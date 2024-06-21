20.06.2024, 12:44 46691
Тарифы на электроэнергию для бизнеса снизили в Казахстане
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане снижены тарифы на электроэнергию для бизнеса. С 1 апреля экономия составила 1,7 млрд тенге, сообщает пресс-служба правительства.
Это стало возможно после того, как Комитет по регулированию естественных монополий приостановил действие лицензий нерегулируемых энергоснабжающих организаций на услуги электроснабжения.
На сегодня происходит процесс перехода потребителей к гарантирующим поставщикам, что повлияло на увеличение объема предоставляемых услуг, соответственно, снижению тарифа в 13 регионах страны. В целом за счет проведенных мероприятий, общая экономия для 129 060 субъектов малого и среднего бизнеса составила более 1,7 млрд тенге в месяц", - пояснили в правительстве.
Там пояснили, что разница в тарифах объясняется различной схемой электроснабжения и структурой тарифа, которая состоит из отпускных цен единого закупщика и закупаемой электрической энергии, готовности электрической мощности к несению нагрузки, тарифов энергопередающих и сбытовых организаций, объемов поставляемой электрической энергии и т.д.
Уровень тарифов для потребителей также зависит от дифференциации. При этом уровень тарифов для населения в регионах страны установлен ниже себестоимости.
Результаты проведенной работы обеспечили поддержку субъектов МСБ в оплате коммунальных услуг, что оказывает косвенное положительное влияние на население в части снижения расходной части субъектов малого и среднего бизнеса при реализации товаров и услуг", - подчеркнули в кабмине.
В правительстве также привели цифры, на сколько снижены тарифы в разных регионах.
С 1 мая 2024 года
- в Алматы и Алматинской области - ТОО "Алматыэнергосбыт" на 1,2%;
- в Туркестанской области и Шымкенте - ТОО "Энергопоток" на 12,4%;
С 5 мая 2024 года
- в Карагандинской области - ТОО "КарагандаЖылуСбыт" на 14,55%;
С 1 июня 2024 года
- в Астане - ТОО "Астанаэнергосбыт" на 18%;
- в Акмолинской области - ТОО "АРЭК-Энергосбыт" на 4,6%;
- в Карагандинской области - ТОО "Энергоуголь ХХІ" и ТОО "Расчетный сервисный центр" на 10%;
- в Северо-Казахстанской области - ТОО "СевКазЭнергосбыт" на 7,14%;
- в области Жетысу - ТОО "ЖетысуЭнергоТрейд" на 16,2%;
- в Актюбинской области - ТОО "Актобеэнергоснаб" на 4,5%;
- в Павлодарской области - ТОО "Экибастузэнерго" на 5,1%;
С 10 июня 2024 года
- в Костанайской области - ТОО "Рудненская Энерго Компания" на 17%;
В конце мая президент Токаев, выступая на встрече с учеными в Алматы, заявил, что в обозримом будущем страна может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии.
Сообщалось также, что энергоснабжающие организации исключат из структуры рынка электроэнергии. Возврат к регулируемым ценам позволит обеспечить прозрачность тарифооброзования энергоснабжающих организаций.
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21.06.2024, 15:08 6176
Надо было думать раньше - депутат продавцам вейпов
Теперь вейпы можно только утилизировать или сбыть в другие страны
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента депутат Елнур Бейсенбаев высказался о продавцах, которые до сих пор торгуют вейпами и прочими некурительными табачными изделиями, которые уже запрещены, передает корреспондент агентства.
Закон был подписан президентом 60 дней назад. Чем они думали, если они предприниматели? Надо было думать раньше. Теперь они могут его только сбыть в другие страны или же утилизировать", - сказал депутат.
Напомним, в Казахстане вступил в силу закон о вейпах. Продавать "электронки", которые заправляются жидкостью, запрещено. Продавцов вейпов может ждать штраф, превышающий 700 тысяч тенге, или арест до 50 суток.
