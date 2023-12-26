В Казахстане на поддержку отрасли сельского хозяйства в 2023 году было направлено порядка 1,2 трлн тенге  

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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассказали о проделанной за год работе по развитию отрасли сельского хозяйства.





Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики и основой обеспечения продовольственной безопасности. На поддержку АПК государство ежегодно направляет значительные средства, которые аграрии получают в виде субсидий, льготных кредитов и доступной сельхозтехники", - сообщает Primeminister.kz .





В рамках дальнейшего развития отрасли главой государства Касым-Жомартом Токаевым поставлены стратегические задачи по увеличению объемов производства и повышению добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции.





Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Стратегическая цель нашей страны - стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов. Задача - в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%", - обозначил президент РК в Послании народу страны.





Для достижения поставленных задач правительство РК начало реализацию ряда новых программ развития АПК.













За 11 месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 8,2 трлн тенге. Собрано 16,6 млн тонн зерновых, 2,1 млн тонн масличных и 5 млн кормовых культур. Собранного урожая с учетом переходящих остатков прошлого года достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка, заверили в правительстве.





Отрасль животноводства РК показывает стабильный рост. Объем производства продукции за 11 месяцев текущего года увеличился на 3,3% и составил 3,8 трлн тенге.





Выросла численность поголовья КРС на 2,9% (9 млн голов), овец и коз - на 4% (23,6 млн голов), лошадей - на 8,3% (4 млн голов), верблюдов - на 5,3% (277,6 тысячи голов), а также птиц - на 9,5% (54 млн голов).





Объем производства продуктов питания вырос на 1,9% и составил 2,9 трлн тенге. В частности, выпуск сливочного масла увеличился на 18,4% (28,7 тысячи тонн), сыра и творога - на 9,3% (39,8 тысячи тонн), обработанного молока - на 3% (548,1 тыс. тонн), колбасных изделий - на 1,9% (61,4 тысячи тонн), растительного масла - на 1% (609,4 тысячи тонн).





Начата большая работа по тиражированию в регионах успешного опыта Северо-Казахстанской области по реализации крупных промышленных проектов в сфере АПК через социально-предпринимательские корпорации.





На эти цели было выделено 100 млрд тенге, что позволит профинансировать строительство 65 товарно-молочных ферм и, как следствие, увеличить объемы производства молока не менее чем на 373 тысячи тонн. В 2024 году на реализацию программы планируется дополнительно направить 100 млрд тенге.





В Северо-Казахстанской области в Аккайынском районе запустили новую молочную ферму на 400 голов. В проект вложено 1,2 млрд тенге. Запуск фермы стал возможным благодаря пилотному проекту по льготному финансированию через СПК "Солтүстік".





По поручению главы государства начата масштабная реализация Программы повышения доходов сельского населения "Ауыл аманаты" путем развития сельхозкооперации. В 2023 году на эти цели выделено 100 млрд тенге. В результате планируется выдать 17 тысяч микрокредитов, что позволит создать порядка 18 тысяч новых рабочих мест. В целом на сегодня выдано 11,3 тысячи микрокредитов на сумму порядка 69,4 млрд тенге.





На сегодняшний день в рамках проекта во всех областях страны создано более 400 сельхозкооперативов, объединяющих личные подсобные, крестьянские и фермерские хозяйства, а также предприятия переработки.





Продолжается работа по возврату неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель. В 2023 году государству возвращено 4,6 млн га, а всего с начала 2022 года - уже 10 млн га. Учитывая актуальность вопроса нехватки пастбищ, возвращенные земли в приоритетном порядке направляются на нужды аграриев путем их закрепления за соответствующими населенными пунктами.





В Кокпектинском районе области Абай завершено строительство оросительных систем на площади на 1543 га, установлено 17 дождевальных машин для орошения 960 га зерновых культур. Общая стоимость проекта составила 1,5 млрд тенге.





Благодаря государственной поддержке увеличивается приток инвестиций в отрасль. С начала 2023 года в отечественном АПК запущено 207 инвестиционных проектов на 164,5 млрд тенге.





- В Костанайской области заработало производство сухого кобыльего молока мощностью 40 тонн продукции в год. Общая стоимость проекта составила 10 млрд тенге.





- Также в Костанайской области турецкая компания Arbel Bakliyat реализовала проект по переработке бобовых культур полного цикла производительностью до 1000 тонн в сутки. Объем инвестиций на первом этапе составляет 4 млрд тенге с последующим увеличением до 9,4 млрд тенге.





