В Казахстане инвестиции в сфере науки сократились более чем на четверть

При этом почти 58% капвложений в сфере профессиональной, научной и технической деятельности аккумулируется всего в трех регионах страны

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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-апрель текущего года инвестиции в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности в РК составили 21,5 млрд тенге - сразу на 26,1% меньше, чем годом ранее. ИФО - 71,4%, что показывает реальное сокращение физического объема инвестиций в секторе на 28,6%, сообщает - За январь-апрель текущего года инвестиции в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности в РК составили 21,5 млрд тенге - сразу на 26,1% меньше, чем годом ранее. ИФО - 71,4%, что показывает реальное сокращение физического объема инвестиций в секторе на 28,6%, сообщает finprom.kz





По данным аналитиков, в аналогичном периоде 2023 года инвестиции в секторе достигали 29,2 млрд тенге, с годовым ростом на 83,2%.





В региональном разрезе наибольший объем капвложений в сфере профессиональной, научной и технической деятельности пришелся на Астану: 5,2 млрд тенге, против 1,6 млрд тенге годом ранее. Годовой рост - в 3,3 раза.





Далее идет Атырауская область: 4 млрд тенге - в 4,3 раза больше, чем годом ранее. В топ-3 также вошел Алматы: 3,1 млрд тенге, минус 32,6% за год. На лидирующую тройку регионов пришлось 57,4% всего объема инвестиций в секторе.





Наименьший объем инвестиций наблюдался в Северо-Казахстанской (3,6 млн тенге), Жамбылской (6,3 млн тенге) и Жетысуской (24,7 млн тенге) областях.





Основным источником финансирования в сфере профессиональной, научной и технической деятельности стали собственные средства предприятий. На них пришлось 93,2% инвестиционного портфеля, или 20,1 млрд тенге.





Банковские заемные средства обеспечили 757,4 млн тенге, небанковские - еще 682,6 млн тенге. Кроме того, 22,2 млн тенге капвложений пришлось на средства местных бюджетов, 881 тыс. тенге - на средства из республиканского бюджета.





Сообщается, что планируется выделение на поддержку отечественной науки 18 млрд тенге в ближайшие два года. Это не только гранты или финансирование научных исследований, но и социальная поддержка изобретателей.





В Казахстане сейчас действуют 12 филиалов престижных вузов мира, где активно проводят научные исследования. Открываются технологические парки и инженерные центры. Ежегодно 500 ученых проходят стажировку за рубежом.