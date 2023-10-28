24.10.2023, 09:26 112806
Товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей в прошлом году превысил $6,1 млрд
Страны активно прорабатывают пять новых инвестпроектов на $1,5 млрд
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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей вырос в 2,3 раза и превысил $6,1 млрд, а за 8 месяцев текущего года увеличился еще на 11%. Вопросы реализации новых совместных инвестпроектов обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын, сообщила пресс-служба правительства РК.
В ходе встречи премьер-министр подчеркнул, что правительство РК видит большие перспективы в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества с Южной Кореей.
Считаю, что нам необходимо приложить совместные усилия по расширению номенклатуры взаимной торговли. Важным инструментом здесь является казахстанско-корейская межправкомиссия в сфере торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Полагаю целесообразным активизировать ее деятельность и провести очередное заседание в ближайшее время", - сказал Алихан Смаилов.
Он также отметил, что Южная Корея стабильно входит в топ-10 крупнейших инвесторов в экономику РК. За последние 18 лет в Казахстан инвестировано порядка $9,2 млрд. При этом в прошлом году валовой приток прямых инвестиций из Кореи вырос на 85% и достиг нового рекордного объема в $1,5 млрд.
По словам премьер-министра, в настоящее время в РК работают более 700 корейских предприятий, наиболее крупными из которых являются KIA, Hyundai, Samsung и LG.
Сегодня на стадии реализации находятся 5 проектов на $1,5 млрд и прорабатываются еще 25 перспективных проектов на сумму порядка $500 млн. В качестве яркого примера можно отметить строительство нового крупного завода KIA с суммой инвестиций $190 млн и производственной мощностью 70 тысяч автомашин в год в городе Костанае", - отметил Алихан Смаилов.
Он добавил, что правительство Казахстана будет и далее создавать все необходимые условия для комфортной работы инвесторов в республике.
В свою очередь Ан Док Гын подчеркнул, что Южная Корея готова к активному технологическому взаимодействию с Казахстаном в самых разных отраслях экономики.
Такие проекты, как завод KIA в Казахстане, очень важны. Если он будет успешно реализован, то автомобильная отрасль Казахстана станет примером. Это будет способствовать строительству других подобных заводов и производств", - сказал министр торговли Южной Кореи.
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27.10.2023, 17:30 36636
Не переходить на газ посоветовали казахстанским автовладельцам
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга министр энергетики Алмасадам Саткалиев посоветовал казахстанцам не переводить автомобили на сжиженный нефтяной газ.
По его словам, в Казахстане самая низкая цена и эта ситуация долго не сохранится, информирует zakon.kz.
Министерство не допустит резких скачков цен, но, если возникнет дефицит экспорта, цена по автогазу будет соответствовать экспортным ценам", - сообщил глава Минэнерго.
Он заявил, что потребление сжиженного нефтяного газа превысило запланированный объем, сообщает tengrinews.kz.
На примере октября скажу: в начале года планировали производство и поставку на внутренний рынок сжиженного нефтяного газа в объеме 124 тысячи тонн. Фактически по октябрю потребление составило 144 тысячи тонн, на 20 тысяч выше плана. Чтобы обеспечить поставки, пришлось провести сложные переговоры с компанией ТШО", - добавил министр.
Напомним, Министерство энергетики РК разработало проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным на три года и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, в связи с ростом его потребления. В 2022 году на внутреннем рынке оно выросло на 28% по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем рост потребления за 6 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 тысяч тонн.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 июля выросла цена на сжиженный нефтяной газ. Цена за тонну автогаза составила 44 320 тенге.
27.10.2023, 16:09 45676
Казахстан приостановил рассмотрение заявок потенциальных партнеров по строительству АЭС
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приостановил рассмотрение заявок подрядчиков на строительство атомной электростанции, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге для СМИ.
Глава Минэнерго пояснил, что изучение заявок от кандидатов на строительство АЭС прекращено в с вязи с тем, что вначале в стране должен пройти референдум.
Он рассказал, что эксперты уже посетили ряд городов, где провели разъяснительную работу с населением. Министр подчеркнул, что со стороны участников консультативных встреч наблюдается поддержка инициативы строительства АЭС.
По итогам данных консультаций, наверное, будет объявлена окончательная дата проведения референдума. Мне она не известна", - сказал Саткалиев.
Также в ходе брифинга министр рассказал о ситуации на рынке ГСМ. По его словам, весь необходимый объем производства бензинов в Казахстане вырабатывается в полном объеме.
Это и АИ-95, и АИ-92, мы полностью закрываем внутреннее потребление и обеспечиваем внутренний рынок. Никаких спекулятивных факторов для повышения цены на бензин нет", - заверил министр.
