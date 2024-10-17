Товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос до $66,7 млрд

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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Казахстана со странами Шанхайской организации сотрудничества за прошлый год вырос на 6% и составил $66,7 млрд, - Товарооборот Казахстана со странами Шанхайской организации сотрудничества за прошлый год вырос на 6% и составил $66,7 млрд, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.





В целом доля государств ШОС в глобальном ВВП составляет 30%, торговля внутри объединения превысила четверть от общего объема", - отметили в пресс-службе.





Как подчеркнул премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания совета глав правительств государств - членов ШОС, президент РК Касым-Жомарт Токаев и лидеры стран - участниц ШОС заложили стратегическую основу для дальнейшего развития многопланового сотрудничества государств-членов. В этой связи в целях обеспечения устойчивой динамики в торговле в условиях замедления развития глобальной экономики нужны новые точки роста.





Также казахстанской стороной отмечена необходимость развития цифровизации и онлайн-торговли, модернизации существующих железнодорожных и автомобильных путей в рамках создания партнерской портово-логистической сети, взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики и инвестиций. Отдельное внимание было уделено реализации комплекса мер в области изменения климата, эффективного управления отходами, а также усилению контактов между учреждениями образования и здравоохранения. Тесное сотрудничество в обозначенных сферах позволит создать благоприятные условия для устойчивого развития и процветания стран "шанхайской десятки".





По итогам заседания подписаны 8 документов, в том числе решение о концепции развития "Нового экономического диалога" между государствами - членами ШОС", - добавили в пресс-службе.



