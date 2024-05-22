21.05.2024, 20:51 15751
Умут Шаяхметова прокомментировала указ о либерализации экономики
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На форуме Ассоциации финансистов Казахстана в Алматы представители финансовых организаций обсудили недавний указ главы государства о либерализации экономики.
Если говорить о вопросах либерализации, о том, что происходит в экономике, то я тоже изучала указ президента и считаю, что это хорошая инициатива. Это, наверное, то, что нам всем требуется", - сказала глава Halyk, выступая на форуме "Финансовый сектор Казахстана: 25 лет стратегических вызовов".
Мероприятие, прошедшее сегодня в Алматы, было посвящено юбилею Ассоциации финансистов Казахстана, которая сегодня насчитывает 129 членов - крупных участников отечественного финансового рынка. Предметом дискуссий на встрече стали вопросы развития отрасли в среднесрочной перспективе. В том числе обсуждался недавний указ главы государства о либерализации экономики, в котором определены новые правовые, экономические и социальные гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства в Казахстане.
Также Умут Шаяхметова подчеркнула роль БВУ в экономике страны. Она сказала, что банки являются форвардом, который драйвит и развитие непосредственно банковских продуктов, и услуг госсервисов. К тому же фининституты являются крупнейшими налогоплательщиками, за исключением нефтяного сектора.
К примеру, "Народный банк" является пятым налогоплательщиком в стране", - отметила глава Halyk.
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21.05.2024, 19:22 19781
Уран подорожал после крушения вертолета президента Ирана
Цена поднялась до 91,35 доллара за фунт
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мировые цены на уран начали расти после крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, в результате которой не выжил никто из находившихся на борту, сообщает Lenta.ru.
Стоимость фьючерсов на уран в понедельник, 20 мая, увеличилась на 0,4 доллара, превысив 91 доллар за фунт. По итогам торгов на бирже Comex уран за день подорожал до 91,35 доллара (плюс 0,44 процента).
Напомним, президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета.
21.05.2024, 17:30 22551
В Казахстане за год инфляция снизилась более чем в два раза
Фото: Бюро нацстатистики
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе совещания, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2023 год, проинформировали о снижении инфляции более чем в два раза - до 9,8% по итогам 2023 года, сообщает Акорда.
Базовая ставка снижена до 14,75%. Долларизация депозитов составила 23,2%, достигнув 26-летнего минимума. При этом валовые золотовалютные резервы Национального банка по итогам 2023 года составили 36 млрд долларов, увеличившись на 0,9 млрд долларов, или 2,5% по сравнению с 2022 годом. Активы Национального фонда увеличились на 4,3 млрд долларов, достигнув 60 млрд долларов, доходность активов составила 11,38%", - проинформировали в пресс-службе.
Также совокупный объем пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда, находящийся в доверительном управлении Нацбанка, по итогам 2023 года составил 17,8 трлн тенге, увеличившись за год на 3,2 трлн тенге. Доходность пенсионных активов составила 10,1%, превысив уровень инфляции.
Кроме того, президенту была представлена информация о ходе реализации проекта "Цифровой тенге" и значимых инициативах по вопросам цифровизации.
В частности, совместно с участниками финансового рынка в 2023 году осуществлен запуск в пилотном режиме платформы Open API и Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству.
Глава государства отметил, что 2023 год, несмотря на геополитическую нестабильность, высокую инфляцию в мире и снижение глобальной торговли, в целом был положительным для Казахстана. Вместе с тем требуется продолжить слаженную работу Национального банка и правительства для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности страны в текущих мировых условиях", - сообщили в пресс-службе.
По итогам совещания президент поставил ряд задач по дальнейшему повышению эффективности проводимой политики и построению инфраструктуры национального финансового рынка.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана.
