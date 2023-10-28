Товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей в прошлом году превысил $6,1 млрд

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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей вырос в 2,3 раза и превысил $6,1 млрд, а за 8 месяцев текущего года увеличился еще на 11%. Вопросы реализации новых совместных инвестпроектов обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын, сообщила пресс-служба правительства РК.





В ходе встречи премьер-министр подчеркнул, что правительство РК видит большие перспективы в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества с Южной Кореей.





Считаю, что нам необходимо приложить совместные усилия по расширению номенклатуры взаимной торговли. Важным инструментом здесь является казахстанско-корейская межправкомиссия в сфере торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Полагаю целесообразным активизировать ее деятельность и провести очередное заседание в ближайшее время", - сказал Алихан Смаилов.





Он также отметил, что Южная Корея стабильно входит в топ-10 крупнейших инвесторов в экономику РК. За последние 18 лет в Казахстан инвестировано порядка $9,2 млрд. При этом в прошлом году валовой приток прямых инвестиций из Кореи вырос на 85% и достиг нового рекордного объема в $1,5 млрд.





По словам премьер-министра, в настоящее время в РК работают более 700 корейских предприятий, наиболее крупными из которых являются KIA, Hyundai, Samsung и LG.





Сегодня на стадии реализации находятся 5 проектов на $1,5 млрд и прорабатываются еще 25 перспективных проектов на сумму порядка $500 млн. В качестве яркого примера можно отметить строительство нового крупного завода KIA с суммой инвестиций $190 млн и производственной мощностью 70 тысяч автомашин в год в городе Костанае", - отметил Алихан Смаилов.





Он добавил, что правительство Казахстана будет и далее создавать все необходимые условия для комфортной работы инвесторов в республике.





В свою очередь Ан Док Гын подчеркнул, что Южная Корея готова к активному технологическому взаимодействию с Казахстаном в самых разных отраслях экономики.





Такие проекты, как завод KIA в Казахстане, очень важны. Если он будет успешно реализован, то автомобильная отрасль Казахстана станет примером. Это будет способствовать строительству других подобных заводов и производств", - сказал министр торговли Южной Кореи.