый виток фрагментации и деглобализации, логистических проблем. Это оказывает давление на нефтяные, фондовые и товарные рынки и в перспективе может усилить инфляционное давление. Вместе с тем во внутренней среде реализуемые меры зеркалирования золотовалютных операций, а также объявленные макропруденциальные меры, призванные охладить потребительское кредитование, вкупе с проводимым пересмотром минимальных резервных требований поддержат дезинфляционное воздействие базовой ставки", - сообщили в пресс-службе.
В Нацбанке заверили, что совокупные денежно-кредитные условия будут поддерживаться на умеренно жестком уровне. Как пояснили в пресс-службе, это необходимо для сглаживания динамики спроса и закрепления тенденции к снижению инфляции.
Напомним, в марте Нацбанк повысил базовую ставку до 16,5%.
11.04.2025, 08:26 22496
Узбекистан станет седьмым участником Евразийского банка развития
Президент Узбекистана подписал закон, одобряющий присоединение к Соглашению об учреждении ЕАБР
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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал закон, одобряющий присоединение Узбекистана к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития (ЕАБР). Узбекистан станет седьмым участником банка и третьим по величине акционерного участия с долей в капитале 10%. Принятие закона обеспечивает право на полное и эффективное участие в деятельности банка, сообщили в пресс-службе ЕАБР.
Приветствуем решение Узбекистана стать государством - участником Евразийского банка развития. Это партнерство открывает большие возможности для экономического развития Узбекистана и всего региона. ЕАБР поддержит Узбекистан в его стремлении расти устойчиво и быстро, повышать благосостояние своих граждан. Банк уже начал проработку инвестиционных проектов в республике, первые из которых намерен профинансировать в этом году. С каждым новым проектом и каждым новым участником мы продолжаем выполнять свою миссию, содействуя устойчивому развитию Евразийского региона", - отметил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.
Присоединение Узбекистана создаст новые возможности для республики по модернизации транспортной инфраструктуры, энергетического комплекса, водного сектора, ускорит промышленное и сельскохозяйственное развитие. Расширение членства банка несет преимущества и для его текущих стран-участниц, в том числе для промышленной кооперации, развития торговых связей и продовольственной безопасности.
Решение о принятии Республики Узбекистан в состав участников ЕАБР было утверждено советом банка 16 июля 2024 года. В декабре 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге объявил о намерении завершить все необходимые процедуры и присоединиться к ЕАБР в начале 2025 года. В январе закон принят законодательной палатой олий мажлиса, а в марте - одобрен сенатом Республики Узбекистан.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
10.04.2025, 21:09 38411
Самый высокий показатель с 2023 года: годовая инфляция в РК ускорилась
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам марта 2025 года годовая инфляция в РК ускорилась, достигнув 10%. Это самый высокий показатель годовой инфляции с ноября 2023-го. В отчетном периоде платные услуги подорожали на 14,3%, непродовольственные товары - на 9,1%, продовольственные товары - на 7,6%, сообщает ranking.kz.
По сравнению с мартом 2024 года тарифы на коммунальные услуги повысились следующим образом:
- на холодную воду - на 88,4%;
- на водоотведение- на 23,7%;
- на центральное отопление - на 19%;
- на горячую воду - на 14,6%;
- на электроэнергию - на 14,3%;
- на газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 13,3%;
- на вывоз мусора - на 11,1%.
Тем временем услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 23,6%, сотовой связи - на 19,5%, медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 18,8%, отправка посылок - на 17,7%, услуги первичного приема у врача - на 16,1%.
По непродовольственным товарам удорожание в разрезе видов продукции выглядит так:
- сигареты - на 16,5%;
- мебель и ковры - на 10,5%;
- текстильные изделия - на 6,5%;
- бытовые приборы - на 4,2%;
- фармацевтические препараты - 7,9%;
- аудиовизуальное оборудование и фотоаппаратура, оборудование для обработки информации - на 48%;
- ювелирные изделия и часы - на 26%.
Рост цен на продовольственные продукты в разрезе видов выглядит следующим образом:
- хлебобулочные изделия и крупы - на 3,1%;
- мясо (включая мясопродукты) - на 8%;
- рыба (включая морепродукты) - на 10,6%;
- молочные продукты - на 6,1%;
- фрукты и овощи - на 11,9%;
- другие продукты - на 6,2%.
