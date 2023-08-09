В июле Нацбанк купил инвалюту на $240 млн для поддержания пенсионных активов

С августа и до конца 2023 года Нацбанк в рамках доверительного управления активами будет постепенно увеличивать валютную долю активов КФГД

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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в июле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 240 млн долларов США, или порядка 8% от общего объема рынка, - В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в июле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 240 млн долларов США, или порядка 8% от общего объема рынка, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.





Подводя итоги за июль, в Нацбанке сообщили, что за прошедший месяц курс тенге укрепился на 1,4%, до 445,89 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 122 до 146 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,9 млрд долларов США.





Отмечается, что продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 195 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня.





Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июль составили 591 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 20% от общего объема торгов и не более 30 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Это подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - пояснили специалисты.





В Нацбанке подчеркнули, что валютных интервенций в июле банк не проводил.





Согласно прогнозам экспертов, в августе фактический объем продаж из Национального фонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет. На основе имеющихся прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов предварительно в августе Национальным банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 800 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в августе ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США.





Также сообщается, что начиная с августа и до конца 2023 года Национальный банк в рамках доверительного управления активами будет постепенно увеличивать валютную долю активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД). Согласно решению КФГД, доля активов в иностранной валюте в портфеле специального резерва увеличится до 15%. До конца года планируется покупка валюты на сумму около 140 млрд тенге, из них в августе будет приобретено от 50 до 100 млн долларов США.



