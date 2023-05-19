Токаев обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики с главами крупных китайских компаний

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Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель правления компании China National Petroleum Corporation Дай Хоулян обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере, транспортировке, а также переработке нефти и газа, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель правления компании China National Petroleum Corporation Дай Хоулян обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере, транспортировке, а также переработке нефти и газа, сообщает Акорда.





Президент был проинформирован о планах CNPC по укреплению взаимодействия с казахстанской стороной. В частности, рассматриваются возможности расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, увеличения пропускной способности нефтепровода Казахстан - Китай и др.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что компания CNPC является давним стратегическим партнером Казахстана в энергетической сфере.





Дополнено 18.05.2023, 13.55





Кроме того, глава государства встретился с председателем правления State Power Investment Corporation Цянь Чжиминем. Стороны обсудили вопросы реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. State Power Investment Corporation, входящая в число крупнейших китайских энергетических компаний, активно инвестирует в проекты "зеленой" энергетики Казахстана.





Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу компании по строительству в Жамбылской области масштабной ветряной электростанции мощностью 1 ГВт. Президент был проинформирован о намерении State Power Investment Corporation запустить в Казахстане производство оборудования для ветряных электростанций.





Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан сегодня в Сиане в рамках государственного визита президента Казахстана в Китай. Его заключили "Самрук-Қазына", Министерство энергетики РК, Государственная энергетическая инвестиционная корпорация Китая (CPIH) и китайская SANY Renewable Energy" - сообщили в фонде "Самрук-Қазына".





По информации фонда новый парк ветряных электростанций будет создан в Жамбылской области. Его мощность составит 1 ГВт. Это увеличит совокупную мощность возобновляемой генерации в Казахстане на 40%. Рядом с ветропарком будет построен накопитель энергии, что позволит сглаживать колебания ветрогенерации при изменении погодных условий. Кроме того, CPIH намерена построить в РК несколько современных заводов по производству башен, гондол и лопастей для ветряков.





Цянь Чжиминь также рассказал, что в рамках социальной ответственности его компания планирует построить тепловую станцию мощностью до 200 ГКалл на юге Казахстана.





Во ходе встречи с председателем правления CITIC Group Чжу Хэсинем президент Казахстана был проинформирован о том, что сегодня CITIC Construction подписала пять коммерческих документов с казахстанскими партнерами по совместной реализации проектов в сферах энергетики и нефтехимической промышленности. Общий объем соглашений превышает 1,6 млрд долларов.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что CITIC Group является надежным инвестиционным партнером Казахстана, и пожелал компании успехов.





Также, учитывая большой технологический и научно-исследовательский опыт State Power Investment Corporation, были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере производства "зеленого" водорода, сообщает Акорда.



