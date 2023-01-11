10.01.2023, 08:50 20326
В 2023 году в Казахстане планируют засеять более 23 млн га
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прошло первое заседание оперативного штаба по подготовке к весенним полевым работам 2023 года. Согласно данным областных акиматов, прогнозные посевные площади в текущем году будут идентичны прошлогодним показателям и составят более 23 млн га.
По данным Министерства сельского хозяйства РК, планируется увеличение посевных площадей зернофуражных и кормовых культур. Предварительно не менее 18 тысяч га будет засеяно сахарной свеклой. Ожидается рост посевных овощных и бахчевых культур. Также на 9,9 тысячи га возрастут посевные площади риса.
Государством будет продолжена реализация программ субсидирования растениеводства. В 2023 году на субсидирование развития семеноводства местными бюджетами предусмотрено 11,4 млрд тенге, которое позволяет поддерживать высокий процент высева семян не ниже третьей репродукции на уровне 97%.
Что касается минеральных удобрении, то потребность в этом году составляет 703 тысячи тонн. На программу субсидирования удобрений в местных бюджетах предусмотрено 31,3 млрд тенге, однако этого недостаточно для полного обеспечения нужд аграриев, учитывая рост цен на удобрения. В МСХ считают необходимым акиматам рассмотреть возможность увеличения объемов бюджетных средств исходя из потребностей.
Отмечается, что заявки на субсидирование фермеры могут подать через новую государственную информационную систему gosagro.kz.
Кроме того, были подняты обеспечение ГСМ и технического обеспечения весенней посевной кампании, в целом планируется, что в ней примут участие 141,7 тысячи тракторов, 4,3 тысячи единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 73,2 тысячи сеялок и 221,2 тысячи почвообрабатывающих орудий.
По итогам заседания оперштаба акиматам областей было рекомендовано скорректировать прогнозную структуру посевных площадей с учетом производства социально значимых культур и вести особый контроль за их производством, а также держать на постоянном контроле вопрос обеспечения фермеров семенами, ГСМ и другими товарно-материальными ценностями.
Напомним, в прошлом году в РК был получен один из самых высоких урожаев зерновых за последние 10 лет. При средней урожайности 14,2 ц/га намолочено 22,8 млн тонн зерна в бункерном весе, что на 26% больше, чем в прошлом году. Более 80% собранного зерна - высокого качества.
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11.01.2023, 11:08 1816
Казахстан не получал официального предложения по созданию тройственного газового союза - Смаилов
Сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Россией
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов в кулуарах правительства сообщил, что пока Казахстан не получил официального предложения по созданию газового союза с Россией и Узбекистаном.
Мы на настоящий момент официальных предложений по созданию тройственного газового союза не получали, соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать", - прокомментировал глава кабмина.
Сейчас, по его словам, проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Россией.
В настоящее время мы ожидаем очередного раунда переговоров с "Газпромом". Все эти отношения в ближайшее время будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях. Мы продолжаем эту работу в двустороннем формате", - добавил Смаилов.
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
В МИД РФ заявили, что Казахстан и Узбекистан готовы работать с Россией над созданием газового союза.
11.01.2023, 10:44 2256
За год курс тенге ослаб по отношению к доллару на 7,1%
В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 7,1%, до 462,66 тенге за доллар США, проинформировал на заседании правительства председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов.
В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты. После ослабления до 512,17 тенге в марте, курс тенге укрепился до 414,79 в мае", - напомнил глава Нацбанка.
Поддержку тенге в 2022 году оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 5,1 млрд долларов США, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, которые составили 4,3 млрд долларов США, валютные интервенции Национального банка в размере 1,4 млрд долларов США.
Ускорение инфляции в 2022 году Пирматов связал с геополитическим шоком.
Несмотря на некоторое замедление месячной инфляции до 1,2% в декабре 2022 года, она все еще значительно превышает среднегодовые значения - 0,7% в декабре за последние 5 лет. В годовом выражении инфляция достигла 20,3%", - рассказал он.
Наибольший вклад продолжил вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3%. Наблюдалось сезонное удорожание плодоовощной продукции.
