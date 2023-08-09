Инфляция в Казахстане замедлилась до 14% в июле

Цены на продовольственные товары за год выросли на 13,5%, на непродовольственные товары - на 15% , на платные услуги - на 13,6%.

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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в июле 2023 года за год замедлилась и составила 14%, - Инфляция в Республике Казахстан в июле 2023 года за год замедлилась и составила 14%, сообщает Бюро национальной статистики АСПИР РК.





В июле годовая инфляция в Казахстане составила 14%, в июне этот показатель был на уровне 14,6%. Месячная инфляция составила 0,6%, сообщает Бюро нацстатистики.

По информации ведомства, цены на продовольственные товары за год выросли на 13,5%, на непродовольственные товары - на 15% , на платные услуги - на 13,6%.





Согласно информации экономистов, по сравнению с июлем прошлого года повышение цен отмечено на рис на 44,3%, капусту - на 27,5%, воду минеральную - на 25,9%, сметану - на 22,4%, кефир 2,5% жирности - на 21,9%, булочные и мучные изделия - на 21,4%, макаронные изделия - на 21,1%, молоко пастеризованное - на 20,8%, яйца - на 20,2%, сахар-рафинад - на 18,8%, крупу овсяную - на 18,5%, крупу манную - на 17,7%, масло сливочное - на 16,1%, хлеб ржано-пшеничный - на 12,7%. Снижение же цен наблюдалось на сахар-песок на 17,4%, крупу гречневую - на 10,5%, масло подсолнечное - на 4,7%, морковь - на 3,4%, картофель - на 1,3%.





Уровень цен на канцелярские товары вырос на 64,4%, моющие и чистящие средства - на 32,7%, товары личного пользования - на 21,9%, мебель и предметы домашнего обихода - на 19,6%, посуду - на 17,2%, одежду и обувь - на 15,2%, строительные материалы - на 11,5%. Дизельное топливо подорожало на 36%.





Также сообщается, что стоимость аренды жилья повысилась на 25,2%. Цены на организацию комплексного отдыха увеличились на 19%, услуги санаториев - на 18,8%, в области отдыха и спортивных мероприятий - на 17,6%, здравоохранения - на 16,1%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 15,4%, общественного питания - на 15,3%, образования - на 13%, гостиниц - на 12,4%. Услуги воздушного пассажирского транспорта подорожали на 10,5%, железнодорожного - на 9,5%.





Тарифы на вывоз мусора повысились на 36,9%, содержание жилья - на 20%, газ сжиженный (в баллонах) - на 14,5%, электроэнергию - на 10,5%, центральное отопление - на 10,1%, водоотведение - на 9,7%, горячую воду - на 6,2%.





В региональном разрезе в июле 2023 года в годовом выражении наибольший уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в Астане, Ұлытау, Северо-Казахстанской области (по 15,4%), Акмолинской (14,7%), Мангистауской (14,6%), Жетісу (14,3%), Алматы (14,2%)", - добавили в ведомстве.





Накануне в правительстве отметили, что в Казахстане вторую неделю подряд отмечается снижение цен на социальные продукты. Тем не менее, некоторые из них, в частности капуста, яйца, рис, продолжают сохранять тенденцию незначительного роста.



