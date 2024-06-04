03.06.2024, 11:15 31781
В июне Нацбанк планирует продать до $450 млн из Нацфонда
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В июне Национальный банк Казахстана планирует продать от $350 до $450 млн из Национального фонда, сообщает пресс-служба банка.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июне 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от $350 до 450 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Также в июне ожидается покупка от $250 до $350 млн для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ.
По итогам мая курс тенге ослаб на 1,2%, до 447,25 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с $234 до 251 млн. Общий объем торгов составил $5 млрд. Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за май составили $800 млн. Доля продаж из Национального фонда составила 16% от общего объема торгов и не более $40 млн в день", - добавили в Нацбанке.
Напомним, Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки по итогам 2022 года.
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04.06.2024, 16:34 231
Более $6 млрд планируют привлечь в проект по освоению месторождений "Каламкас-море" и "Хазар"
В проект планируется привлечь более 6 млрд долларов прямых инвестиций
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений "Каламкас-море" и "Хазар", сообщили в Министерстве энергетики РК.
Участниками проекта Каламкас-море-Хазар являются АО "НК "КазМунайГаз" (50%) и ПАО "ЛУКОЙЛ" (50%). Подписаны соглашения по проекту, и для целей реализации создано совместное предприятие - оператор проекта ТОО "Kalamkas-Khazar Operating".
Согласно текущим планам работы по строительству морских платформ начнутся в 2026 году на казахстанских верфях для обеспечения скорейшего начала добычи на месторождении "Каламкас-море".
По данным Минэнерго, в проект планируется привлечь более 6 млрд долларов прямых инвестиций. На этапе обустройства будет создано до 2000 новых рабочих мест, а на этапе эксплуатации - до 300. Обустройство начнется с установки морских платформ из стальных конструкций на месторождении "Каламкас-море".
Месторождение "Каламкас-море" находится в центральной части северо-восточного сектора Каспийского моря в 64 км от берега. Глубина моря здесь составляет 6-7 метров. Месторождение представляет собой длинную и узкую структуру длиной около 50 км и шириной до 6 км. Месторождение "Хазар" расположено в 30 км к юго-западу от "Каламкас-море" и в 65 км к северо-западу от полуострова Бузачи.
Месторождения прошли разведку и имеют подтвержденные запасы, поставленные на баланс Республики Казахстан.
04.06.2024, 14:27 1571
Необходимо ускоренно решать проблемы при пересечении внутренних границ ЕАЭС - Бектенов
Фото: Depositphotos
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Минск. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Необходимо ускоренно решать проблемы, возникающие при пересечении внутренних границ стран - партнеров по ЕАЭС, сообщил на заседании Евразийского межправительственного совета в городе Несвиже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
В своем выступлении глава правительства Казахстана акцентировал внимание участников заседания на ряде приоритетных направлений работы.
Обозначена необходимость широкого применения технологий искусственного интеллекта. Обмен опытом по вопросам использования AI может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций. На сегодня в мире глобальная трансформация уже осуществляется в медицине, образовании, креативных индустриях. Казахстан имеет положительную динамику в цифровизации государственных и финансовых услуг. К примеру, по итогам прошлого года доля безналичных платежей составила 88%, рассказали в пресс-службе правительства.
Важным направлением работы Бектенов обозначил повышение эффективности перевозок. Отмечены положительные результаты казахстанского пилотного проекта по автоматизации железнодорожного транзита через сокращение времени обработки ж/д составов, автоматическую регистрацию и выпуск транзитных деклараций для грузов, перемещаемых по маршрутам Китай - Центральная Азия, Китай - Европа. Казахстан готов делиться наработанным опытом и выступать надежным логистическим хабом на евразийских транспортных коридорах. Внедрение новых возможностей повысит транспортную и экономическую связность, снизит издержки бизнеса и обеспечит рост мобильности населения стран, отметил премьер.
В данном вопросе также подчеркнута важность модернизации пунктов пропуска.
Одним из важных механизмов логистики является развитие физической инфраструктуры. Необходимо ускоренно решать проблемы, возникающие при пересечении внутренних границ стран - партнеров по ЕАЭС. Казахстан со своей стороны приступил к ликвидации "узких мест" путем реконструкции железных дорог по маршрутам Орск - Кандыагаш, Макат - Сагыз, Шалкар - Бейнеу. Начато строительство четырех разъездов на участке Макат - Шубаркудык, удлиняются существующие пути на участке Мангыстау - Бейнеу и три разъезда на участке Мангышлак - Узень", - подчеркнул глава казахстанского кабмина.