Непродовольственная инфляция также ускорилась до 19,4%. Продолжается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы, медикаменты. При этом в структуре непродовольственных товаров отмечается замедление роста цен на автомобили в результате выхода из расчета высокой базы 2021 года и ГСМ в условиях административного регулирования цен.
В декабре 2022 года инфляция платных услуг сохранилась на уровне 14,1%. Замедлился рост стоимости аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг.
При этом председатель НБ РК отметил, что инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне. В декабре 2022 года медианные оценки ожидаемой населением инфляции выросли до 21,3%.
На фоне неопределенности геополитической обстановки, сохраняющихся высоких цен на продовольствие, а также высоких инфляционных ожиданий населения 5 декабря 2022 года Национальный банк повысил базовую ставку до 16,75%. Меры денежно-кредитной политики, принятые в 2022 году, будут способствовать снижению инфляции и ее дальнейшей стабилизации в среднесрочной перспективе", - добавил Галымжан Пирматов.
Как сообщалось ранее, ВВП Казахстана по итогам 2022 года вырос на 3,1%.
11.01.2023, 10:07 3416
Добыча нефти и газа сократилась в Казахстане в 2022 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В горнодобывающей промышленности объем производства за 2022 год снизился на 1%, проинформировал на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.
Зафиксировано снижение добычи газа на 1%, нефти - на 1,9% и других полезных ископаемых - на 7,6%", - сообщил глава МНЭ.
В свою очередь министр энергетики РК Болат Акчулаков проинформировал, что объем добычи газа за 2022 год составил 53,3 млрд кубометров газа, или 103,1% к плану 2022 года.
Производство товарного газа составило 27,8 млрд кубометров, или 94% к плану 2022 года.
Недостижение показателя связано с ограничениями приема карачаганакского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, а также с внеплановыми ремонтными работами на месторождениях Тенгиз и Кашаган", -пояснил Акчулаков.
Внутреннее потребление товарного газа составило 19,3 млрд кубометров, или 107,2% к плану 2022 года. Экспорт газа составил 4,6 млрд кубометров, или 85,1% к плану 2022 года.
Снижение объемов экспорта газа позволило обеспечить растущий объем потребления на внутреннем рынке. Обеспечение газом населения является приоритетом", - уточнил спикер.
Объем производства сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок составил 2,8 млн тонн, или 98% к плану 2022 года. Недостижение планового значения связано с ремонтами на крупных заводах ПНХЗ, АНПЗ и "СНПС-Актобемунайгаз".
По итогам 2022 года объем добычи нефти и конденсата составил 84,2 млн тонн, или 101,6% к плану 2022 года.
Так, на Тенгизском месторождении добыто 29,2 млн тонн нефти, или 100% к плану 2022 года. Добыча нефти на Карачаганакском месторождении составила 11,3 млн тонн, или 103,8% к плану 2022 года. На Кашагане объем добычи нефти составил 12,7 млн тонн, или 109,5% к плану 2022 года", - уточнил глава МЭ.
Экспорт нефти за 2022 год составил 64,3 млн тонн, или 103,4% к плану 2022 года.
Напомним, более 90 млн тонн нефти и почти 3 млн тонн сжиженного газа планируется добыть в Казахстане в 2023 году.
11.01.2023, 09:54 3961
ВВП Казахстана по итогам 2022 года вырос на 3,1%
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2022 года экономика страны сохранила умеренные темпы роста. Реальный рост экономики за прошлый год составил 3,1%. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Основным фактором устойчивости стал рост в реальном секторе, в том числе в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве", - отметил Смаилов.
По его словам, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 3,4%. Рост в машиностроении составил 9,4%, в том числе в автомобилестроении - 19,1%, производстве электрооборудования - 22,2%, напитков - 11,2%, химической промышленности - 10,2%, легкой промышленности - 6%, производстве продуктов питания - 3,9%, в нефтепереработке - 1,9%.
В сельском хозяйстве наблюдается высокий темп роста - свыше 9%.
Также высокие темпы роста в строительной отрасли, где обеспечен рост на уровне 9,4%.
