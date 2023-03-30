29.03.2023, 10:27 28796
Токаев поручил дифференцировать ставки по КПН и НДС
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на совместном заседании палат парламента, президент Казахстана отметил необходимость формирования справедливой, стабильной и прозрачной налоговой системы.
Новая модель налоговой политики должна обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики. Налоговый кодекс и налоговая политика должны быть понятными и стабильными. Весь процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом требуется наконец полностью оцифровать", - сказал Токаев.
По его словам, это позволит в значительной степени облегчить жизнь предпринимателей, а также на системной основе увеличивать поступления в бюджет.
Исходя из отраслевых приоритетов следует дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют львиную долю госбюджета", - подчеркнул глава государства.
При этом высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире. И это справедливо", - добавил он.
Он отметил, что ситуация в стране кардинально изменилась и предстоит большая работа, которую всем предстоит делать общими усилиями.
С начала прошлого года ведется работа по демонополизации экономики. Это непростой процесс, требующий воли и профессионализма со стороны правительства. Однако эту работу надо продолжать. Предстоит внедрить понятные и действенные инструменты, обеспечивающие контроль при трансфертном ценообразовании, международном налогообложении, выделении субсидий и государственных ресурсов", - сказал Токаев.
Он напомнил, что ранее был подписан указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов.
Правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект. Прошу парламент в ближайшее время принять соответствующий закон", - сообщил глава государства.
Он отметил, что эти средства - внутренний резерв нашей экономики, который должен быть направлен исключительно на развитие страны.
Это касается в том числе и бюджетных расходов. Однако планирование и исполнение бюджета сегодня оставляет желать лучшего. Растут расходы на обслуживание госдолга, не снижаются трансферты из Национального фонда, сохраняются проблемы с эффективностью освоения бюджетов всех уровней. Поэтому нам нужна продуманная и сбалансированная бюджетная политика. Проект нового Бюджетного кодекса, который будет внесен в парламент в текущем году, должен быть направлен на решение данных вопросов", - подчеркнул Токаев.
новости по теме
30.03.2023, 15:37 3571
Аналитики прогнозируют инфляцию в Казахстане на уровне 12,2% в 2023 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики, принявшие участие в макроэкономическом опросе, проведенном Национальным банком Казахстана, прогнозируют рост инфляции в 2023-2025 годах.
В опросе приняли участие 12 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов вошли профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства", - сообщает пресс-служба Нацбанка.
В исследовании подчеркивается, что с момента последнего опроса в феврале 2023 года прогнозы респондентов изменились.
Так, понижены прогнозы по экспорту и импорту товаров и услуг. Ожидания по росту экономики Казахстана и цены на нефть не изменились.
В то же время аналитики ожидают более высокую инфляцию в 2023-2025 годах по сравнению с предыдущим опросом. В 2023 году респонденты прогнозируют инфляцию на уровне 12,2% (в феврале - 11,8%), в 2024 году - 8,8% (8,0%) и в 2025 году - 7,2% (7,0%).
Как следствие, повышены ожидания по базовой ставке на 2023 и 2024 годы - до 15,7% (15,5%) и 11,7% (11,4%) в среднем за год соответственно.
В 2025 году базовая ставка прогнозируется на уровне 9%, что немного ниже предыдущих оценок. Таким образом, участники рынка ожидают сохранение высокой базовой ставки с последующим медленным снижением в перспективе", - сообщается в отчете.
Ранее глава Нацбанка Галымжан Пирматов заявлял, что в Казахстане ожидается замедление инфляции до 9-12% к концу года.
В отчете за февраль Бюро национальной статистики сообщало, что годовая инфляция в Казахстане выросла до 21,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,5%, платные услуги - на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,8%.
30.03.2023, 15:25 3031
Минсельхоз планирует ввести запрет на ввоз пшеницы автотранспортом
Запрет планируют ввести на полгода
Рассказать друзьям
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства Казахстана разработали проект приказа "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 1001), за исключением семенной пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 1001 11, 1001 91) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом", - сообщается в тексте документа.
В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан пояснили, что решение было продиктовано текущей ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки, который последние несколько лет страдает из-за нелегального ввоза пшеницы.
По данным отраслевых ассоциаций, объемы так называемого серого импорта достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере 500 млн долларов.
По информации, полученной от участников рынка, значительная доля контрабандного зерна импортируется автотранспортом. Завезенная пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта, без уплаты транзитного тарифа направляется в Афганистан и страны Центральной Азии.
