05.05.2025, 10:09 24846

В Казахстане инвестиции в основной капитал в сфере рыбного хозяйства превысили 5,2 млрд тенге

Рыбная отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост
В Казахстане инвестиции в основной капитал в сфере рыбного хозяйства превысили 5,2 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года объем рынка рыбной продукции составил 94,6 тыс. тонн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из этого объема 45,2 тыс. тонн приходится на вылов из естественных водоемов, а 18,2 тыс. тонн - на продукцию, выращенную в рыбоводных хозяйствах. Экспорт рыбной продукции составил 23,4 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

Переработкой рыбы занимаются 72 предприятия, из которых 20 поставляют продукцию в страны Европейского союза. Более 50 наименований казахстанской рыбной продукции экспортируется в 21 страну мира", - отметили в ведомстве.


По данным МСХ, государство активно поддерживает развитие аквакультуры. Объем субсидий в отрасли с 2021 года увеличился в 9 раз и в 2024 году достиг 4,5 млрд тенге. Предусмотрено возмещение до 25% инвестиционных затрат, 30% расходов на корма, 50% - на приобретение молоди, маточного стада и ветеринарных препаратов. В результате количество рыбоводных хозяйств за три года увеличилось вдвое - до 600.

В 2024 году инвестиции в основной капитал в сфере рыбного хозяйства превысили 5,2 млрд тенге. Реализовано 30 проектов мощностью 2,5 тыс. тонн, продолжается реализация еще 50 инвестпроектов с прогнозируемым объемом производства до 50 тыс. тонн рыбы в год.

Развитие отрасли осуществляется в рамках программы развития рыбного хозяйства РК на 2021-2030 годы. Программа включает меры господдержки, внедрение информационных систем мониторинга аквакультуры, поддержку отечественных производителей, а также мероприятия по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов.

С целью восполнения популяции рыб ежегодно проводится зарыбление естественных водоемов. В 2024 году в рамках госзаказа в водоемы выпущено 54 млн штук молоди ценных видов рыб", - сообщили в МСХ.


По информации министерства, для стимулирования переработки и увеличения экспорта готовой продукции ограничен вывоз рыбы в необработанном виде. В 2024-2025 годах введен шестимесячный запрет на экспорт судака и сома, что позволило увеличить объем сырья для переработки по этим видам рыб на 23%.

Планируется внедрение механизмов субсидирования переработанной рыбной продукции и расширение программ бюджетного кредитования проектов по выращиванию и переработке рыбы под 2,5%.

В прошлом году в пилотном режиме была запущена информационная система е-fish для отслеживания легальности происхождения рыбы и рыбной продукции.

С целью сохранения популяции каспийского тюленя создан государственный природный резерват "Каспий итбалығы". Ведется модернизация осетрового завода в Атырау и начато строительство инкубационного цеха в Кызылординской области.

В настоящее время в сенате рассматривается проект закона "Об аквакультуре", направленный на стимулирование роста отрасли, повышение ее прозрачности и привлечение инвестиций.
 
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новости по теме

05.05.2025, 19:28 13576

В КТЖ отмечают рекордный рост экспорта кормов в Китай

Рост наблюдается в сегменте перевозок как в крытых вагонах, так и в контейнерах
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С сентября 2024 года по апрель 2025 года железнодорожные поставки высокотехнологичных кормов из Казахстана в Китай выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года, достигнув 1,2 млн тонн, сообщает пресс-служба КТЖ.

Через станцию "Достык" перевозки комбикормов увеличились в 6 раз - до 353 тыс. тонн, через "Алтынколь" - в 5 раз и составили свыше 900 тыс. тонн.

С января по апрель 2025 года объем перевозок комбикормов составил 785 тыс. тонн, что в пять раз превышает показатель за тот же период 2024 года. При этом через станцию "Достык" поставки увеличились в 7 раз - до 216 тыс. тонн, через "Алтынколь" - в 4,5 раз, до 567 тыс. тонн.

