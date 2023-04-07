В Казахстане ощутимо замедлилась инфляция   

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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане темпы годовой инфляции заметно замедлились: до 18,1% в марте текущего года против 21,3% в феврале и 20,7% в январе этого года.





По данным ranking.kz, за четыре недели первого весеннего месяца (1-28 марта) текущего года цены сразу на семь видов социально значимых продуктов питания снизились. Речь идет о репчатом луке (минус 2,5% с начала месяца), картофеле (минус 1,1%), моркови (минус 0,1%), а также гречневой крупе (минус 4,1%), сахаре (минус 1,9%), подсолнечном масле (минус 1,2%) и мясе кур (минус 0,4%).





Непосредственно за последнюю неделю месяца (20-28 марта) подешевели картофель (на 0,7%), репчатый лук (на 0,3%), белокочанная капуста (на 0,1%), гречневая крупа (на 1,3%), подсолнечное масло (на 1,1%) и сахар-песок (на 0,8%). Без изменений осталась стоимость таких социально значимых продуктов, как пшеничная мука первого сорта и хлеб из неё, мясо кур, пастеризованное молоко жирностью 2,5%", - отмечают аналитики.





Фото: ranking.kz





Для сравнения: в марте прошлого года картина была совсем иной. За последнюю неделю месяца (точнее, 24-29 марта) картофель успел подорожать сразу на 2,6%, а с начала месяца - уже на 15%, морковь - на 3,9% за наделю и на 14,7% с начала месяца, а репчатый лук - и вовсе на 12,2% за неделю и сразу на 32,2% за месяц. Сахар вырос в цене на 1% за последнюю неделю марта и на серьезные 35% с начала месяца.





Сообщается, что в целом же цены на СЗПТ за период 1-28 марта 2023 года, то есть за четыре недели, выросли на 0,4%. За последнюю неделю месяца (20-28 марта) показатель практически не изменился (плюс 0,1%). Для сравнения: в марте прошлого года наблюдался рост цен на СЗПТ сразу на 9,1%.





Фото: ranking.kz





По мегаполисам и областным центрам республики ситуация такова: в двух городах цены за последнюю неделю марта снизились (в Актау и Уральске - на 0,1% за период 20-28 марта), ещё в семи - в Астане, Актобе, Атырау, Костанае, Усть-Каменогорске, Петропавловске и Талдыкоргане - остались без изменений. Примечательно, что среди регионов, где отмечено общее удешевление, находится и Мангистауская область, где ранее ситуация с ростом цен на продукты была негативной.





В частности, к примеру, картофель за неделю подешевел в Актау, Актобе, Атырау, Жезказгане, Кокшетау, Караганде, Конаеве, Костанае и Кызылорде. Цены на репчатый лук снизились в Астане, Жезказгане, Костанае, Кызылорде, Уральске и Туркестане, на капусту - в Астане, Актобе, Жезказгане, Конаеве и Кызылорде", - сообщили аналитики.





Фото: ranking.kz





Позитивная ситуация со стоимостью СЗПТ повлияла на итоговый рост цен в сегменте продуктов питания в целом: так, удорожание продовольственных товаров в марте составило 1,1%, против 1,5% в феврале и 1,4% в январе текущего года.





В результате общий уровень месячной инфляции в марте составил 0,9% - это самый низкий месячный показатель роста потребительских цен с февраля 2022 года (то есть более чем за год). Соответственно, темпы годовой инфляции заметно замедлились: до 18,1% в марте текущего года, против 21,3% в феврале и 20,7% в январе этого года", - добавили аналитики.