При этом на внутреннем рынке наблюдается падение цен. К примеру, с начала июля 2022 года стоимость пшеницы снизилась со 170-185 тысяч тенге до 80-85 тысяч тенге за тонну", - сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что по итогам прошлого года был собран один из самых высоких урожаев за последние 10 лет. Намолочено 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 35% больше годом ранее. На 38,9% увеличился валовой сбор пшеницы и составил 16,4 млн тонн.
Для поддержания рынка в сентябре 2022 года сняты все ограничения на экспорт зерна. По данным АО "Қазақстан темір жолы", по итогам 2022 года экспортировано более 13,2 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 46,7% больше, чем в 2021 году, в том числе 10 млн тонн зерна. Данные показатели являются самыми высокими за всю историю независимого Казахстана.
Вместе с тем, согласно данным статистики, по состоянию на 1 марта 2023 года на отечественном рынке складывается положительный баланс зерна в объеме 10,4 млн тонн
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Казахстане производители муки приостанавливают работу из-за нехватки зерна.
30.03.2023, 13:38 5706
Показатели госбюджета Казахстана увеличились более чем в 3 раза за 10 лет - АФК
Фото: Хабар 24
Рассказать друзьям
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Доходы выросли с 6,4 трлн тенге в 2013 году до 20,2 трлн тенге в 2022 году, расходы - с 6,9 до 21,5 трлн тенге, дефицит углубился с 0,7 до 2,2 трлн тенге, сообщает Ассоциация финансистов Казахстана.
При этом отмечается, что динамика экономического роста в стране сильнее коррелирует с изменением цен на нефть (коэффициент корреляции - 0,73), а не с растущими параметрами бюджета.
Расширяющийся дефицит бюджета покрывается за счет госзаимствований: объем госдолга вырос в 5,7 раз за 10 лет, что приводит к росту расходов на его погашение и обслуживание (рост более чем в 6 раз, до 3,2 трлн тенге в 2022 году против 0,5 трлн тенге в 2013 году)", - сообщили а АФК.
По данным ассоциации, приоритет в инструментах финансирования дефицита бюджета (за исключением 2015-2016 годов) отдается ГЦБ, объем которых вырос с 3,6 трлн тенге в 2013 году до 14,2 трлн тенге в 2022 году.
Ставка вознаграждения по ГЦБ также демонстрирует рост, особенно заметный в 2022 году (+180 б.п.) на фоне стремительного роста инфляции и повышения базовой ставки. На покрытие расходов госбюджета также используются средства Национального фонда РК: за последние 10 лет было изъято 65% всех поступивших доходов (всплеск суммы поступлений в 2015 году был связан исключительно с переходом к плавающему курсу нацвалюты)", - заявили в АФК.
Сообщается, что тенговый объем средств Нацфонда продолжает поддерживаться ослаблением обменного курса, тогда как валютные активы заметно снижаются (-22% за 7 лет). Это связано как с их продажей для обеспечения трансфертов в бюджет, так и с последними негативными изменениями на финансовых рынках (переоценка акций, облигаций).
Между тем Нацбанк исторически поддерживает базовую ставку на достаточно высоких уровнях, что, однако, не в полной мере способствует снижению денежной массы и инфляции в экономике, но может тормозить экономический рост.
Согласно прогнозу социально-экономического развития РК, в 2023-2025 годы наблюдаемые тенденции будут продолжены: к 2025 году дефицит госбюджета углубится до 3,9 трлн тенге, госдолг увеличится на 42%.
При стабильно высоком уровне изъятий (свыше 4 трлн тенге с 2020 года) объем активов Нацфонда во многом будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на мировых сырьевых и финансовых рынках", - добавили в ассоциации.
Ранее сообщалось, за последние три года госдолг Казахстана вырос более чем на 6 млрд долларов.
30.03.2023, 11:02 8176
ЕАБР проведет в Алматы конференцию крупнейших инвесторов из более чем 40 стран мира
На специальной сессии будет представлен инвестиционный потенциал и проекты Казахстана и стран Центральной Азии как самого быстрорастущего региона мира
Рассказать друзьям
Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития 15-17 мая 2023 года в Алматы проводит конференцию крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также встречу участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP), информирует пресс-служба ЕАБР.
По информации организаторов, в рамках серии мероприятий пройдут панельные сессии, где будет обсуждаться финансирование в объекты транспорта, связи, энергетики и цифровой инфраструктуры, которые играют решающую роль в устойчивом социально-экономическом развитии на национальных и региональном уровнях.