За 2022 год в стране введено в эксплуатацию 15,4 млн кв. м жилья.
Сектор услуг вырос на 2,5%. Торговля - на 5%, транспорт - около 4%, связь - на 8%.
Важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. Рост инвестиций в основной капитал в реальном выражении составил 7,8%. При этом наблюдалась активность в привлечении инвестиций в недобывающих отраслях. Высокие показатели роста инвестиций отмечены в строительстве, в сферах здравоохранения, образования, торговле, операциях с недвижимым имуществом, сельском хозяйстве, промышленности, транспорте и складировании", - добавил премьер-министр.
По всем основным макропоказателям отмечается рост в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и городе Шымкенте.
Наименьшие темпы роста наблюдаются в Улытауской, Мангистауской, Атырауской и Абайской областях.
Глава правительства отметил, что на текущий год перед правительством и акиматами есть ряд конкретных задач.
Нам необходимо сосредоточить свое внимание на реализации предвыборной программы президента. Все поручения и инициативы главы государства основаны на запросах общества и текущих вызовах. Важен вклад каждого министерства и региона для выполнения этих задач", - сказал Смаилов.
Он обозначил основные направления работы правительства.
Первое. Достижение не менее 4-процентного роста экономики в наступившем году требует от всех единой и слаженной работы.
Приоритет в развитии отраслей экономики должен отдаваться в первую очередь насыщению внутреннего рынка отечественными товарами. Обеспечение устойчивого роста экономики станет фактором дальнейшего повышения благосостояния и улучшения качества жизни населения. Необходимо усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест", - сказал премьер-министр.
Второе. Министерствам и акиматам регионов необходимо активизировать работу по привлечению и сопровождению инвестиций.
Нужно работать с каждым инвестором. Предоставлять индивидуальные условия, а также устанавливать встречные обязательства. От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект. Нам нужно обеспечить привлечение не менее $24,4 млрд иностранных инвестиций в текущем году", - уточнил Смаилов.
Третье. Необходимо сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен.
Инфляция по итогам 2022 года составила 20,3%. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Это говорит о недостаточности принимаемых мер со стороны профильных министерств и акиматов. Наша задача - снизить инфляцию в текущем году в 2 раза. Она должна сложиться в пределах 9,5%. Это очень непростая задача, которая требует от нас слаженных и превентивных действий", - отметил премьер.
Четвертое. Развитие предпринимательства является важнейшим фактором устойчивости национальной экономики.
Новая регуляторная политика по отношению к бизнесу должна быть понятной и справедливой. В текущем году нужно обеспечить эффективность контроля через автоматизацию систем управления рисками. Нужно увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе в этом году до 3,8 млн человек. Эта задача должна быть на личном контроле у акимов.
Пятое. Одним из приоритетов экономической политики является поэтапное сокращение доли государства в экономике и обеспечение равных возможностей для всех.
Реализация данной политики должна сопровождаться через комплексную приватизацию и передачу несвойственных функций в конкурентную среду. Мы должны сократить долю государства в экономике до 14,4% ВВП. Необходимо в текущем году обеспечить реализацию 90% комплексного плана приватизации", - сказал Смаилов.
Шестое. Большая работа предстоит по модернизации инфраструктуры.
Мы должны принять действенные меры по снижению износа в сетях электро-, тепло- и водоснабжения. Необходимо обеспечить качественную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции". Все запланированные инвестиционные мероприятия по ремонту и реконструкции инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства должны быть исполнены", - подчеркнул глава правительства.
Седьмое. В текущем году поставлена задача о подготовке нового Налогового кодекса.
Следует упростить налоговое законодательство. Сделать его стимулирующим к росту объемов производства, инвестиций, внедрению инноваций, а также повышению занятости. Налоговое администрирование должно полностью базироваться на системе управления рисками. В этом вопросе должно быть обеспечено тесное взаимодействие государственных органов с палатой предпринимателей "Атамекен" и экспертным сообществом.
Восьмое. Важным вопросом является разработка нового Бюджетного кодекса.
