Турция предоставит Казахстану 1000 тонн высококачественных семян хлопчатника

В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты

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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 7,1%, до 462,66 тенге за доллар США, проинформировал на заседании правительства председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов.





В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты. После ослабления до 512,17 тенге в марте, курс тенге укрепился до 414,79 в мае", - напомнил глава Нацбанка.





Поддержку тенге в 2022 году оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 5,1 млрд долларов США, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, которые составили 4,3 млрд долларов США, валютные интервенции Национального банка в размере 1,4 млрд долларов США.





Ускорение инфляции в 2022 году Пирматов связал с геополитическим шоком.





Несмотря на некоторое замедление месячной инфляции до 1,2% в декабре 2022 года, она все еще значительно превышает среднегодовые значения - 0,7% в декабре за последние 5 лет. В годовом выражении инфляция достигла 20,3%", - рассказал он.





Наибольший вклад продолжил вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3%. Наблюдалось сезонное удорожание плодоовощной продукции.





Непродовольственная инфляция также ускорилась до 19,4%. Продолжается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы, медикаменты. При этом в структуре непродовольственных товаров отмечается замедление роста цен на автомобили в результате выхода из расчета высокой базы 2021 года и ГСМ в условиях административного регулирования цен.





В декабре 2022 года инфляция платных услуг сохранилась на уровне 14,1%. Замедлился рост стоимости аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг.





При этом председатель НБ РК отметил, что инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне. В декабре 2022 года медианные оценки ожидаемой населением инфляции выросли до 21,3%.





На фоне неопределенности геополитической обстановки, сохраняющихся высоких цен на продовольствие, а также высоких инфляционных ожиданий населения 5 декабря 2022 года Национальный банк повысил базовую ставку до 16,75%. Меры денежно-кредитной политики, принятые в 2022 году, будут способствовать снижению инфляции и ее дальнейшей стабилизации в среднесрочной перспективе", - добавил Галымжан Пирматов.