Участниками мероприятия станут более 150 руководителей, членов правления, высокопоставленных должностных лиц и представителей институтов развития и инвестиционных фондов, роль которых в создании устойчивой инфраструктуры и станет основной темой встречи. Прежде всего это финансовые институты из Китая, Турции, Японии, Индии, Африки, Филиппин, стран Европейского союза, США, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также международные организации, включая такие структуры ООН, как UNIDO, UNDP и др.
На специальной сессии будет представлен инвестиционный потенциал и проекты Казахстана и стран Центральной Азии как самого быстрорастущего региона мира.
Мы рады открыть для такого широкого круга инвесторов возможности Казахстана и всей Центральной Азии. Уверен, что это мероприятие - возможность объединения усилий национальных и международных институтов развития, обмена опытом реализации проектов, налаживания новых контактов и расширения сотрудничества в области устойчивого финансирования", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Ассоциация институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) - неправительственная организация, имеющая консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН. Ее деятельность направлена на содействие устойчивому экономическому, экологическому, социальному развитию и росту в регионе. Координирует банки развития и финансовые учреждения - 90 организаций в 39 странах, в том числе за пределами региона: в Канаде, Германии и Франции. ЕАБР является членом ADFIAP с 2022 года.
29.03.2023, 16:10 22191
Курс доллара на торгах упал на 6 тенге
Рассказать друзьям
Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 29 марта курс доллара составил 448,39 тенге, снизившись на 6,35 тенге.
Официальный курс Нацбанка на сегодня составляет 455,00 тенге за доллар.
Напомним, в середине марта курс доллара резко вырос в Казахстане. В начале марта курс доллара составлял около 431 тенге.
Ранее заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал, какое влияние на цены оказывает снижение курса доллара.
29.03.2023, 11:42 26401
Казахстан вводит запрет на экспорт ряда нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
Запрет будет действовать до 31 декабря 2024 года
Рассказать друзьям
Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков подписал приказ об утверждении перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает корреспондент агентства.
Согласно приказу до 31 декабря 2024 года водится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза следующих видов нефтепродуктов: легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы, битум нефтяной.
Напомним, Минэнерго РК планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо.
29.03.2023, 10:34 28891
В Казахстане могут ввести дифференцированный тариф на газ
Рассказать друзьям
Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первой сессии парламента Казахстана VIII созыва президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на газ по примеру зарубежных стран, передает корреспондент агентства.
В прошлом году мы столкнулись с серьезным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны. Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо обеспечить внутренний рынок этим видом топлива. В то же время цены на газ в Казахстане самые низкие в сравнении со всеми соседними государствами", - сказал глава государства.
Он отметил, что низкие тарифы и низкие цены негативно сказываются на экономике страны. Все выделяемые субсидии уходят в соседние страны.
Проблема довольно сложная, но ее нужно постепенно решать. Другого выхода нет. Для тех, кто сейчас днем и ночью отапливает огромные особняки по низкому тарифу, в новой системе цена кубометра должна стать выше. В этом и проявляется социальная справедливость", - высказался он.
Президент отметил важность повышения эффективности использования имеющегося сырья.
Надо учиться жить в условиях жесткой экономии как в быту, так и на уровне государства. Это мировая практика, которая усилилась в современной сложной геополитической ситуации. Бесконтрольное и нерачительное использование дешевого газа как в производстве, так и в быту должно уйти в прошлое", - сказал Токаев, поручив правительству разработать план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа.
Он также отметил, что за последние десятилетия в сфере недропользования накопились системные проблемы. Полноценную реализацию возможностей горнодобывающей промышленности сдерживают недостаточные объемы геологоразведочных работ. Темпы восполнения минерально-сырьевой базы также замедляются. И это происходит на фоне истощения осваиваемых недр.
Необходимо эффективно и рационально использовать минерально-сырьевые ресурсы, считает глава государства.
Для этого требуется усовершенствовать законодательство и упростить необходимые процедуры. Особое значение имеют инвестиции в геологоразведку и разработку месторождений полезных ископаемых. Правительству и парламенту следует принять конкретные меры в этом направлении", - подчеркнул Токаев.
Президент обратил внимание, что зависимость страны от импорта продуктов питания является одной из ключевых причин растущей инфляции.
По его словам, проводимая до настоящего времени работа по индустриализации не смогла обеспечить развитие несырьевых отраслей экономики на должном уровне.
