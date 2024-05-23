22.05.2024, 11:10 64096
В Казахстане частично декриминализируют экономическую контрабанду и уклонение от уплаты налогов
Полной декриминализации подвергаются две статьи Уголовного кодекса
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также сопутствующие ему поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба нижней палаты.
В рамках поправок частичная декриминализация коснулась таможенных правонарушений по двум статьям - статья 234 УК (Экономическая контрабанда) и статья 236 УК (Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин).
Также, по данным мажилиса, полной декриминализации подвергаются две статьи Уголовного кодекса.
В КоАП переводят экономические преступления, составы которых не представляют серьезной общественной опасности:
- статья 219 УК (Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита);
- статья 241 УК (Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности).
Кроме того, регистрации не будут подлежать некоторые дела в сфере налоговых преступлений.
Сообщается, что в целях внедрения справедливого механизма привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по налоговым преступлениям законопроектом предлагаются поправки, согласно которым регистрация дел будет недопустима:
- без соответствующего акта либо заключения, в выводах которого содержатся достаточные данные, указывающие на наличие признаков уголовного правонарушения;
- при обжаловании актов в вышестоящем органе либо в суде;
- при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов (за исключением случаев, когда начисления произведены по сделкам без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров либо непредставления декларации).
Ранее сенат вернул в мажилис поправки в закон по вопросам ведения бизнеса.
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23.05.2024, 14:17 3916
В Казахстане приостановят применение формы декларации о доходах физлиц
Применение приостановят до разработки формы декларации в информационных системах
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов подготовило проект приказа о приостановлении применения декларации о доходах и имуществе физического лица, передает корреспондент агентства.
Приостановить по 31 июля 2024 года включительно действие подпунктов 3) и 4) пункта 1 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 927 "Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления", - сказано в проекте документа.
В пояснительно записке уточняется, что приказ приостановлен до разработки и реализации в информационных системах формы декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00).
23.05.2024, 11:49 10681
Распространение саранчи на площади 2,5 млн га прогнозирует Минсельхоз
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства РК озвучило прогнозы по распространению стадных саранчовых вредителей.
По данным МСХ, возможно распространение саранчи на площади 2,5 млн га.
Всего в стране обитает более 270 видов саранчовых насекомых, из которых 10-15 видов являются опасными. Наиболее опасными и вредоносными являются стадные виды саранчовых - азиатская, марокканская и итальянский прус.
В 2024 году прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 2,5 млн га, в том числе азиатской саранчи - 186 тыс. га и марокканской саранчи - 281 тыс. га, при этом наибольшее распространение ожидается в Актюбинской области - 784 тыс. га, Костанайской - 776 тыс. га и Туркестанской - 271 тыс. га", - сообщил на брифинге в СЦК и.о. председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Дархан Абдикаримов.
Для борьбы со стадными саранчовыми из республиканского резерва выделено 8,1 млрд тенге.
Приобретены пестициды для обработок на площади 2,46 тыс. га. Заключены договоры по закупу услуг по химической обработке на площадь 2,2 млн га. Пестициды отправлены во все регионы, за исключением Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, в которых обработки начнутся позднее", - сказал спикер.
Напомним, на 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. В связи с этим в начале года правительство Казахстана дополнительно выделило порядка 4 млрд тенге на борьбу с саранчой.
23.05.2024, 11:36 10481
В Казахстане цены на продукты питания выросли на 6% за год
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан цены на продукты питания выросли на 6,3% за год.
Среди продуктов растительного происхождения фрукты и овощи в годовой динамике подорожали на 3,9%, в том числе свежие фрукты - сразу на 16,8%, переработанные и консервированные фрукты - на 3,9%, переработанные и консервированные овощи - на 7,9%. Свежие овощи, напротив, подешевели на 4,9%", - сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, молочные продукты по итогам апреля подорожали на 8% за год. В том числе питьевое молоко выросло в цене на 11,4%, консервированное молоко - на 7,9%, кисломолочные продукты - на 7,2%.
Мясо и мясные продукты подорожали на 5,6% за год. Непосредственно мясо и птица в годовой динамике показали рост цен на 5,1%, колбасы - на 6,1%, изделия из мяса - на 7%", - проинформировали они.
Также среди хлебобулочных изделий и круп мука подорожала на 8% за год, хлеб - на 7,2%, макаронные изделия - на 6,3%. Крупы подешевели на 14,9% по сравнению с апрелем прошлого года.
В годовой динамике наибольшее удорожание продуктов питания было зафиксировано в Улытауской области: на 9,9%. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматы и Жетысуская область. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Актюбинской области: на 4,4%", - добавили аналитики.
Напомним, годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана.
23.05.2024, 10:22 15291
Общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил $1,7 млрд
Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Сингапура Тарман Шанмугаратнам провели переговоры
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил $1,7 млрд. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, сообщила пресс-служба Акорды.
