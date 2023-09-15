В Казахстане могут пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС

Переход в 2025 году к единому рынку нефтепродуктов в рамках стран ЕАЭС приведет к существенному росту цен на ГСМ, особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом экономкласса

Рассказать друзьям

Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут пересмотреть налоговую нагрузку при обложении транспортных средств в связи с ожидаемым ростом цен на горюче-смазочные материалы и увеличением расходов на содержание транспорта. Также в Казахстане могут повысить налог на добавленную стоимость, об этом говорится в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" Министерства национальной экономики РК.





Переход в 2025 году к единому рынку нефтепродуктов в рамках стран ЕАЭС приведет к существенному росту цен на ГСМ. Как следствие, возрастут совокупные издержки физических лиц на использование легковых транспортных средств с учетом налога на транспортные средства, утилизационный сбор, сбор за первичную регистрацию автомобильных транспортных средств", - говорится в консультативном документе .





Как объяснили в МНЭ, при значительном росте цен на ГСМ, к примеру, в 2 раза, соответственно, вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом экономкласса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения.





В связи с этим в министерстве предложили в совокупную налоговую нагрузку при обложении транспортных средств включить следующие налоги и платежи:





акциз на ГСМ. Чем больше объем двигателя автомобиля, тем выше налоговая нагрузка, обусловленная высоким потреблением ГСМ;





налог на транспортные средства. Чем больше объем двигателя, тем выше налоговая нагрузка. При этом государство несет большие затраты на ежегодное администрирование исчисления и сбора налога;





утилизационный сбор и сбор за первичную регистрацию автотранспортного средства.





При этом в ведомстве уточнили, что поступления по налогу на транспортные средства физических лиц в 2022 году составили 70 млрд тенге.





Также в документе рассмотрен вопрос пересмотра ставки и "порога" для постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.





Отмечается, что ставка НДС в Казахстане является одной из самых низких в мире - 12%, тогда как в России, Беларуси, Армении - 20%, в странах ОЭСР - доходит до 27%. При этом собираемость налога находится на низком уровне.





По данным МНЭ, в Казахстане "порог" для постановки на учет по НДС (с 1 января 2022 года 20 тысяч МРП, или 153,1 тысячи долларов США) является один из самых высоких, если сравнивать с постсоветскими странами и странами ОЭСР.





В первые годы независимости ставка НДС в Казахстане составляла 28%. При этом постепенно с годами ставка постепенно снижалась. Целью такого снижения было повышение уровня собираемости налога за счет сокращения теневого оборота товаров, работ, услуг, объясняют экономисты.





При этом в мировой практике применяются дифференцированные ставки для социально-значимых и "чувствительных" товаров. Однако, как показывает международный опыт, низкие ставки для отдельных товаров применяются при высоких базовых ставках и наличие нескольких налоговых ставок существенно усложняет налоговое администрирование", - добавили в Миннацэкономики.





По информации портала "Учет.кз" , в МНЭ обсуждается вопрос о поэтапном увеличении ставки НДС с 12% до 16%. Предлагаемое увеличение ставки приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению с товарами, импортируемыми из соседних стран. Ожидается, что эта ставка будет применена с 2025 года.





Вместе с тем в документе затронуты вопросы введения налога на роскошь, прогрессивной шкалы обложения ИПН и другие.