21.05.2024, 17:25 23426
Тюркский инвестфонд официально начал свою деятельность
Главной целью создания фонда является развитие экономических и коммерческих отношений между тюркскими странами
Фото: primeminister.kz
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Анкара. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тюркский инвестиционный фонд официально начал свою деятельность, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
В Стамбуле прошло первое инаугурационное заседание совета управляющих стран - членов Тюркского инвестиционного фонда. Представителем Казахстана в совете стал заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что Тюркский инвестиционный фонд - первый совместный финансовый институт экономической интеграции стран тюркского мира. Его первоначальный капитал составит $500 млн. Главной целью создания фонда является развитие экономических и коммерческих отношений между тюркскими странами.
По оценкам Министерства финансов Турции, к концу 2024 года тюркские государства займут важное место в мировой экономике, достигнув объема экономики в $1,9 трлн и численности населения в 178 млн человек.
Отмечается, что основное внимание в работе фонда будет уделяться поддержке совместных проектов в различных секторах.
Сотрудничество в рамках фонда позволит Казахстану получить финансирование, гранты и техническую помощь для запуска социально важных проектов, а также укрепить торгово-экономическое взаимодействие с участниками Организации тюркских государств", - пояснили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году парламент РК ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.
21.05.2024, 17:05 24601
В Туркестанской области цены на поливную воду для аграриев области снизились до 38%
Для подготовки к поливному периоду "Казводхоз" заключает прямые договоры с потребителями, что позволяет исключить посредников
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области цены на поливную воду для аграриев региона снизились до 38%, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
Если до этого стоимость воды на промывку почвы составляла от 6000 до 7000 тенге за 1 гектар, то в этом году она составляет 4282 тенге за 1 гектар. Таким образом, снижение стоимости поливной воды для аграриев Туркестанской области составило в среднем от 28% до 38%", - проинформировали в ведомстве.
Также сообщается, что в 2024 году филиал "Казводхоза" по Туркестанской области заключил с аграриями 6160 договоров о подаче воды.
С этого года для ряда аграриев юга страны снизилась стоимость услуг по подаче поливной воды. Так как для подготовки к поливному периоду "Казводхоз" заключает прямые договоры с потребителями, что позволяет исключить посредников. Соответственно, дешевеет и стоимость услуг. В общей сложности "Казводхоз" планирует подписать договоры о подаче воды в поливной период с более чем 19 тысячами аграриев", - добавил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
21.05.2024, 14:50 29041
Казахстан возобновляет авиасообщение с Оманом
Рейс по маршруту Алматы - Маскат частотой два раза в неделю планируют запустить с 18 июня
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Оманская авиакомпания Salam Air планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы - Маскат, сообщает Комитет гражданской авиации РК.
По данным КГА, с 18 июня оманская авиакомпания Salam Air планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы - Маскат. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А320/А321" емкостью 180-230 кресел.
Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами", - добавили в ведомстве.
Напомним, китайская авиакомпания увеличивает количество рейсов Астана - Урумчи. Общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 рейсов в неделю.
21.05.2024, 13:17 31461
В Казахстане ощутимо сокращаются инвестиции в книгоиздание
Инвестиции в основной капитал в сфере издания книг, периодических публикаций и других видов издательской деятельности сократились почти на 40%
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти на 40% за год сократились инвестиции в издание книг.
По итогам первого квартала текущего года инвестиции в основной капитал в сфере издания книг, периодических публикаций и других видов издательской деятельности составили всего 13 млн тенге - на 39,3% меньше, чем годом ранее. Из них на сектор издания книг пришлось 7,2 млн тенге, на сферу издания газет - 5,8 млн тенге, сообщает портал energyprom.kz.
Аналитики отмечают, что инвестиции в секторе наблюдались лишь в 5 из 20 регионов страны - в Алматы (9,9 млн тенге), Жетысуской (1,1 млн тенге) и Карагандинской (912 тыс. тенге) областях, Астане (720 тыс. тенге) и Северо-Казахстанской области (331 тыс. тенге).
Тем временем объем услуг по изданию книг и периодических публикаций, а также другим видам издательской деятельности, оказанных предприятиями и индивидуальными предпринимателями, по итогам января-декабря 2023 года составил 57 млрд тенге - на 4,1% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период предыдущего года.
