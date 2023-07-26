В Казахстане аренда жилья подорожала почти на 27% за год

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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 26,8%, - Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 26,8%, информирует Бюро национальной статистики.





По информации Бюро нацстатистики, за год цены квартир вторичного рынка повысились на 1,9%, продажи нового жилья - на 5%.





В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Павлодаре - на 18,1%, Актау - на 18%, Семее - на 16%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Семей (29,9%), Актобе (22,4%), Кызылорда (19%) и Костанай (18,8%), а на рынке аренды жилья - Кокшетау (45,5%), Петропавловск (41,5%), Актау (41,1%), и Алматы (38,8%)", - уточнили в ведомстве.





За месяц цены продажи нового жилья повысились на 0,2%. Перепродажа квартир и арендная плата за благоустроенное жилье в июне по сравнению с предыдущим месяцем подешевела на 0,5%.





Согласно информации бюро, в июне текущего года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 29 880, из них 7887 по индивидуальным домам и 21 993 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с маем 2023 года (25 588) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 16,8%.





При этом уточняется, что лидерами по количеству сделок по традиции остаются города Алматы (4 793 - 16%) и Астана (4 522 - 15,1%), а также Карагандинская область (2 841 - 9,5%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау - 343 единицы (1,1% от всех сделок).





В сравнении с маем 2023 года положительная динамика в июне наблюдалась по всем регионам страны. В частности, наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Северо-Казахстанской области (на 34,4%), Атырауской области (на 30,1%) и области Жетісу (на 29,3%).





По сравнению с маем 2023 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 16,2% (на 3071 сделка). Увеличение наблюдаются во всех регионах. Всего в июне по квартирам совершено 21 993 сделки - это 73,6% от общего показателя. Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в июне их было оформлено 8525. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астану (20,1%), Алматы (19,2%) и Карагандинскую область (10,7%).





По сравнению с маем 2023 года в июне количество сделок по индивидуальным домам, также, увеличилось на 18,3% (на 1221 сделку) и составило 7887. Положительный показатель наблюдается во всех регионах, кроме города Шымкент (уменьшение на 3,6%).





Количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 3,7%, тогда было зарегистрировано 31 019 сделок. Самое большое снижение наблюдается в Восточно-Казахстанской области (на 40,3%). В частности, отрицательный показатель был зарегистрирован почти во всех регионах, положительная динамика наблюдается в Костанайской области (18,3%) и в городах республиканского значения (Астане - 17,5%, Алматы - 8,7%, Шымкенте - 2,1%). Уменьшение в динамике также наблюдается в количестве сделок января-июня 2023 г. к январю-июню 2022 г. и составляет 39%.