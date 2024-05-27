В ЕАЭС изменили порядок взимания НДС при оказании электронных услуг

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ход реализации инвестиционных проектов в АПК рассмотрели в правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





На сегодня сформирован общий пул из 91 инвестпроекта на сумму 446,9 млрд тенге. Приоритетные направления - переработка мяса, молока, зерна и развитие тепличного хозяйства.





Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил о том, что по линии Аграрной кредитной корпорации ведется активная работа по 43 проектам на сумму 81,6 млрд тенге. Для строительства мясокомбината в Актау уже выдано финансирование на сумму 800 млн тенге. Еще 4 проекта частично профинансированы на общую сумму займа 1,7 млрд тенге, по остальным ведется сбор документов.





По линии Банка развития Казахстана по 14 проектам на 285 млрд тенге финансирование пока не начато. При этом в пул БРК по птицеводству входят 4 крупных проекта по расширению мощностей птицефабрик, которые дадут в совокупности стране почти 200 тыс. тонн курятины в год дополнительно. Период реализации - 2025-2026 годы.





Объем производства в Казахстане мяса птицы на сегодня составляет 328 тыс. тонн в год. Отмечено, что дополнительные 200 тыс. тонн будут способствовать решению вопроса импортозависимости по данной продукции и ее экспорту.





Halyk Bank при общем пуле 34 проекта на 78,5 млрд тенге профинансировал 3 проекта на 1,4 млрд тенге. Одобрены еще 5 проектов на 11 млрд тенге. По остальным ведется сбор документов.





Также на совещании рассмотрели проекты, направленные на развитие животноводства по австралийскому методу. На сегодня в пуле их 41. Для запуска новых производств в этом году необходимо финансирование на сумму 48,6 млрд тенге, из которых 6,9 млрд тенге будут направлены на проекты по орошению кормовых культур.