Токаев отметил, что это первый визит президента Казахстана в Сингапур за более чем 20 лет. Он подчеркнул, что хорошо знает страну, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-е годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь уже в качестве главы государства.
Президент назвал Сингапур проверенным временем и надежным партнером Астаны. Сегодня в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 1,7 млрд долларов. Несмотря на экономические потрясения и трудности, вызванные пандемией, объем взаимной торговли вскоре превысит 2 млрд долларов.
Токаев заявил, что Казахстан намерен открыть новую главу в двустороннем сотрудничестве, ориентированном на доверительный политический диалог, а также на динамичные торговые и инвестиционные связи.
Президент Шанмугаратнам высоко оценил поступательное развитие взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром
В ходе встречи лидеры двух стран обстоятельно обсудили перспективы наращивания контактов в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в расширении партнерства с Сингапуром в таких ключевых секторах, как энергетика, переработка критически важного сырья, развитие инфраструктуры, цифровая экономика, финтех, агротехнологии, логистика и связь.
Президенты договорились приложить совместные усилия для продвижения взаимовыгодных инвестиционных проектов, в том числе путем укрепления правовой базы двусторонних отношений.
Стороны пришли к общему мнению о необходимости активизировать сотрудничество в сферах образования и развития человеческого капитала.
22.05.2024, 17:24 51706
Казахстан разрешил ввоз свинины из России
Фото: fsvps.gov.ru
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан с 22 мая разрешил ввоз свинины из 33 регионов России, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
По итогам переговоров Сергея Данкверта (руководитель Россельхознадзора. - Прим. ред.) и вице-министра сельского хозяйства Казахстана Амангалия Бердалина разрешен ввоз и транзит в/через Казахстан живых свиней и свиноводческой продукции", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, стороны в очередной раз обсудили важность интеграции информационных систем.
Сергей Данкверт и Амангалий Бердалин договорились о проведении техническими специалистами переговоров для организации соответствующей работы", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в сентябре прошлого года были введены временные ограничения на ввоз и транзит по территории Республики Казахстан с территории Российской свинины Федерации в связи с регистраций африканской чумы свиней, сообщает управление ветеринарии акимата Костанайской области.
22.05.2024, 12:30 63491
"КазМунайГаз" продлил договор на поставку казахстанской нефти в Германию
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная нефтегазовая компания РК "КазМунайГаз" продлила договор на поставку казахстанской нефти в Германию до конца 2024 года, сообщает пресс-служба КМГ.
Объем транспортировки - 100 тысяч тонн ежемесячно. За январь-апрель 2024 года объем экспорта казахстанской нефти в Германию составил 420 тысяч тонн", - проинформировали в компании.
Ранее сообщалось, что "КазТрансОйл" увеличит поставки нефти в Германию на 54%. Также "КазТрансОйл" повысит в этом году тариф на транзит нефти по нефтепроводу Туймазы - Омск - Новосибирск-2. Стоимость прокачки одной тонны нефти составит 11,28 доллара на 1000 км (без НДС).
21.05.2024, 20:51 85161
Умут Шаяхметова прокомментировала указ о либерализации экономики
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На форуме Ассоциации финансистов Казахстана в Алматы представители финансовых организаций обсудили недавний указ главы государства о либерализации экономики.
Если говорить о вопросах либерализации, о том, что происходит в экономике, то я тоже изучала указ президента и считаю, что это хорошая инициатива. Это, наверное, то, что нам всем требуется", - сказала глава Halyk, выступая на форуме "Финансовый сектор Казахстана: 25 лет стратегических вызовов".
Мероприятие, прошедшее сегодня в Алматы, было посвящено юбилею Ассоциации финансистов Казахстана, которая сегодня насчитывает 129 членов - крупных участников отечественного финансового рынка. Предметом дискуссий на встрече стали вопросы развития отрасли в среднесрочной перспективе. В том числе обсуждался недавний указ главы государства о либерализации экономики, в котором определены новые правовые, экономические и социальные гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства в Казахстане.
Также Умут Шаяхметова подчеркнула роль БВУ в экономике страны. Она сказала, что банки являются форвардом, который драйвит и развитие непосредственно банковских продуктов, и услуг госсервисов. К тому же фининституты являются крупнейшими налогоплательщиками, за исключением нефтяного сектора.
К примеру, "Народный банк" является пятым налогоплательщиком в стране", - отметила глава Halyk.
21.05.2024, 19:22 88051
Уран подорожал после крушения вертолета президента Ирана
Цена поднялась до 91,35 доллара за фунт
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мировые цены на уран начали расти после крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, в результате которой не выжил никто из находившихся на борту, сообщает Lenta.ru.
Стоимость фьючерсов на уран в понедельник, 20 мая, увеличилась на 0,4 доллара, превысив 91 доллар за фунт. По итогам торгов на бирже Comex уран за день подорожал до 91,35 доллара (плюс 0,44 процента).
Напомним, президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?