Мы должны двигаться в рамках закона и порядка. Если закон принят, он уже в действии - мы должны полностью его исполнять. Никаких поблажек, никаких пересмотров по этому вопросу быть не может. Все предприниматели, люди, которые продавали эти вейпы, знают, что 100 дней тому назад, полгода назад этот вопрос в стенах парламента поднимался", - добавил Елнур Бейсенбаев.
Напомним, закон о запрете вейпов вступил в силу в Казахстане 20 июня.
21.06.2024, 14:52 7341
Количество авиарейсов между Казахстаном и Китаем выросло до 124 в неделю
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Количество рейсов между Казахстаном и Китаем будет увеличено до 124 рейсов в неделю, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
В Сиане в рамках первой конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации "Китай - Центральная Азия" (С5+1) проведены переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.
В ходе переговоров достигнута договоренность по расширению количества разрешенных частот назначенными перевозчиками двух стран до 124 рейсов в неделю и возможности выполнения грузовых рейсов без каких либо ограничений по пунктам и частотам.
Вместе с тем увеличено количество назначенных перевозчиков и добавлены новые пункты на территории Китая.
В свою очередь казахстанские авиакомпании получили право выполнять неограниченное количество рейсов в пункты на острове Хайнань (города Санья, Хайкоу и Цюнхай), в том числе с использованием пятой, шестой и седьмой "свободы воздуха".
По итогам переговоров между двумя странами впервые установлен режим "открытое небо", в рамках которого назначенные перевозчики двух стран получили право выполнять до 42 рейсов в неделю с использованием пятой степени "свободы воздуха".
В Минтранспорта отметили, что Казахстан стал одной из немногочисленных стран мира (США и ряд европейских стран), перевозчики которых получили право выполнять рейсы в Китай с использованием пятой степени "свободы воздуха".
Китай является стратегическим партнером Казахстана по многим направлениям, в связи с чем расширение правовой базы для выполнения рейсов между странами является важным шагом для дальнейшего развития сотрудничества", - добавили в пресс-службе.
21.06.2024, 14:27 8151
Около 500 млрд неэффективно использованных средств: парламент принял отчет правительства и ВАП об исполнении бюджета за 2023 год
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты парламента утвердили отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, сообщает пресс-служба мажилиса.
По итогам года реальный экономический рост составил 5,1%. При этом сложилось недопоступление налогов в республиканский бюджет (1,4 трлн тенге) и Национальный фонд (1,6 трлн тенге). Долг правительства на 1 января 2024 года составил 25 трлн тенге. В его структуре 72% составляет внутреннее заимствование, направляемое на финансирование дефицита бюджета.
Неосвоение расходов за 2023 год составило 73 млрд тенге.
Наряду со слабым администрированием и нескоординированностью действий центральных и местных исполнительных органов неэффективное использование бюджетных средств составило 489 млрд тенге. При этом объем неосвоения и возврат неиспользованных целевых трансфертов снизился на 29 млрд тенге, а выявленные нарушения и остатки на контрольных счетах наличности субъектов квазисектора выросли на 97 млрд тенге по сравнению с 2022 годом", - отметили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на неэффективное использование средств, является слабая проработка целей, индикаторов и показателей результатов на этапе планирования. По 50% всех макроиндикаторов отсутствуют данные об исполнении, поскольку они опираются на данные статистики и формируются значительно позже отчетного периода.
Также отмечается, что ряд рекомендаций ВАП к отчету за 2022 год не исполнен и находится на стадии проработки в рамках новых Бюджетного и Налогового кодексов. Это касается проведения на системной основе оценки эффективности налоговых льгот, обеспечения главенства стратегического планирования над бюджетным, пересмотра дивидендной политики. По итогам 2023 года этот перечень дополнен такими рекомендациями, как фиксирование объема расходов, направляемых на развитие, расширение в отчете охвата всего сектора госуправления, включая внебюджетные фонды, усиление показателей долговой устойчивости.
Ранее депутат мажилиса раскритиковал работу правительства по планированию бюджета.
21.06.2024, 12:02 10806
Главы энергетических ведомств ШОС одобрили проект стратегии развития энергосотрудничества до 2030 года Дополнено
Фото: pixabay.com
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане началось четвертое совещание министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит под председательством Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
В совещании принимают участие министры энергетики из 8 стран: Казахстана России, Беларуси, Ирана, Кыргызстана, КНР, Таджикистана и Узбекистана.