Рост наблюдается в сегменте перевозок как в крытых вагонах (увеличение в 2 раза), так и в контейнерах (рост в 5 раз).

Такие результаты стали возможны благодаря скоординированной работе железнодорожных администраций Казахстана и Китая, аграрного сектора, операторов подвижного состава и всех участников логистической цепочки.
 
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Теги:КТЖКитайКазахстан
05.05.2025, 17:35 16296

Госкомпания в Акмолинской области не доплатила в бюджет 52 млн тенге

Компания предоставила неверные данные в налоговой отчетности
Кокшетау. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Проверка выявила, что госпредприятие в Акмолинской области предоставило в налоговой отчетности неверные данные и не заплатило в бюджет 52 млн тенге налогов, сообщили в прокуратуре области.

Проведенным прокуратурой Жаксынского района анализом применения налогового законодательства установлено, что государственное предприятие за второй и третий кварталы 2024 года необоснованно представило в налоговый орган декларации по индивидуальному подоходному и социальному налогам с нулевыми значениями.

В результате в бюджет не поступило налогов на сумму более 52 млн тенге.

По результатам принятых мер указанная сумма уплачена в доход государства, виновные лица привлечены к ответственности", - рассказали в областной прокуратуре.


Напомним, в бюджет страны поступило 30 миллиардов тенге дополнительных налогов от более чем 600 компаний.
 
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Теги:НалогиПроверкаОтветственность
05.05.2025, 16:10 18816

Акцизные ставки на бензин и дизтопливо пересмотрели в Казахстане

Внесены изменения в соответствующее постановление правительства
Акцизные ставки на бензин и дизтопливо пересмотрели в Казахстане
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В постановление правительства Республики Казахстан "Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо" внесли изменения, передает корреспондент агентства.

В частности, согласно документу, для одной тонны бензина установлены следующие ставки:

  • оптовая реализация производителями - 38 134 тенге;
  • оптовая реализация физическими и юридическими лицами - 0 тенге;
  • розничная реализация производителями - 38 634 тенге;
  • розничная реализация физическими и юридическими лицами - 500 тенге;
  • для импорта - 38 134 тенге.

Также установлены следующие ставки за одну тонну дизельного топлива:

  • оптовая реализация производителями - 35 726 тенге;
  • оптовая реализация физическими и юридическими лицами - 0 тенге;
  • розничная реализация производителями - 35 786 тенге;
  • розничная реализация физическими и юридическими лицами - 60 тенге;
  • для импорта - 35 726 тенге.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что цены на дизтопливо для фермеров вырастут в Казахстане.
 
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Теги:бензинДизтопливоАкцизставки
05.05.2025, 14:20 23391

В Нацфонде Казахстана падают все виды налоговых сборов   

Исполнение годового плана по налоговым сборам в Нацфонд упало до 13%
В Нацфонде Казахстана падают все виды налоговых сборов
Фото: Depositphotos
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном фонде Казахстана падают все виды налоговых сборов, сообщает Ассоциация финансистов РК.

Отмечается снижение всех видов налогов, основной удельный вес в падении занимают НДПИ и КПН на фоне более низких средних цен на нефть. Таким образом, исполнение годового плана по налоговым сборам в Нацфонд упало до 13% с показателя в 25% в аналогичном периоде прошлого года", - заявили в АФК.


По данным ассоциации, на фоне ускорения экономической активности и более слабого курса тенге совокупные налоговые поступления по итогам первого квартала 2025 года показали рост, составив 5,8 трлн тенге.

Однако в разрезе отдельных сегментов динамика неоднородна. Поступления налогов значительно упали в Нацфонд, но увеличились в местные бюджеты и республиканский бюджет, что выровняло общие сборы", - пояснили в пресс-службе.


Фото: afk.kz

Также сообщается, что объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в отчетном периоде составил 1,45 трлн тенге, или 27,6% от годового плана.

