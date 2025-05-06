В Казахстане инвестиции в основной капитал в сфере рыбного хозяйства превысили 5,2 млрд тенге

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года объем рынка рыбной продукции составил 94,6 тыс. тонн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из этого объема 45,2 тыс. тонн приходится на вылов из естественных водоемов, а 18,2 тыс. тонн - на продукцию, выращенную в рыбоводных хозяйствах. Экспорт рыбной продукции составил 23,4 тыс. тонн, - По итогам 2024 года объем рынка рыбной продукции составил 94,6 тыс. тонн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из этого объема 45,2 тыс. тонн приходится на вылов из естественных водоемов, а 18,2 тыс. тонн - на продукцию, выращенную в рыбоводных хозяйствах. Экспорт рыбной продукции составил 23,4 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.





Переработкой рыбы занимаются 72 предприятия, из которых 20 поставляют продукцию в страны Европейского союза. Более 50 наименований казахстанской рыбной продукции экспортируется в 21 страну мира", - отметили в ведомстве.





По данным МСХ, государство активно поддерживает развитие аквакультуры. Объем субсидий в отрасли с 2021 года увеличился в 9 раз и в 2024 году достиг 4,5 млрд тенге. Предусмотрено возмещение до 25% инвестиционных затрат, 30% расходов на корма, 50% - на приобретение молоди, маточного стада и ветеринарных препаратов. В результате количество рыбоводных хозяйств за три года увеличилось вдвое - до 600.





В 2024 году инвестиции в основной капитал в сфере рыбного хозяйства превысили 5,2 млрд тенге. Реализовано 30 проектов мощностью 2,5 тыс. тонн, продолжается реализация еще 50 инвестпроектов с прогнозируемым объемом производства до 50 тыс. тонн рыбы в год.





Развитие отрасли осуществляется в рамках программы развития рыбного хозяйства РК на 2021-2030 годы. Программа включает меры господдержки, внедрение информационных систем мониторинга аквакультуры, поддержку отечественных производителей, а также мероприятия по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов.





С целью восполнения популяции рыб ежегодно проводится зарыбление естественных водоемов. В 2024 году в рамках госзаказа в водоемы выпущено 54 млн штук молоди ценных видов рыб", - сообщили в МСХ.





По информации министерства, для стимулирования переработки и увеличения экспорта готовой продукции ограничен вывоз рыбы в необработанном виде. В 2024-2025 годах введен шестимесячный запрет на экспорт судака и сома, что позволило увеличить объем сырья для переработки по этим видам рыб на 23%.





Планируется внедрение механизмов субсидирования переработанной рыбной продукции и расширение программ бюджетного кредитования проектов по выращиванию и переработке рыбы под 2,5%.





В прошлом году в пилотном режиме была запущена информационная система е-fish для отслеживания легальности происхождения рыбы и рыбной продукции.





С целью сохранения популяции каспийского тюленя создан государственный природный резерват "Каспий итбалығы". Ведется модернизация осетрового завода в Атырау и начато строительство инкубационного цеха в Кызылординской области.





В настоящее время в сенате рассматривается проект закона "Об аквакультуре", направленный на стимулирование роста отрасли, повышение ее прозрачности и привлечение инвестиций.