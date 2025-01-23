Казахстан показал заметный рост в сельском хозяйстве среди стран ЕАЭС в 2024 году

Рассказать друзьям

Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан по итогам 2024 года показал самые низкие темпы роста ВВП и промышленного производства среди стран - участниц ЕАЭС.





По информации Евразийской экономической комиссии, Казахстан по уровню инфляции на втором месте после России.





В январе - ноябре 2024 года отмечен рост промышленного производства в Армении (на 7,6%), Беларуси (на 5,5%), Кыргызстане (на 4,8%), России (на 4,3%) и Казахстане (на 2,7%); производства продукции сельского хозяйства - в Казахстане (на 13,4%), Кыргызстане (на 6,2%), Беларуси (на 3,3%); объема выполненных строительных работ - в Кыргызстане (на 29,8%), Казахстане (на 10,3%), Беларуси (на 8,0%), Армении (на 2,7%) и России (на 2,0%); грузооборота - в Кыргызстане (на 5,9%), Казахстане (на 1,9%), Беларуси (на 1,9%) и России (на 0,1%); пассажирооборота - в Казахстане (на 13,6%), Беларуси (на 9,2%), России (на 6,5%) и Кыргызстане (на 5,2%); оборота розничной торговли - в Кыргызстане (на 12,9%), Беларуси (на 11,8%), Казахстане (на 9,3%), России (на 7,4%) и в Армении (на 3,9%).





В ноябре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года в государствах - членах ЕАЭС наибольший прирост потребительских цен отмечался в России (на 8,1%) и Казахстане (на 7,6%). В Кыргызстане индекс потребительских цен за этот период составил 105,4%, Беларуси - 104,6%, в Армении - 100,4%.