Актуальным вопросом также являются государственные закупки стран ЕАЭС. Премьер-министр РК озвучил предложения по корректировке подходов к применению национального режима и установлению ценовых порогов, ниже которых национальный режим в госзакупках не будет предоставляться.
ЕАЭС - это рынок без таможенных границ с населением более 185 млн человек. Принимаемые нами решения должны в первую очередь влиять на улучшение жизни наших граждан. Уверен, дальнейшая совместная работа позволит нам укрепить экономическую интеграцию и создать благоприятные условия для устойчивого и стабильного развития наших стран", - заключил Бектенов.
Напомним, участники заседания Евразийского межправсовета в белорусском Несвиже планируют подписать ряд многосторонних документов.
04.06.2024, 12:54 4581
Новый терминал "Жетыген" разгрузит транспортную инфраструктуру Алматы - премьер
Терминал также повысит эффективность железнодорожной транспортировки и снизит расходы грузоотправителей на транспортировку в контейнерах в Китай и обратно
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Алматы. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов посетил транспортно-логистический центр "Жетыген" компании "Исткомтранс" в городе Алатау Алматинской области, сообщает пресс-служба главы правительства.
ТЛЦ "Жетыген", расположенный в непосредственной близости от города Алматы и находящийся на расстоянии 293 км от станции Алтынколь (Хоргос), существенно разгрузит железнодорожную и автомобильную инфраструктуры Алматы. Также терминал повысит эффективность железнодорожной транспортировки и терминальной обработки при работе с экспортными, импортными и транзитными грузами и снизит расходы грузоотправителей на транспортировку в контейнерах по направлению из/в КНР, а также оборота вагонов за счет вывода грузовой работы за пределы города.
Глава государства в своем послании обозначил стратегическое значение реализации транспортно-логистического потенциала. Нам необходимо использовать это серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. Мы заинтересованы в новых проектах, которые окажут благоприятное влияние на торговлю и экономику в целом. Сейчас мы решаем инфраструктурные вопросы, создаем нужные условия и коммуникации для работы бизнеса. Сами предприятия в то же время могут направлять сэкономленные средства на повышение качества продукции и дальнейшее расширение, создавая новые рабочие места", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Перерабатывающая способность контейнерного терминала ТЛЦ "Жетыген" составляет свыше 100 000 ДФЭ, терминал способен принимать полноразмерные контейнерные поезда длиной 80 условных вагонов. Терминал оснащен аппарелями для погрузки и разгрузки колесной техники и автомобилей, а также зоной подключения и обработки 80 рефконтейнеров одновременно.
Важным событием стало открытие СВХ и таможенного склада ("Импорт-70"), который дает возможность хранить товары под таможенным контролем в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин и налогов.
Одним из ключевых достижений является запуск в мае 2024 года единственного в Центральной Азии терминала по перевалке сыпучих грузов из универсальных вагонов в контейнеры для последующего экспорта в КНР. Мощность 1 очереди терминала составляет более 500 000 тонн в год", - говорится в информации.
Головная компания "Исткомтранс" является собственником фитинговых платформ, крытых вагонов и полувагонов, которые привлекаются для предоставления клиентам комплексных услуг "под ключ".
Для осуществления последующих этапов развития терминала и индустриальной зоны мы планируем направить более 150 миллионов долларов США на развитие складских и производственных мощностей. Целью этого финансирования является расширение транспортного хаба, строительство сборочных производств, производств из минерально-сырьевых компонентов, производств продукции с повышенной добавленной стоимостью, предназначенной для экспорта и удовлетворения внутреннего спроса. Строительство подобных объектов в свою очередь приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет", - сказал председатель наблюдательного совета ТОО "Исткомтранс" Марат Сарсенов.
04.06.2024, 11:40 7866
Эксперты прогнозируют снижение инфляции до 8% к концу 2024 года в Казахстане
Фото: Бюро нацстатистики
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют снижение инфляции до 8% к концу 2024 года в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Экономика Казахстана остается устойчивой. Реальный ВВП увеличился на 5,1% в 2023 году, а инфляция снизилась до 8,7% в апреле 2024 года, в том числе в результате снижения международных цен на продовольствие и разумной денежно-кредитной политики. По прогнозам, в 2024 году рост снизится примерно до 3½%, чему будет способствовать активная активность в промышленности, строительстве и сфере услуг, тогда как к концу года инфляция приблизится к 8%", - говорится в заключительном заявлении МВФ.
Отмечается, что финансовый сектор сохранил высокие уровни капитала и ликвидности на фоне повышенного роста кредитования.
Ожидается, что дефицит текущего счета сократится примерно до 3% ВВП в 2024 году. В среднесрочной перспективе рост ненефтяного ВВП будет находиться в диапазоне 3 - 3½%, что соответствует его предполагаемому потенциалу, тогда как дефицит текущего счета будет сохранится из-за снижения цен на нефть", - добавили в МВФ.