Нам нужно в текущем году усилить финансовую дисциплину, расширить прозрачность бюджетной системы и повысить эффективность государственных расходов. В рамках совершенствования подходов к бюджетированию нужно обеспечить большую оперативную самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов", - сказал премьер-министр.
Девятое. "Мы должны также активизировать меры по цифровизации экономики. Необходимо обеспечить интеграцию информационных систем в единую платформу. Максимально перевести госуслуги в электронный формат и упростить процесс их предоставления населению. Данная задача должна реализовываться совместно министерствами и акиматами", - добавил Смаилов.
Десятое. Продолжится перезагрузка системы государственного управления.
В рамках административной реформы акцент будет сделан на децентрализацию полномочий с повышением персональной ответственности политических служащих. Передавая определенные функции, нужно быть уверенными, что они будут качественно исполняться, ничего не будет утрачено. Одновременно следует повышать роль гражданского общества в реализации государственной политики", - заключил премьер.
10.01.2023, 21:24 11766
Турция предоставит Казахстану 1000 тонн высококачественных семян хлопчатника
Турецкая компания презентовала новые сорта хлопчатника, устойчивые к болезням и вредителям
Фото: Минсельхоз РК
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Шымкент. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Турецкие бизнесмены предоставят казахстанским фермерам 1000 тонн высококачественных семян хлопчатника на выгодных условиях, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.
Договоренность была достигнута в Шымкенте на площадке бизнес-форума "Перспективы развития хлопководства в Республике Казахстан". Турецкая компания PROgen презентовала новые сорта хлопчатника, устойчивые к болезням и вредителям, которые будут реализованы казахстанским растениеводам в рассрочку. Заем на приобретение семян готова предоставить СПК "Туркестан" в срок до конца года. Ранее между Казахстаном и Турцией был подписан меморандум о сотрудничестве по развитию семеноводства.
Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек отметил важность развития отрасли хлопководства.
Прорабатывается вопрос увеличения доли казахстанского содержания в госзакупках, в том числе бытовых товаров и продукции переработки хлопка. На первом этапе нацкомпании должны будут закупать до 70% отечественной хлопчатобумажной продукции: постельное белье, полотенца и т.д. При формировании государственного оборонного заказа также планируется увеличить долю местного содержания с 30 до 70%", - отметил вице-министр.
На сегодняшний день основная цель отрасли - сделать хлопковое производство конкурентоспособным и высокорентабельным за счет внедрения конкретных рыночных механизмов.
10.01.2023, 20:31 12506
Минтранс РФ: Россия и Казахстан согласуют увеличение числа авиарейсов
Стороны обсудили увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом
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Москва. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан будут развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска и согласуют дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города двух стран.
В российском Минтрансе во вторник, 10 января, состоялась встреча министра транспорта РФ Виталия Савельева с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, сообщает РИА Новости.
Обсуждались основные направления сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран - увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что, отвечая на растущий спрос российского и казахстанского бизнеса на перевозки, стороны договорились способствовать увеличению объемов перевозок грузов и контейнеров в двустороннем и транзитном сообщении, развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска.
Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана", - добавили в Минтранс РФ.
10.01.2023, 13:41 17641
Атырауский НПЗ снизил производство сжиженного газа, бензина и дизтоплива
Фото: kmg.kz
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Атырау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - На ТОО "Атырауский НПЗ" вынужденно остановлена работа каталитического крекинга, что привело к снижению производства сжиженного углеводородного газа, бензина и дизтоплива.
В связи с несвоевременным вывозом (вывоз должен производиться согласно распределению Министерства энергетики РК) сжиженного углеводородного газа (СУГ) газосетевыми организациями ряда регионов образовался дефицит свободного места для хранения в ТОО "ПХСНГ". В этой связи 10 января 2023 года АНПЗ вынужденно произвел остановку установки каталитического крекинга и связанных с ним технологических объектов", - сообщили на предприятии.
