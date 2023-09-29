Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд

Порог беспошлинного ввоза товаров составит 1000 евро и 31 кг для товаров. Решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября этого года

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Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.





По инициативе российской стороны действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц продлено еще на полгода. Таким образом, до 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке", - проинформировали в ЕЭК.





В случае если стоимость товаров превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере:





- для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм;





- для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.





Напомним, порог был повышен на временной основе в 2022 году, чтобы поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. В марте его действие было продлено до 1 октября текущего года. Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.





Порог беспошлинного ввоза на самолете сохраняется на уровне 10 тысяч евро и 50 кг.





Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября этого года.





Дополнено 28.09.2023, 15.00





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