Объем изъятий из Нацфонда запланирован на высокой отметке в 5,25 трлн тенге, что при текущих низких ценах на нефть может привести к сокращению его активов по итогам 2025 года", - добавили в ассоциации.


Напомним, сегодня июльский фьючерс нефти марки Brent опустился ниже 59 долларов за баррель впервые с 9 апреля.
 
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Теги:НалогиСокращениеНацфонд
05.05.2025, 13:37 30226

Премьер поручил увеличить переработку сырья в условиях волатильности цен на нефть

Потенциал отрасли по глубокой переработке сырья пока используется недостаточно
Премьер поручил увеличить переработку сырья в условиях волатильности цен на нефть
Фото: kmg.kz
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил увеличить переработку сырья и расширить ассортимент высокотехнологичной нефтегазохимической продукции, передает корреспондент агентства.

Потенциал отрасли по глубокой переработке сырья пока используется недостаточно. Объемы выпуска сложной продукции еще невысоки. В условиях волатильности цен на сырьевые ресурсы и нефть следует увеличивать переработку и выходить на внешние рынки уже с готовой продукцией. Это снизит уязвимость экономики и сформирует качественные рабочие места", - отметил глава правительства.


Он также обратил внимание на необходимости минимизации рисков простоев промышленных предприятий и повышения управленческой дисциплины.

Вызывают обеспокоенность внеплановые остановки на заводе по производству полипропилена и затягивание этапов реализации проектов по выпуску полиэтилена и бутадиена. Здесь требуется неукоснительное соблюдение сроков, минимизация рисков простоев и повышение управленческой дисциплины. Поручаю фонду "Самрук-Казына" до 15 июня этого года представить четкий график устранения причин простоя завода KPI и обновленный план-график с указанием этапов и сроков завершения завода Silleno", - подчеркнул Олжас Бектенов.


Вместе с тем премьер-министр поручил модернизировать промышленные предприятия и обеспечить внедрение зеленых технологий на объектах.

Большинство крупных предприятий химической отрасли страны уже внедрили системы контроля выбросов. Однако оставшиеся производители по-прежнему работают без современных экологических фильтров и технологий утилизации. Поручаю Министерству экологии совместно с министерствами промышленности и энергетики завершить в текущем году инвентаризацию таких предприятий с последующим принятием специального плана их модернизации и внедрения зеленых технологий", - отметил Олжас Бектенов.


Напомним, сегодня июльский фьючерс нефти марки Brent опустился ниже 59 долларов за баррель впервые с 9 апреля.

Ранее министр энергетики РК Ерлан Аккенженов рассказал о планах расширения перечня производимых в Казахстане продуктов нефтегазохимии.
 
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Теги:ПоручениеНефтьПереработкасырье
05.05.2025, 13:12 31556

Казахстан увеличил экспорт полипропилена в 9 раз

Казахстан увеличил экспорт полипропилена в 9 раз
Фото: Depositphotos
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов доложил о проводимой работе по развитию нефтегазохимии, передает корреспондент агентства.

По итогам I квартала этого года объем производства полипропилена вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 126 тысяч тонн. Прогноз до конца года - 486 тысяч тонн. С запуском завода (по производству полипропилена на базе сырья месторождения Тенгиз. - Прим. ред.) объемы экспорта казахстанского полипропилена увеличены в 9 раз, импорт гомополимеров сокращен с 63% до 17%", - проинформировал глава КМГ.


По его словам, в Казахстане цены на полипропилен находятся на самом низком уровне по сравнению с соседними странами.

Для стимулирования дальнейших переделов в 2024 году запущена программа "Форсаж". Это позволяет приобретать полипропилен со скидкой, учитывая индивидуальные особенности потребителя. На сегодня заключены 8 форсажей с отечественными производителями ковровых изделий, полимерной гофротары, расходных материалов и других. Размер предоставляемой скидки составляет от 11% до 23%", - сказал Асхат Хасенов.


