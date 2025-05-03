В апреле годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 10,7%

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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в апреле в годовом исчислении составила 10,7%, - Инфляция в апреле в годовом исчислении составила 10,7%, информирует Бюро национальной статистики Казахстана.





По информации ведомства, в апреле цены в годовом выражении на платные услуги повысились на 15,7%, непродовольственные товары - на 8,9%, продовольственные товары - на 8,5%.





Месячный индекс потребительских цен в апреле составил 1,2% (в марте - 1,3%). Цены на платные услуги повысились на 1,9%, продовольственные товары - на 1,1%, непродовольственные товары - на 0,6%.





В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на вывоз мусора на 4,5%. Услуги бань подорожали на 5%, парикмахерских и салонов красоты - на 2,6%, общественного питания - на 2%. Цены на услуги интернет-связи и кинотеатров повысились по 4%, санаториев - на 3,8%, медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 2,5%, стоматологические услуги - на 2,1%", - уточнили экономисты.





По данным ведомства, из продуктов питания цены повысились на: капусту - на 20,2%, свеклу - на 11,7%, лук репчатый - на 11,5%, морковь - на 9,2%, картофель, лимоны - по 7,1%, масло оливковое - на 6,6%, виноград - на 6,5%, перец сладкий - на 5,9%, сельдь соленую - на 4%, баранину - на 3,3% говядину, сахар - по 2,2%. Снижение цен отмечено на огурцы на 14,3%, помидоры - на 5%, крупу овсяную - на 4,3%, апельсины - на 2%, рис - на 0,4%, яйца - на 0,3%.





Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Туркестанской области, городах Алматы и Шымкенте - по 1,5% (выше среднереспубликанского уровня на 0,3 п.п.), самая низкая - в Акмолинской области - 0,7%.





Напомним, в марте годовая инфляция в РК ускорилась до 10%, что стало самым высоким показателем годовой инфляции с ноября 2023 года.