Уповать только на недра уже не получится. Необходимо активно увеличивать добавленную стоимость добываемых ресурсов, перерабатывая их в качественные и востребованные товары", - считает он.
Президент убежден, что по тем позициям, где у страны есть реальный потенциал, - сырье, кадры и технологии - народ должен быть самообеспечен.
Следует выработать целостное видение развития внутристрановой ценности, то есть обрабатывающей промышленности, направленной в первую очередь на внутренний рынок. Ускоренное развитие обрабатывающей промышленности возможно лишь на базе инноваций и передовых технологий. Это аксиома. Поэтому казахстанская экономика должна стать наукоемкой. Требуется не только проводить исследования и получать патенты, но и внедрять научные разработки в производство", - высказался Токаев.
С целью комплексного развития науки президент поручил разработать новый закон.
29.03.2023, 10:18 28531
Выработать подходы для развития предпринимательства поручил президент Дополнено
Проекты, финансируемые из бюджета, должны претворяться в жизнь в первую очередь отечественными предпринимателями
Рассказать друзьям
Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с депутатским корпусом выработать подходы, направленные на развитие среднего предпринимательства.
Господдержка должна выделяться исходя из конкретного, измеримого социально-экономического эффекта конкретного проекта. Поручаю правительству совместно с депутатским корпусом выработать подходы, направленные на развитие среднего предпринимательства. Именно оно должно стать основным двигателем нашей экономики. Данный вопрос будет на моем особом контроле", - сказал президент в ходе первой сессия парламента Казахстана VIII созыва.
Глава государства отметил, что государству следует заняться реальной индустриализацией, локализацией производства, модернизацией инфраструктуры.
Проекты, финансируемые из бюджета, должны претворяться в жизнь в первую очередь отечественными предпринимателями", - подчеркнул он.
Вместе тем президент подчеркнул важность парламентского контроля в области реализации нацпроектов.
Каждый бюджетный тиын следует тратить с умом. Граждане, отдавшие за вас свои голоса, возлагают на вас большие надежды. Депутаты должны внести важный вклад в укрепление партнерства власти и общества, дальнейшую реализацию концепции "слышащего государства", - сказал Токаев.
Дополнено. 29.03.2023, 12.36
Кроме того, президент отметил, что проекты "Ауыл - Ел бесігі" и "Ауыл аманаты" должны стать основой новой концепции развития сельских территорий. Нужны системные меры по сохранению и улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, повышению урожайности и диверсификации культур.
В текущем году из бюджета предусмотрено выделение 143 миллиарда тенге для реализации еще свыше 1500 проектов. В своей предвыборной платформе одной из важных задач я определил развитие сельского предпринимательства через сельхозкооперацию. Для этого будет запущен проект "Ауыл аманаты", в рамках которого сельчанам будут выдаваться микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет", - сказал глава государства.
По его словам, сельхозкооперативы будут создаваться для оказания сервисно-сбытовых услуг населению, они получат доступ к субсидиям на покупку оборудования и сельхозтехники. На эти цели будет направлено порядка 1 триллиона тенге.
Президент выразил надежду, что "прохождение в мажилис партии "Ауыл" будет способствовать более качественному законодательному сопровождению реформ в сельскохозяйственном секторе".
Читаемое
30.03.2023, 08:48В Алматы продолжается судебное разбирательство по ДТП с участием автобусов 30.03.2023, 09:0829766В Алматы осудили организаторов незаконных азартных игр в социальной сети 30.03.2023, 10:3523141На пост премьер-министра Казахстана предложена кандидатура Алихана Смаилова 30.03.2023, 11:3121866Железнодорожные вокзалы Алматы вернут в собственность КТЖ 30.03.2023, 11:4120246Токаев поручил в два раза сократить уровень инфляции в текущем году 24.03.2023, 17:18191681Чаще болеть туберкулезом стали столичные студенты 24.03.2023, 16:49187616Новую форму управления жилыми домами вводят в Казахстане 24.03.2023, 21:22182166В Алматы установили домик для бездомных кошек 24.03.2023, 12:20175901Генпрокуратура озвучила итоги проверки Риддерской ТЭЦ по фактам перебоев с подачей тепла 24.03.2023, 10:11159666Правила выгула и содержания домашних животных изменят в Казахстане 18.03.2023, 14:26232851В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 15.03.2023, 14:26217806Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации 14.03.2023, 19:03216246Дачников Уральска предупредили о возможной эвакуации 16.03.2023, 19:02215311Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 14.03.2023, 16:53213026Вспышку оспы овец зарегистрировали в ВКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?