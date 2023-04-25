В два раза вырос товарооборот Казахстана с Великобританией

Наибольший объем экспорта из Казахстана в Великобританию в денежном выражении пришелся на серебро - 102,2 млн долларов США, в 2,5 раза больше, чем годом ранее

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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-февраль текущего года товарооборот Казахстана с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (Великобританией) достиг 224,5 млн долларов США - сразу в 2,2 раза больше, чем годом ранее.





Большую часть оборота - 65,5% - составил экспорт: 147,1 млн долларов США, годовой рост - в 2,2 раза. В то же время импортировал Казахстан из Великобритании товаров на 77,4 млн долларов США - сразу в 2,4 раза больше, чем в январе-феврале 2022 года, сообщает ranking.kz





По данным аналитиков, в структуре общего товарооборота РК Великобритания занимает всего 1,1%, в структуре экспорта - 1,2%, в структуре импорта - 0,9%.





Наибольший объем экспорта из Казахстана в Великобританию в денежном выражении пришелся на серебро - 102,2 млн долларов США, в 2,5 раза больше, чем годом ранее.





В число ключевых экспортных товарных категорий также вошли рафинированная медь, оксиды и гидроксиды хрома, продукты неорганической химии и соединения драгоценных и редкоземельных металлов и радиоактивных элементов, алкогольные и безалкогольные напитки, а также ферросплавы.





В то же время основная импортная категория товаров из Великобритании в РК - легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства: 11,2 млн долларов США против 601,4 тысячи долларов США годом ранее.





Среди ключевых импортных товаров также оказались этиловый спирт, бульдозеры, медикаменты, насосы и подъемники жидкостей, а также краны и клапаны.





На начало текущего года объем обязательств резидентов Казахстана перед инвесторами из Великобритании сократился на заметные 33,5% за год, до 15,8 млрд долларов США. Наибольший объем инвестиций пришелся на сферу профессиональной, научной и технической деятельности: 5,7 млрд долларов США - на 35,4% меньше, чем годом ранее. В тройку ключевых для британских инвесторов сфер вошли государственное управление, оборона и обязательное социальное обеспечение (4,8 млрд долларов США), а также финансовая и страховая деятельность (1,6 млрд долларов США)", - информируют обозреватели.