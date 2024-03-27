Торговля Казахстана с СУАР составила более $20 млрд   

Также Казахстан и Кипр договариваются об отмене визового режима между странами

Фото: Акорда

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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса, сообщает Акорда





На встрече президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Республикой Кипр. По его словам, за 32 года дипломатических отношений Астана и Никосия установили прочный политический диалог и наладили инвестиционное сотрудничество.





Токаев приветствовал решение правительства Кипра об открытии посольства в Астане. По его словам, данный шаг ознаменует новую главу в дипломатических отношениях и придаст импульс развитию партнерства.





В свою очередь Константинос Комбос отметил наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между Казахстаном и Кипром.





В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах. Также рассмотрена международная и региональная повестка дня, включая вопросы взаимодействия по линии ООН и ЕС.





Ранее с Комбосом встретился министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу. Он подчеркнул, что Казахстан придает большое значение двусторонним отношениям с Кипром и рассматривает Никосию в качестве важного партнера в Южной Европе.





В свою очередь Комбос сообщил о принятом в Никосии решении об открытии в текущем году посольства Республики Кипр в Астане.





Мы открываем новую эру в наших отношениях", - отметил Комбос





Собеседники также отметили существенный потенциал для развития сотрудничества в сферах торговли, туризма, сельского хозяйства и энергетики.





По итогам переговоров в МИД был подписан меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Кипр по воздушному сообщению.





Сегодня Комбос также встретится с председателем сената Мауленом Ашимбаевым и Генеральным прокурором РК Бериком Асыловым.





Для справки





По данным Нацбанка, в период с 2005 г. по III квартал 2023 г. объем кипрских инвестиций в экономику РК составил 4,1 млрд долларов США (за январь-сентябрь 2023 г. - 268,4 млн). По состоянию на 1 января 2024 г. в Казахстане зарегистрировано 392 компании с участием кипрского капитала (из них действующих - 328).