Устойчивый рост верблюдоводства в Казахстане: поголовье выросло на 4%  

Более двух третей всех верблюдов сконцентрированы в трех регионах РК

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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается устойчивый рост верблюдоводства: за год поголовье выросло на 4,4% и насчитывает 282,3 тысячи верблюдов.





По данным Energyprom , в региональном разрезе наибольшее поголовье было зафиксировано в Мангистауской области: 89 тысяч верблюдов, плюс 4,2% за год. На второй и третьей строчках расположились Кызылординская (63,7 тысячи верблюдов) и Туркестанская (42,7 тысячи верблюдов) области. На тройку лидирующих регионов пришлось 69,2% всего поголовья страны.





Падеж верблюдов за полгода уменьшился на заметные 16,3%, до 374 особей. В текущем году падеж был зарегистрирован только в 7 регионах. Сразу 65% всего падежа пришлось на одну лишь Мангистаускую область.





При этом приплод вырос на 1,5%, до 46,9 тысячи верблюжат. На каждые 100 маток приходилось 34 верблюжонка - столько же, сколько и годом ранее.





energyprom.kz





В текущем году было забито в хозяйстве или реализовано на убой 6,3 тысячи тонн верблюдов (на 3,3% больше, чем в прошлом году), реализовано в убойном весе - 3,3 тысячи тонн (плюс 3,1%).





Больше всего верблюдов в живом и убойном весе реализовали на убой в Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областях.





Ранее на отсутствие субсидирования в отрасли верблюдоводства пожаловались фермеры Западно-Казахстанской области, сообщает " Хабар 24" . Регион - один из ведущих по разведению двугорбых, производству шубата и верблюжатины. Если общее поголовье этих животных в стране превышает 270 тысяч, то большая часть приходится именно на Западно-Казахстанскую область.





По данным же Бюро национальной статистики АСПиР РК, в Западно-Казахстанской области насчитывается всего 2,6 тысячи верблюдов - на 1,6% меньше, чем годом ранее.





По итогам первого полугодия 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере разведения верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих составили 78,4 млн тенге - сразу на 33,5% меньше, чем годом ранее.





Energyprom





Инвестиции в секторе наблюдались только в трех регионах. Наибольший объем вложений пришелся на Туркестанскую область: 70,3 млн тенге против всего 600 тысяч тенге годом ранее. В Мангистауской области инвестиции в верблюдоводство составили 4,5 млн тенге, в Алматинской - 3,6 млн тенге.