Также стабильная ситуация сложилась на рынке дизтоплива. Более того, по словам Саткалиева, по нему прогнозируется профицит.
Напомним, проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане инициировал президент в своем послании народу.
Ранее генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин заявил о том, что Казахстан к концу года может определиться с компанией - партнером по строительству атомной электростанции.
В эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Министерства энергетики РК Сергей Кислицин рассказал, что представляет собой атомная энергетика, каковы ее преимущества перед другими "зелеными" источниками энергии, почему поселок Улкен рассматривается как наиболее удобное место для строительства АЭС и как прошли первые общественные слушания по этому вопросу.
27.10.2023, 14:45 50761
Новый логистический терминал построят в Алматы
Проект реализуется АО "НК "Қазақстан темір жолы" совместно с сухим портом города Сианя
Фото: КТЖ
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Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начата реализации проекта по строительству логистического терминала и созданию современной платформы транспортно-логистических услуг и электронной коммерции. Проект реализуется АО "НК "Қазақстан темір жолы" совместно с сухим портом города Сианя.
Новый терминал будет создан на базе грузового терминала дочерней организации АО "НК "ҚТЖ" - АО "Кедентранссервис".
Реализация проекта направлена на расширение возможностей инфраструктуры грузового терминала, что в дальнейшем позволит хранить и обрабатывать значительные объемы грузов на складах временного хранения, увеличить время обработки грузов, которое напрямую влияет на своевременность доставки товаров, а также удовлетворить потребности рынка, в особенности рынка электронной коммерции. Развитие терминальных и складских возможностей позволит успешно консолидировать грузы практически со всех регионов КНР в режиме импортного хаба для грузополучателей города Алматы и Алматинской области", - сообщили в пресс-службе КТЖ.
На территории терминала площадью 10 гектаров планируется построить современные склады с применением технологии регулирования температурного режима (1400 квадратных метров), склады класса "А" для хранения тарно-штучных грузов и грузов электронной коммерции (36 000 квадратных метров). Китайской стороной предложено использование возможностей роботизированного складирования.
Проектом также предусмотрена контейнерная площадка (12 000 квадратных метров ) с установкой электрического козлового крана грузоподъемностью 50 тонн.
Реализация проекта придаст дополнительный импульс расширению транзитно-транспортного потенциала страны и укреплению торгово-экономических отношений Казахстана и Китая", - добавили в пресс-службе нацкомпании.
Ранее сообщалось, что Казахстан построит международный цифровой транспортно-логистический хаб на границе с Китаем.
27.10.2023, 14:15 51966
Депозиты казахстанцев не будут облагать налогами - Куантыров
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах сената ответил на вопрос о планах по налогообложению индивидуальным подоходным налогом депозитов.
Отказались от этой идеи, все, депозиты не будут облагаться", - ответил Куантыров на вопрос об обложении ИПН депозитов.
Ранее власти страны рассматривали вопрос внедрения прогрессивного ИПН для депозитов и инвестиций в ценные бумаги.
27.10.2023, 12:24 57281
Как в Казахстане будут взимать налог на роскошь, рассказал Куантыров
Предлагается введение акцизов на дорогостоящие алкогольную и табачную продукцию в размере 10% от стоимости
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Как в Казахстане будут взимать налог на роскошь, рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров на правительственном часе в сенате парламента.
В реализацию соглашений в рамках ЕАЭС предлагается поэтапное повышение ставок акцизов на табачные изделия. Также проводится работа над вопросом дополнительного акциза на предметы роскоши. Предлагается введение акцизов на дорогостоящую алкогольную и табачную продукцию в размере 10% от стоимости", - сообщил министр.
Предлагаются следующие подходы по налогообложению имущества:
- увеличение ставок налога на яхты, частные самолеты;
- установление высоких ставок налога в случае превышения совокупной стоимости всех объектов ФЛ предела 130 тысяч МРП.
Кроме того, предлагается установить компетенцию МИО по установлению "коэффициента роскоши" для дорогостоящих объектов недвижимости. Для оптимизации специальных налоговых режимов предлагается объединение режимов со схожими условиями с упразднением невостребованных режимов", - проинформировал он.
Также, по его словам, будут пересмотрены условия применения режимов с учетом данных фактического применения.
Кроме того, ведется работа по оптимизации неэффективных налоговых льгот и повышению качества мониторинга за их эффективностью. Предлагаются четкая регламентация понятия налоговых льгот, обязательный мониторинг отраслевыми госорганами за достижением заявленных целей при введении налоговых льгот, отражение всех предоставляемых льгот в формах налоговой отчетности, установление встречных обязательств", - добавил Алибек Куантыров.