Также увеличился и объем услуг в области издания справочников и адресных списков: на 71%, до 1,1 млрд тенге. В то же время услуги в области издания журналов и периодических публикаций сократились на 1,7%, до 5,7 млрд тенге, в области издания книг - на 0,2%, до 16,8 млрд тенге.
Что касается цен, по итогам апреля текущего года книги подорожали на 3,3% в годовой динамике.
Ранее сообщалось, что субсидии на приобретение зарубежной сельхозтехники сократят в Казахстане почти в 7 раз.
21.05.2024, 10:24 35586
Казахстан планирует увеличить экспорт готовой продукции в Китай в 2,5 раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан планирует увеличить в среднесрочной перспективе экспорт готовой продукции в Китай в 2,5 раза, до $12,5 млрд. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.
Для достижения показателя в $45 млрд к 2029 году определены следующие ключевые направления для наращивания экспорта. В первую очередь взят фокус на Китай. Мы ставим цель - в среднесрочной перспективе увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести до $12,5 млрд. По итогам 2023 года экспорт несырьевых товаров в КНР составил $5 млрд", - сказал Шаккалиев.
Он отметил, что в начале мая зарегистрировано торговое представительство QazTrade в СУАР (Урумчи). Также запланировано участие казахстанских компаний в двух крупных выставках Китая: в городах Урумчи и Шанхае.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что на прошлой неделе с заместителем премьера Госсовета КНР были обсуждены вопросы расширения торговых отношений с Китаем.
Это направление очень перспективно. В этой связи министерствам торговли, иностранных дел и финансов поручаю обеспечить до 1 июля отправку торговых представителей в Пекин и полную готовность к открытию в СУАР торгового представительства", - сказал премьер.
Как сообщил глава Минторговли, со странами ЕАЭС и Центральной Азии продолжится углубленная работа по наращиванию товарооборота, создается необходимая инфраструктура приграничной торговли. Также прорабатывается увеличение поставок высокомаржинальных товаров, таких как охлажденное мясо баранины, мясо птицы и субпродукты, на которые имеется высокий спрос в странах Ближнего Востока.
По его словам, также приоритетным направлением являются рынки Европейского союза, которые готовы закупать казахстанскую пищевую и органическую продукцию.
Надо расширять рынки сбыта отечественной продукции. Для этого необходимо более эффективно продвигать экспорт за рубежом. Поэтому в некоторые страны-партнеры направляются наши торговые представители. Однако эта работа идет медленно и ее надо значительно активизировать", - поручил Бектенов.
Он отметил, что в текущем году объем экспорта обработанной продукции и услуг должен быть доведен до $37,7 млрд, а по итогам 2025 года - до $41 млрд.
20.05.2024, 14:56 50906
Товарооборот Китая с Казахстаном досрочно превысил планку в 40 млн долларов - Ван И
Стороны обсуждают возможность установить более амбициозную торговую цель
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Китая с Казахстаном досрочно превысил планку в 40 млн долларов, сообщил в ходе визита в РК министр иностранных дел КНР Ван И.
По словам главы китайского МИД, в 2023 году товарооборот составил 41 млрд долларов, на семь лет досрочно превысив поставленную главами государств планку в 40 млрд долларов.
Стороны обсуждают возможность установить более амбициозную торговую цель. Среди определенных сторонами 45 проектов промышленного сотрудничества. 26 проектов уже завершены и охватывают такие сферы, как металлургия, энергетика, машиностроение и так далее. Наше сотрудничество в области нефтегаза и атомной энергетики тоже ускоренными темпами продвигается", - цитирует министра Zakon.kz.
Ван И отметил, что высоко оценивает результаты сотрудничества между Казахстаном и Китаем.
Напомним, глава китайского МИД Ван И находится с рабочим визитом в Астане. Ранее он провел встречу со своим коллегой Муратом Нуртлеу. В ходе встречи глава МИД РК отметил, что Казахстан и Китай объединяют схожие позиции по вопросам международной повестки.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?