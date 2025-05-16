В Казахстане обнаружили 11 участков с редкоземельными металлами

С принятием нового Налогового кодекса от ИПН освобождаются выплаты не только из бюджета, но и из пенсионных фондов

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 2026 года физические лица будут освобождены от выплаты индивидуального подоходного налога с пенсионных выплат, сообщает издание - С 2026 года физические лица будут освобождены от выплаты индивидуального подоходного налога с пенсионных выплат, сообщает издание Zakon.kz





Согласно действующему налоговому законодательству, государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту или за выслугу лет производятся из бюджета, и поэтому индивидуальным подоходным налогом не облагаются. Выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда, из добровольного накопительного пенсионного фонда, страховые выплаты из страховых организаций по договорам пенсионного аннуитета подлежат обложению ИПН.





Как отмечает издание, с принятием нового Налогового кодекса от ИПН освобождаются выплаты не только из бюджета, но и из пенсионных фондов. Согласно положениям нового НК, доход физического лица, подлежащий налогообложению, уменьшается на следующие доходы:





1. пенсионные выплаты, осуществляемые ЕНПФ и (или) добровольными накопительными пенсионными фондами из пенсионных накоплений физических лиц;





2. пенсии, осуществляемые Единым накопительным пенсионным фондом в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК;





3. единовременные пенсионные выплаты в соответствии с законодательством РК о социальной защите;





4. единовременные выплаты на погребение умершего лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, добровольном накопительном пенсионном фонде, в порядке и размерах, которые установлены законодательством РК о социальной защите.





Аналогично вычитаются из налогооблагаемого дохода страховые выплаты в рамках пенсионного аннуитета.





При этом отмечается, что на пенсионные накопления, которые снимаются в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы РК, новые правила не распространяются.