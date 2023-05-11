Товарооборот между Казахстаном и Синьцзяном планируют увеличить в 3 раза

На Синьцзян приходится более 40% торговли Казахстана с Китаем, по итогам 2022 года показатель составил 382 млн долларов

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Пекин. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом может достичь 1 млрд долларов в год. Соответствующая договоренность достигнута во время встречи министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева и секретаря парткома КПК СУАР КНР Ма Синжуя, сообщает - Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом может достичь 1 млрд долларов в год. Соответствующая договоренность достигнута во время встречи министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева и секретаря парткома КПК СУАР КНР Ма Синжуя, сообщает пресс-служба ведомства.





В эти дни глава МСХ находится с визитом в КНР, где проводит переговоры с руководством отраслевых госорганов Китая, а также бизнес-сообществом.





МСХ РК





На Синьцзян приходится более 40% торговли Казахстана с Китаем, по итогам 2022 года показатель составил 382 млн долларов.





На встрече Карашукеев отметил, что Казахстан придает большое значение расширению двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и увеличению взаимных поставок сельхозпродукции. Сейчас в Китае растет спрос на потребление органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции.





В частности, Казахстан готов возобновить поставки замороженного мяса и начать экспортировать охлажденную мясную и рыбную продукцию, мясо птицы и субпродукты, свинину, яйца, конину и другие виды товаров. Однако экспортному потенциалу препятствуют временные ветеринарные ограничения с китайской стороны, подчеркнул министр. При этом Казахстан имеет все необходимые ресурсы для поддержания благополучия по инфекционным заболеваниям, которые отмечены экспертной миссией Всемирной организации здоровья животных.





Существующая практика обоюдных ограничений по болезням животных приводит к торговым барьерам, которые длятся годами. Думаю, настало время пересмотреть неэффективные торговые подходы и перейти к признанию регионализации наших стран, не ограничивая экспорт со всей территории, также необходимо сократить сроки согласования ветеринарных и фитосанитарных требований", - отметил глава Минсельхоза.





Он также добавил, что китайский рынок представляет огромный интерес для экспорта казахстанского зерна. На сегодняшний день имеется потенциал увеличить объемы ежегодных поставок до 1 млн тонн и выше. К списку поставляемой продукции в СУАР могут добавиться бобовые культуры, а также шрот и жмых масличных культур, что в свою очередь будет способствовать значительному увеличению объемов товарооборота между нашими странами, отметил министр.





По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по вопросам развития сотрудничества в сфере АПК, в рамках которой будет осуществляться взаимодействие по всем приоритетным направлениям, в том числе по снятию барьеров во взаимной торговле между странами.





Напомним, в конце марта Касым-Жомарт Токаев обсудил реализацию важных соглашений с главой Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуем.