По данным АНПЗ, из-за остановки ряда технологических установок ТОО "АНПЗ" были снижены объемы производства следующих нефтепродуктов:
сжиженного углеводородного газа - с 500 тонн/сутки до 20 тонн/сутки;
автобензинов - с 6 тысяч тонн/сутки до 1,5 тысячи тонн/сутки;
дизельного топлива - с 4 тысяч тонн/сутки до 2 тысяч тонн/сутки.
На основании вышеизложенного во избежание срыва выполнения утвержденной производственной программы руководство ТОО "АНПЗ" просит акиматы Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Костанайской областей принять меры по организации своевременного вывоза СУГ из ТОО "ПХСНГ" согласно распределению Министерства энергетики РК:
• Актюбинская область - 464 тонны;
• Кызылординская область - 1977 тонн;
• Костанайская область - 3683 тонны;
• Западно-Казахстанская область - 3589 тонн.
Напомним, в декабре на АНПЗ был завершен планово-предупредительный ремонт.
10.01.2023, 11:07 19866
В Казахстане до 500 евро снизят порог стоимости товара, ввозимого без уплаты таможенных пошлин
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 апреля 2023 года без уплаты таможенных пошлин, налогов можно будет ввозить товары для личного пользования автомобильным, железнодорожным, водным транспортом или в пешем порядке, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 килограммов, сообщает Министерство финансов Республики Казахстан.
Правила действуют в отношении всех государств, за исключением стран - членов ЕАЭС. Поэтому оплата пошлины не распространяется на следующие страны:
• Республика Армения,
• Республика Беларусь,
• Кыргызская Республика,
• Российская Федерация.
В Минфине уточнили, что товары для личного пользования - товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сопровождаемом или несопровождаемом багаже путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.
В отношении перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами товаров, не отнесенных к товарам для личного пользования и ввозимых с целью их использования в предпринимательской деятельности, вышеуказанные нормы провоза не применяются. Такие товары подлежат перемещению через таможенную границу ЕАЭС в общеустановленном порядке", - пояснили налоговики.
Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом с применением системы управления рисками исходя из:
• заявления физического лица о перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товарах в устной форме или в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации;
• характера и количества товаров;
• частоты пересечения физическим лицом таможенной границы ЕАЭС и (или) перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС этим физическим лицом или в его адрес.
Иностранными физическими лицами на период своего пребывания на таможенной территории Союза могут ввозиться без уплаты таможенных пошлин, налогов бывшие в употреблении товары для личного пользования.
Таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации. При этом прием и регистрация пассажирской таможенной декларации осуществляются таможенным органом на безвозмездной основе.
Что касается товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях без уплаты таможенных платежей, граждане Казахстана могут получать в посылках товары для личного пользования до 1 апреля 2023 года стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 1000 евро, и (или) весом, не превышающим 31 кг, а с 1 апреля 2023 года - стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) весом не превышающим 31 кг.
В случае превышения установленных норм потребуется уплата таможенных платежей по ставке 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм.
К примеру, если заказать смартфон на AliExpress за 1500 евро, то придется заплатить таможенных пошлин и налогов 75 евро. При ввозе товара весом более 31 кг за каждый лишний кг придется платить 2 евро. То есть если перевес товара будет 10 кг, то размер пошлины будет 20 евро. Если у товара будет одновременно перевес более 31 кг и превышена стоимость более 1000 евро, то взимать пошлину будут по одной из двух категорий, наиболее выгодной государству", -разъяснили в МФ РК.
По информации ведомства, в 2022 году было оформлено 15 109 таможенных приходных ордеров (интернет посылки, по которым превышены стоимость или вес) и взыскано платежей на сумму 702,3 млн тенге.
В сравнении с 2021 годом количество оформленных таможенных приходных ордеров уменьшилось на 35%. Это связано с тем, что согласно решению Евразийского экономического союза от 20 декабря 2017 года № 107 порог беспошлинного ввоза увеличен до 1000 евро. Тем не менее сумма взысканных платежей увеличилось на 26,5%", - отметили в пресс-службе.
В министерстве также добавили, что в 2022 году рост интернет-покупок составил 30% в сравнении с 2021 годом. Основными категориями товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых экспресс-перевозчиками, являются товары народного потребления.
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