В 2023 году в Казахстане планируют засеять более 23 млн га

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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прошло первое - Прошло первое заседание оперативного штаба по подготовке к весенним полевым работам 2023 года. Согласно данным областных акиматов, прогнозные посевные площади в текущем году будут идентичны прошлогодним показателям и составят более 23 млн га.





По данным Министерства сельского хозяйства РК, планируется увеличение посевных площадей зернофуражных и кормовых культур. Предварительно не менее 18 тысяч га будет засеяно сахарной свеклой. Ожидается рост посевных овощных и бахчевых культур. Также на 9,9 тысячи га возрастут посевные площади риса.





Государством будет продолжена реализация программ субсидирования растениеводства. В 2023 году на субсидирование развития семеноводства местными бюджетами предусмотрено 11,4 млрд тенге, которое позволяет поддерживать высокий процент высева семян не ниже третьей репродукции на уровне 97%.





Что касается минеральных удобрении, то потребность в этом году составляет 703 тысячи тонн. На программу субсидирования удобрений в местных бюджетах предусмотрено 31,3 млрд тенге, однако этого недостаточно для полного обеспечения нужд аграриев, учитывая рост цен на удобрения. В МСХ считают необходимым акиматам рассмотреть возможность увеличения объемов бюджетных средств исходя из потребностей.





Отмечается, что заявки на субсидирование фермеры могут подать через новую государственную информационную систему gosagro.kz.





Кроме того, были подняты обеспечение ГСМ и технического обеспечения весенней посевной кампании, в целом планируется, что в ней примут участие 141,7 тысячи тракторов, 4,3 тысячи единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 73,2 тысячи сеялок и 221,2 тысячи почвообрабатывающих орудий.





По итогам заседания оперштаба акиматам областей было рекомендовано скорректировать прогнозную структуру посевных площадей с учетом производства социально значимых культур и вести особый контроль за их производством, а также держать на постоянном контроле вопрос обеспечения фермеров семенами, ГСМ и другими товарно-материальными ценностями.