Тем временем месячный индекс потребительских цен составил 1,3% (в феврале 2025 года - 1,5%). Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,6%, платные услуги - на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,8%.
В целом отметим: рост уровня инфляции на текущий момент является мировой тенденцией. По последним данным, 89 из 175 стран - более 50% - продемонстрировали ускорение инфляции.
Еще в феврале 2025 года Нацбанк РК пересмотрел прогноз по инфляции с трендом на увеличение. Ожидается, что по итогам года инфляция сложится в диапазоне 10-12%. В 2025 году сохраняются значительные риски ускорения инфляции, обусловленные совокупным воздействием внешних и внутренних факторов.
Среди ключевых внешних факторов можно выделить:
Рост цен на мировых продовольственных рынках. По итогам марта индекс цен на продовольствие ФАО увеличился до 127% (в марте 2024-го - 118,9%). Значительный рост продемонстрировали растительные масла, мясные и молочные продукты.
Усиление инфляционного давления со стороны России через торговые связи и импорт. Ровно месяц назад Центральный банк РФ резко повысил прогноз по инфляции на 2025 год с 4,5%-5% до 7%-8%.
Среди внутренних факторов следует отметить:
Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Сейчас рост цен в секторе показывает высокие темпы. Таким образом, сервисная инфляция будет определяться повышением регулируемых тарифов в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции". Именно этот фактор, при сохранении темпов роста цен на уровне 2023-2024 годов, останется ключевым драйвером инфляции в секторе.
Рост производственных издержек из-за удорожания продукции обрабатывающей промышленности.
Рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Стоит отметить, что удорожание ГСМ окажет негативное влияние на цены и в других отраслях, так как это увеличит транспортные и производственные издержки, повлияв на широкий спектр товаров и услуг.
Кроме того, не стоит забывать о текущих торговых войнах между США и Китаем, а также между США и миром в целом: в конечном итоге внешние шоки всегда негативно сказываются на экономиках развивающихся стран.
Немаловажным является и показатель инфляционных ожиданий. В последнем "Экономическом обозрении" Нацбанка РК отмечается, что наибольшее влияние на мнение респондентов о росте цен оказывают удорожание продуктов питания и топлива, а также внешние события.
10.04.2025, 15:44 46086
Объем перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62%
В 2025 году Министерство транспорта планирует запустить 19 новых авиамаршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра транспорта Марата Карабаева о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период, сообщили в Акорде.
Как сообщил Марат Карабаев, общий объем транзита за 2024 год всеми видами транспорта вырос на 6 %. Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) вырос на 62% и составил 4,5 млн тонн. Завершено строительство 3 новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента. Ремонтными работами было охвачено 12 тысяч километров дорог. Завершена реконструкция трасс Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань.
Кроме того, президенту было доложено, что казахстанскими авиакомпаниями перевезено 14,7 млн пассажиров с ростом на 10%, в аэропортах обслужено 29,7 млн человек с увеличением на 14%. Железнодорожным транспортом перевезено 21 млн пассажиров (рост на 3,9%).
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в 2025 году Министерство транспорта планирует запустить 19 новых авиамаршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток. Начато строительство аэропортов Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли. Также начинается модернизация 125 железнодорожных вокзалов. Продолжится реализация 5 крупных железнодорожных проектов: Достык - Мойынты, обводная линия Алматы, Дарбаза - Мактаарал, Аягоз - Бахты и Кызылжар - Мойынты.
По итогам встречи президент отметил необходимость создания более комфортных условий для передвижения казахстанцев и улучшения доступности туристических локаций.
Глава государства поручил ускорить строительство автодороги Центр - Запад, расширить коридор Западная Европа - Западный Китай, уделить особое внимание развитию ТМТМ, увеличить количество внутренних и международных авиарейсов, а также усилить работу по привлечению инвестиций в транспортный сектор.
Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность развития транспортно-логистической отрасли в целом, а также качественной и своевременной реализации проектов по модернизации транспортной инфраструктуры.
Ранее в ходе казахско-словенского бизнес-форума Токаев заявил, что благодаря своему стратегическому расположению Казахстан стремится занять позицию ведущего торгового и логистического хаба Евразии.
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