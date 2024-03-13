Свыше 40 крупных проектов с иностранным участием запустят в Казахстане в 2024 году

Одним из наиболее значимых является предприятие по выпуску медицинского оборудования

Фото: пресс-служба правительства РК

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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание совета директоров АО "НК "Kazakh Invest", в ходе которого рассмотрены текущая деятельность нацкомпании и планы дальнейшей работы, сообщает пресс-служба - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание совета директоров АО "НК "Kazakh Invest", в ходе которого рассмотрены текущая деятельность нацкомпании и планы дальнейшей работы, сообщает пресс-служба правительства





В настоящее время Kazakh Invest сопровождает 200 проектов на 27,3 млрд долларов с созданием 68,8 тыс. рабочих мест. В текущем году ожидается запуск более 40 проектов с иностранным участием.





Одним из наиболее значимых является предприятие по выпуску медицинского оборудования американской компании GE Healthcare в Астане. В рамках проекта будет локализовано производство аппаратов УЗИ и КТ.





Наряду с этим швейцарская компания Roche запустит производство противоопухолевых препаратов в Алматы с дальнейшей перспективой выхода на экспорт.





Австрийская компания Lasselsberger локализует в Астане производство керамической плитки, сухих строительных смесей и строительного клея.





По поручению премьер-министра РК в дальнейшей работе Kazakh Invest сфокусируется на привлечении инвесторов в перспективные проекты по глубокой переработке зерна, производству востребованных видов пластмасс, локализации нефтегазового оборудования и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.