Совещание направлено на обсуждение вопросов сотрудничества в энергетической сфере между странами - членами ШОС. Главы энергетических ведомств рассмотрят "Стратегию развития энергетического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года", предложенную к разработке по инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в рамках заседания совета глав государств - членов ШОС, состоявшегося 15-16 сентября 2022 года в городе Самарканд", - говорится в информации Минэнерго.
Дополнено 21.06.2024, 12.18
В Астане в ходе четвертого совещания министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества главы энергетических ведомств стран ШОС одобрили "Стратегию развития энергетического сотрудничества государств - членов Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года", сообщает Министерство энергетики РК.
Документ определяет ключевые направления сотрудничества государств-членов ШОС в энергетической сфере до 2030 года, включая перспективы развития транзитного потенциала энергетических ресурсов и возможность диверсификации экспортных маршрутов; формирование новой энергетической системы с выстраиванием баланса приоритетов развития отрасли; модернизацию традиционных источников энергии, системное совершенствование отрасли; развитие инновационных технологий и науки в области использования ВИЭ, развитие водородной энергетики; поиск новых решений в сфере энергосбережения и повышение энергоэффективности", - проинформировали в пресс-службе.
Для справки
Шанхайская организация сотрудничества - региональная организация, представляющая собой площадку для диалога и сотрудничества стран-участниц. Сегодня ШОС составляет около трети мирового ВВП, страны организации занимают 60% территории Евразии и представляют 42% населения планеты.
Энергетическая сфера является крайне важной в рамках сотрудничества государств - членов ШОС, так как содействует развитию всех отраслей взаимодействия, в частности экономической сферы. ШОС объединяет крупнейших производителей, транзитеров и потребителей энергоресурсов.
20.06.2024, 17:25 34086
"КазМунайГаз" изучает возможность производства SAF в Казахстане
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" изучает возможность производства экологически чистого авиационного топлива (SAF) в РК в партнерстве с американской технологической компанией LanzaJet, сообщает пресс-служба компании.
Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов провел 20 июня встречу с руководством американской технологической компании LanzaJet и японской инвестиционной компании Mitsui. На встрече обсуждена возможность создания в Казахстане производства экологически чистого авиационного топлива", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что сейчас Air Astana рассматривает перспективу использования SAF в своем парке воздушных судов.
По концепции низкоуглеродного развития АО "Самрук-Қазына" доля потребления SAF авиаперевозчиком будет постепенно увеличиваться: 5% к 2040 году, 15% к 2050 году и 25% к 2060 году", - добавили в компании.
Также три крупных нефтеперерабатывающих завода "КазМунайГаза" готовы к производству авиатоплива Jet A-1, что позволит в будущем смешивать его с SAF.
Ранее сообщалось, что Китай намерен поставлять Казахстану экологически чистое авиатопливо.
20.06.2024, 16:29 38086
Кредит в 450 млрд тенге выделит БРК на модернизацию дорог Казахстана
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Банк развития Казахстана" профинансирует инвестиционный проект по восстановлению автодорог республиканского значения общей протяженностью более 5 тыс. километров, сообщили в правительстве Казахстана.
Долгосрочные кредитные средства в размере 450 млрд тенге будут выделены АО "НК "КазАвтоЖол" в рамках соответствующего соглашения. Реализация данных мер планируется в период 2024-2027 годов.
Инвестпроект будет реализован на всей территории Казахстана. Планируется восстановление как трасс республиканского значения, так и дорог, соединяющих областные центры с населенными пунктами Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Улытауской областей", - рассказали в пресс-службе кабмина.
Наряду с этим будут реконструированы аварийные мосты водопропускных труб. Также планируется запуск автоматизированной системы измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств на восстановленных участках дорог.
В правительстве отметили, что реализация проекта внесет существенный вклад в раскрытие транспортно-логистического потенциала регионов путем улучшения технических характеристик автомобильных дорог.