Ранее сообщалось, что темпы замедления годовой инфляции снижаются.
04.06.2024, 11:04 7906
Новые предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК подписал приказ об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.
Утвердить прилагаемые предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года", - говорится в приказе.
Также в приказе утверждены цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан
Предельные цены оптовой реализации товарного газа за тысячу кубометров (без учета НДС) на внутреннем рынке можно посмотреть здесь.
Напомним, в начале марта министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на брифинге заявил, что в 2024 году цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане вырастут на 5-8 тенге.
03.06.2024, 20:37 21986
Казахстан планирует удвоить экспорт сельхозпродукции к 2026 году - Бектенов
Активно меняется структура отечественного экспорта
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Минск. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил международную выставку "Белагро-2024" и выступил на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза", сообщает пресс-служба правительства РК.
Премьер-министр РК отметил, что обеспечение населения качественными и безопасными продуктами остается первостепенной задачей. Казахстан, являясь основным производителем зерна и муки в Центральной Азии, использует свой сельскохозяйственный потенциал для обеспечения глобальной продовольственной стабильности.
Одним из стратегических приоритетов развития нашей страны является агропромышленный комплекс. Глава государства Касым-Жомарт Токаев перед правительством Казахстана поставил цель - вывести отрасль сельского хозяйства на уровень глубокой переработки, полностью покрывая внутреннюю потребность и продолжая наращивать объемы экспорта. Наша страна стремится удвоить экспорт сельхозпродукции к 2026 году. При этом активно меняется структура нашего экспорта и предпочтение отдается продукции глубокой переработки. Мы заинтересованы в открытии совместных перерабатывающих производств с локализацией в Казахстане", - отметил Олжас Бектенов.
Премьер-министр Казахстана акцентировал внимание на потенциале стран - участниц ЕАЭС по обеспечению потребности в продовольствии порядка 600 млн человек. Для этого необходимо синхронизировать подходы к поставкам продовольствия на национальных уровнях и с учетом потребностей и интересов всех государств - участников Союза.
Олжас Бектенов озвучил меры, необходимые для решения проблемы потери сельхозпродукции из-за логистики и хранения, а также укрепления устойчивости агропродовольственных систем с учетом экспертных оценок глобального потепления и сезонными рисками, такими как наводнение и засуха. Кроме того, особо подчеркнут вопрос развития современной аграрной науки и активного внедрения инноваций в АПК.
03.06.2024, 18:30 24051
МИД РК прокомментировал развитие торговых отношений с Афганистаном
За 2023 го год товарооборот Казахстана с Афганистаном достиг практически одного миллиарда долларов
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали развитие торговых отношений с Афганистаном, передает корреспондент агентства.
Регион всегда славился своей непростой историей. Он очень близок к нашим южным рубежам, и нам в любом случае нужно будет выстраивать с этим государством какие-то отношения. Мы решили, что мы можем выстраивать с ними торговые отношения. Хочу отметить, что только за прошлый год у нас товарооборот с Афганистаном достиг практически одного млрд долларов", - заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга.
По его словам, Казахстан помогает афганскому народу по линии ООН и других гуманитарных миссий, что говорит о роли республики как ответственного члена международной системы.
Ранее сообщалось, в МИД пояснили, почему прекращать сотрудничество с Афганистаном не выгодно Казахстану.
03.06.2024, 15:05 28911
Объем внешней торговли Казахстана увеличился на 53% за последние три года
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, сообщает Акорда.
Для Казахстана было большой ответственностью и честью председательствовать на 12-й министерской конференции, в ходе которой члены ВТО смогли принять важные решения о реформировании организации", - сказал президент в приветственной речи.
Он отметил, что, несмотря на растущий глобальный протекционизм и торговые ограничения, Казахстан стремится укрепить свои позиции в качестве страны с открытой экономикой. В настоящее время наша страна ведет торговлю со 180 странами. За последние 3 года объем внешней торговли Казахстана увеличился на 53%, достигнув 160 миллиардов долларов.
Президент также сообщил гендиректору ВТО, что недавно подписал указ о мерах по либерализации экономики, направленный на усиление честной конкуренции, защиту свободы предпринимательства и сокращение участия государства в экономике.
Токаев подчеркнул, что проходящий в эти дни в Алматы форум по торговой политике Центральной Азии имеет важное значение для продвижения регионального экономического сотрудничества, а также интеграции стран региона в многостороннюю торговую систему.
Ранее сообщалось, что казахстанские производители будут поставлять товар в китайскую провинцию Цзянсу.
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