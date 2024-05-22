Умут Шаяхметова прокомментировала указ о либерализации экономики   

Инвестиции в основной капитал в сфере издания книг, периодических публикаций и других видов издательской деятельности сократились почти на 40%

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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти на 40% за год сократились инвестиции в издание книг.





По итогам первого квартала текущего года инвестиции в основной капитал в сфере издания книг, периодических публикаций и других видов издательской деятельности составили всего 13 млн тенге - на 39,3% меньше, чем годом ранее. Из них на сектор издания книг пришлось 7,2 млн тенге, на сферу издания газет - 5,8 млн тенге, сообщает портал energyprom.kz





Аналитики отмечают, что инвестиции в секторе наблюдались лишь в 5 из 20 регионов страны - в Алматы (9,9 млн тенге), Жетысуской (1,1 млн тенге) и Карагандинской (912 тыс. тенге) областях, Астане (720 тыс. тенге) и Северо-Казахстанской области (331 тыс. тенге).





Тем временем объем услуг по изданию книг и периодических публикаций, а также другим видам издательской деятельности, оказанных предприятиями и индивидуальными предпринимателями, по итогам января-декабря 2023 года составил 57 млрд тенге - на 4,1% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период предыдущего года.





Также увеличился и объем услуг в области издания справочников и адресных списков: на 71%, до 1,1 млрд тенге. В то же время услуги в области издания журналов и периодических публикаций сократились на 1,7%, до 5,7 млрд тенге, в области издания книг - на 0,2%, до 16,8 млрд тенге.





Что касается цен, по итогам апреля текущего года книги подорожали на 3,3% в годовой динамике.





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