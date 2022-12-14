Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 7,3%

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Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам

Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-октябре 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 22 963,7 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - В январе-октябре 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 22 963,7 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует Бюро национальной статистики.





По информации ведомства, в январе-октябре 2022 года экспорт товаров составил 7705,1 млн долларов США (больше на 21,4%), импорт - 15 258,6 млн долларов США (на 1,3% больше).





В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 92,3%, далее следуют Республика Кыргызстан - 4%, Республика Беларусь - 3,5% и Республика Армения - 0,2%", - сообщают статисты.





Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам, экспорт которых увеличился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом снижение наблюдается по рудам и концентратам железным, включая обожженный пирит (меньше на 76,5%).





В импорте наибольшее увеличение отмечено по пшенице и меслину - рост в 2 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 74%).





По информации Евразийской экономической комиссии в январе-октябре 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий составило 139,2 млрд долларов США и увеличилось на 5,3% по сравнению с январем-октябрем 2021 года.





Рост наблюдался в Казахстане на 8,2%, Кыргызстане - на 6,7%, России - на 5,0%, Беларуси - на 3,5%", - уточнили в пресс-службе.





Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых, которое обусловлено ростом урожайности. Также увеличилось производство основных видов продукции животноводства.





Напомним, главы государств Евразийского экономического союза на заседании Высшего евразийского экономического совета 9 декабря в Бишкеке утвердили основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2023 год.





Как отмечается в документе, приоритетами для ЕАЭС в 2023 году будут: активизация взаимодействия с государствами СНГ и другими странами ближнего зарубежья, развитие системного диалога с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европейским союзом (ЕС), странами БРИКС и другими заинтересованными государствами и объединениями в Центральной Азии и на Ближнем Востоке в контексте идеи Большого евразийского партнерства, содействие реализации экспортного потенциала стран ЕАЭС, в том числе за счет выхода на новые рынки и расширения использования национальных валют во взаимных расчетах.





Кроме того, среди приоритетов на 2023 год - поиск новых возможностей для бизнеса в условиях меняющейся глобальной экономики, содействие бизнесу в преодолении барьеров, связанных с нарушениями транспортно-логистических цепочек и ограничениями финансовых расчетов в международной торговле.