Повысится пропускная способность и комфортность транспортных магистралей. Будет дан импульс дальнейшему развитию сопутствующих населенных пунктов. Вырастет деловая активность населения. Ускорится процесс информатизации транспортных услуг. Сократятся финансовые и временные затраты на транспортные перевозки, что, в свою очередь, окажет положительное воздействие на развитие аграрного и промышленного секторов страны", - добавили в пресс-службе.
20.06.2024, 12:15 46041
Страны Организации тюркских государств упростят международные комбинированные перевозки
Сенат Казахстана одобрил соответствующий закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента в ходе пленарного заседания верхней палаты одобрили закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств - членов Организации тюркских государств".
Согласно заключению Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, закон позволит упростить процедуры международных комбинированных перевозок и увеличить объемы перевозок грузов между государствами - членами ОТГ.
Целью соглашения является дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между государствами - членами Организации тюркских государств", - отмечается в документе.
Также подчеркивается, что соглашение способствует развитию современных систем железнодорожного, водного и автомобильного транспорта, обеспечению предварительного обмена информацией для ускорения прохождения поездами таможенных процедур.
Ранее казахстанские сенаторы приняли законопроекты о ратификации соглашений с Китаем об автомобильных и железнодорожных перевозках.
20.06.2024, 11:15 44466
Возить товары в Китай и обратно станет намного проще
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы приняли законопроекты о ратификации соглашений с Китаем об автомобильных и железнодорожных перевозках.
Китай является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана. За последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста объемов автотранспортных перевозок между двумя странами. В 2023 году объем перевезенных грузов автотранспортом составил 1,8 млн тонн, что вдвое больше по сравнению с показателем 2022 года. Основные перевозимые грузы: оборудование, аппаратура, ТНП, продукты растительного происхождения, текстиль черные и цветные металлы и т.д.", - сообщил, представляя законопроекты, сенатор Андрей Лукин.
Сенаторы одобрили ратификацию соглашения о международных автомобильных перевозках и соглашения по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай - Европа.
Цель первого соглашения - создать благоприятные условия для осуществления автомобильных перевозок между странами.
Оно регулирует:
- вопросы пассажирских и грузовых перевозок;
- условия выдачи разрешения на проезд транспортного средства и освобождения от таковых;
- требования к водителям и транспортным средствам;
- вопросы страхования, налогообложения и контроля на пунктах пропуска;
- нормы по внедрению информационных технологий и усовершенствованию условий перевозок, которые предусматривают возможность проезда перевозчиков вглубь территорий Казахстана и Китая.
Благодаря соглашению автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов и международных морских портов Китая.
Кроме того, двусторонние и транзитные перевозки грузов, а также перевозки в третьи страны будут осуществляться на разрешительной основе. Это позволит регулировать паритетное участие перевозчиков обеих стран в автомобильных перевозках.
Таким образом, китайские автоперевозчики смогут осуществлять транзитные перевозки через территорию Казахстана в страны Европы и Азии, что в свою очередь будет способствовать увеличению транзитного потенциала нашей страны", - резюмировал Лукин.
Цель второго соглашения - организовать обмен данными по слежению за подвижным составом на территории обеих государств, чтобы обеспечить повышение безопасности и эффективности перевозок.
В 2023 году объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому маршруту составил 20,5 тысячи двадцатифутовых эквивалентов. Примечательно, что по итогам первых четырех месяцев текущего года контейнерные перевозки по данному маршруту увеличились на 70% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Этот значительный рост свидетельствует о возрастающей роли данного маршрута в международных транспортных и логистических цепочках, что делает соглашение крайне актуальным и своевременным", - подчеркнул Лукин.
По его словам, ратификация соглашения:
- будет способствовать углублению сотрудничества между Казахстаном и Китаем;
- станет важным шагом в развитии торгово-экономических отношений;
- позволит значительно увеличить объемы грузоперевозок;
- позитивно скажется на экономическом развитии Казахстана и укреплении его позиций в качестве ключевого транспортно-логистического хаба в Центральной Азии.
Напомним, в конце прошлого года Казахстан заявил о намерении нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу в 5 раз.
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