- В Северо-Казахстанской области запущена новая инновационная теплица 4-го поколения, где планируется собирать порядка 3 тыс. тонн томатов, огурцов и салата в год. Стоимость проекта - 7,2 млрд тенге.





- В Акмолинской области совместно со швейцарским концерном Buhler реализован проект по производству овсяных безглютеновых хлопьев стоимостью более 2,5 млрд тенге. Мощность фабрики составляет 2 тонны продукции в час. Предприятие включает зоны приема, сушки, очистки и хранения сырья.





- В Павлодарской области запущено овощехранилище на 10 000 тонн продукции, проект оценивается в 1,8 млрд тенге. В Павлодарской области в этом году запущено 6 овощехранилищ емкостью 65 тыс. тонн





- В Восточно-Казахстанской области завершилось строительство зернохранилища на 12 тыс. тонн, стоимость проекта - 1,2 млрд тенге.





- В Северо-Казахстанской области вышел на мощность - 15 000 тонн готовой продукции в год - крупнейший мясокомбинат региона ТОО "Emc agro". Общая сумма проекта - 11,5 млрд тенге.





В целом по итогам 11 месяцев в сельское хозяйство республики привлечено 855 млрд тенге (на 11% больше уровня прошлого года), а в производство продуктов питания - 130 млрд тенге (рост на 9,5%).





На субсидирование агропромышленного комплекса из всех источников выделено порядка 500 млрд тенге.





Проведено реформирование системы субсидирования. Во все правила внесены точечные изменения на основе рекомендаций Антикоррупционной службы, направленные на снижение коррупционных рисков.





Введена Единая государственная информационная система субсидирования - бесплатная для фермеров и интегрированная со всеми госбазами данных. В рамках нее также внедрены "листы ожидания" для обеспечения доступа мелких и средних хозяйств к субсидиям.





Впервые в общие правила субсидирования внесена норма, позволяющая фермерским теплицам претендовать на субсидирование расходов на электроэнергию, газ и уголь при выращивании овощей в закрытом грунте в период межсезонья. В конце декабря в Туркестанской области начались выплаты субсидий фермерским теплицам.





В 2023 году в Туркестанской области площади интенсивного садоводства увеличили до 5405 га. Благодаря внедрению новых технологий производительность увеличилась в пять раз - с 60-70 центнеров до 300-350.





Благодаря формированию запасов овощей в стабфондах, подписанию меморандумов с производителями и мерам господдержки удалось стабилизировать рост цен на социально значимые продукты питания. По итогам 11 месяцев уровень продуктовой инфляции составил 7,5%.





По линии АО "НУХ "Байтерек" на кредитование субъектов АПК направлено 461,6 млрд тенге, в том числе через АО "Аграрная кредитная корпорация" 318,6 млрд тенге и 143 млрд тенге через АО "КазАгроФинанс".





В КХ "Рулиха" в Шемонаихинском районе благодаря кредиту от АО "Аграрная кредитная корпорация" приобрели 600 нетелей голштинской породы, известной своими высокими надоями. Каждая корова в сутки дает больше 30 литров молока жирностью 4,5%.





За счет средств АО "Аграрная кредитная корпорация" в Костанайской области запущено овощехранилище вместимостью 6000 тонн. Склады оборудованы современными установками охлаждения и вентиляции.





Учитывая сложные погодные условия в текущем году, по поручению главы государства правительством принят ряд мер по оказанию дополнительной поддержки отечественных фермеров:





- из резерва правительства выделено более 3,7 млрд тенге на возмещение ущерба фермерам, чьи угодья пострадали от засухи в Жамбылской области;





- выделено льготное дизельное топливо для сушки зерна в объеме 62,5 тысячи тонн по цене 250 тенге за литр, что на 15% ниже рынка;





- осуществляется пролонгация кредитов и займов финансовыми институтами холдинга "Байтерек" без применения штрафных санкций в отношении товаропроизводителей;





- установлены справедливые закупочные цены для фермеров на уровне рыночных в размере 120 тысяч тенге за пшеницу 3-го класса и 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса;





- из резерва правительства выделены 31,3 млрд тенге, которые пойдут на прямой закуп 350 тысяч тонн пшеницы;





- формируется семенной фонд в объеме порядка 400 тысяч тонн мягкой пшеницы.





Таким образом, на развитие и поддержку отрасли сельского хозяйства в 2023 году государством было направлено порядка 1,2 трлн тенге. В целом принятые меры улучшат финансовое состояние аграриев и позволят им своевременно подготовиться к посевной кампании 2024 года", - отмечают в правительстве.



