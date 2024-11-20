В Абайской области начала работу золотоизвлекательная фабрика

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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса бывшего министра национальной экономики, ныне заместителя министра иностранных дел РК Алибека Куантырова спросили, стоит ли ожидать казахстанцам дальнейшего ослабления тенге, передает корреспондент агентства.





Я думаю, ситуация временная. Кто-то прогнозировал 800 тенге за валюту - этого не произошло. Не стоит реагировать на всплески. Тенге - стабильная валюта", - сказал вице-министр.





Также он не согласился с предположением, что доллар может подорожать и до 600 тенге.





В настоящее время курс тенге в казахстанских обменниках варьируется от 498 до 500 тенге за доллар и от 526 до 530 тенге за евро.





Ранее министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал, вырастут ли цены на продукты из-за подорожания доллара.