Он отметил, что рост потребления полипропилена на внутреннем рынке с начала года составил 25%.

Также Хасенов рассказал о планах строительства завода по производству полиэтилена. В комплексе с ним будут реализованы два инфраструктурных проекта: газосепарационный комплекс и магистральные трубопроводы.

Общая стоимость трех проектов составит порядка 11 миллиардов долларов США. Это прямые инвестиции КМГ и партнеров. На сегодня все инвестиционные решения приняты. При этом имеется открытый вопрос по финансированию проекта газосепарационного комплекса. Рассматриваются приемлемые условия с Банком развития Казахстана", - уточнил Асхат Хасенов.


Ранее сообщалось, что в Казахстане появится закон о нефтегазохимической промышленности.
 
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Теги:Полипропилен
05.05.2025, 12:42 33086

Единый личный кабинет предпринимателя появится в Казахстане

Проект призван объединить множество информационных систем Минфина РК в единую удобную платформу
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве финансов РК разрабатывают новый цифровой сервис - "Единый личный кабинет предпринимателя" (ЕЛКП), призванный объединить множество информационных систем Минфина РК в единую удобную платформу.

Сегодня предприниматели взаимодействуют с множеством информационных систем Министерства финансов РК, таких как: ЭСФ, ЕПЗ, Кеден, ДФО, E-Qazyna-реестр, ИСНА, Qoldau. Каждая из этих систем предоставляет узкоспециализированные услуги. Однако не все знают о существовании этих систем и их возможностях", - пояснили в ведомстве.


С помощью кабинета предприниматели получают централизованный доступ ко всем основным государственным и квазигосударственным платформам, что значительно упрощает процессы и сокращает временные затраты.

ЕЛКП охватывает весь цикл деловой активности: от регистрации предпринимателя до получения налоговых льгот и участия в закупках. С помощью кабинета можно будет подавать налоговую отчетность, обращаться за возвратом переплаты, уточнять платежи, менять налоговый режим и отслеживать расчеты с бюджетом - все в электронном формате и без визита в государственные органы", - рассказали в Минфине.


Дизайн платформы интуитивно понятен и удобен.

Для еще большего удобства пользователей разрабатывается мобильное приложение, которое сохранит весь функционал веб-версии. Оно будет доступно для загрузки в AppStore и PlayMarket, что обеспечит круглосуточный доступ к сервису из любой точки страны", - рассказали в министерстве.


На сегодняшний день проект находится на этапе разработки, завершается его интеграция с внешними платформами и проводится отладка интерфейса.
 
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Теги:Бизнес
05.05.2025, 12:14 34521

В Казахстане начнут производить карбамид и аммиак

В Казахстане начнут производить карбамид и аммиак
Фото: Depositphotos
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - К 2029 году в Казахстане запустят производство ключевых нефтегазохимических продуктов, включая востребованное в сельском хозяйстве азотное удобрение - карбамид, передает корреспондент агентства.

По словам министра энергетики РК Ерлана Аккенженова, через четыре года в Актюбинской области запустят промышленное производство карбамида, построят аммиачно-карбамидный комплекс в Актау и начнут производить полиэтилентерефталат (ПЭТФ). В 2028 году планируется запустить производство бутадиена (синтетического каучука, который используется в автомобильной промышленности), в 2027 - алкилата (высокооктанового компонента бензина). Проекты находятся на разных стадиях - от разработки базовой проектной документации до проработки механизмов финансирования.

Вместе с тем до 2035 года в химическую и нефтехимическую отрасль планируется привлечь 4,8 триллиона тенге инвестиций.

По итогам 2024 года объем производства нефтегазохимической продукции составил 540 тысяч тонн или 150,5% в сравнении с 2023 годом (358,6 тысячи тонн). План на 2025 год составляет 550 тысяч тонн", - сообщил Аккенженов.


Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидается рост добычи газа.
 

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