Напомним, в Казахстане налог на роскошь хотят ввести с 2024 года.
27.10.2023, 11:40 62981
Повышение НДС: глава Миннацэкономики объяснил причины
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Алибек Куантыров на правительственном часе в сенате парламента объяснил, почему в Казахстане планируют повышать налог на добавленную стоимость.
Предлагается повысить базовую ставку НДС с 12% до 16%. Повышение ставки - это дополнительные поступления в бюджет в размере 2-2,4 трлн тенге. Это сопоставимо с объемами гарантированных трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет. Дополнительные доходы позволят нам сократить размер этих трансфертов. Тем самым мы усилим накопительную функцию Национального фонда", - заявил министр.
Также, по его словам, низкая ставка НДС по сравнению с основными экономическими партнерами делает выгодным экспорт товаров из этих стран в Казахстан.
Увеличение ставки НДС в первую очередь увеличит нагрузку на импортные товары. Для производства и переработки продовольственных товаров в Казахстане созданы выгодные условия налогообложения НДС. Также розничные продавцы применяют режим розничного налога, где также предусмотрено освобождение от НДС. Данные льготы будут сохранены", - сообщил Алибек Куантыров.
Кроме того, предлагается дифференциация ставки КПН.
На рассмотрение предлагается повышение ставки КПН для сырьевого и финансового секторов, а также сферы игорного бизнеса до 25-30%. Также проводится работа над вопросом выравнивания сроков переноса убытков и исковой давности до 5 лет. Срок переноса убытков может быть продлен по заявлению налогоплательщика до 10 лет, при этом на этот срок продлевается срок исковой давности", - пояснил министр.
Также предлагается повышение ставки ИПН для доходов по заработной плате в размере более 480 МЗП в год.
Ставку по ИПН предлагается определить для дивидендов (5% - при владении акциями более 3 лет, 15% - при владении акциями менее 3 лет) и вознаграждений и прироста стоимости - 10%.
Ранее Алибек Куантыров рассказал, какие новые налоги собираются ввести в Казахстане.
26.10.2023, 20:37 109496
Совместное предприятие создали железнодорожники Казахстана, Азербайджана и Грузии
Новая компания создается на базе международного финансового центра "Астана"
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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 октября в Тбилиси АО "НК "Қазақстан темір жолы", АО "Грузинская железная дорога" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" заключили договор о создании совместного предприятия на паритетной основе, сообщает пресс-служба КТЖ.
Железнодорожники трех стран объединили усилия для развития мультимодального сервиса на Транскаспийском международном транспортном маршруте.
Новая компания Middle Corridor Multimodal Ltd. создается на базе международного финансового центра "Астана".
В рамках совместной работы компания позволит предоставлять услуги по принципу одного окна, гарантировать сроки доставки, проводить согласованную политику по развитию мультимодального сервиса по направлению Китай - Европа/Турция - Китай.
Ранее АО "КТЖ" заключило ряд международных соглашений в Китае.
26.10.2023, 19:58 111316
В рамках ЕАЭС принимается ряд новых механизмов контроля за оборотом товаров
Весь грузопоток по территории государств-членов будет прослеживаться
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Бишкек. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, прошедшем в Бишкеке, сообщает пресс-служба главы правительства.
Одним из актуальных вопросов дальнейшего развития интеграционного объединения, по словам премьер-министра, является проект декларации на среднесрочный период.
Глава правительства выразил уверенность, что у ЕАЭС есть большой неиспользованный потенциал в развитии именно торгово-экономического трека. Однако для достижения новых успехов необходимо дать реальную оценку текущего состояния интеграции.
Вместе с тем Алихан Смаилов отметил, что увеличению торговли будет способствовать эффективное использование и развитие транзитного потенциала. В настоящее время в рамках ЕАЭС принимается ряд новых механизмов контроля за оборотом товаров, в том числе навигационные пломбы.
Весь грузопоток по территории государств-членов будет подлежать прослеживаемости. При этом мы должны внедрять навигационные пломбы поэтапно и максимально "безболезненно" для бизнеса наших стран. Предлагаю комиссии проводить данную работу с учетом мнения бизнеса", - сказал премьер-министр.
При этом он добавил, что главное мерило успешной экономической интеграции - это новые производства, технологии и рабочие места. В настоящее время на площадке комиссии разрабатывается концепция дальнейшего развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий.
Дальнейшее сотрудничество в данных сферах Казахстан видит через создание условий для производства высокотехнологичных лекарств и медизделий, но не через единую политику в области здравоохранения.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?