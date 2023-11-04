В Казахстане планируют реализовать дорожные проекты на 2,2 трлн тенге

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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане определили перечень приоритетных автодорожных проектов. На совещании с участием АО "НК "Казавтожол", акиматов регионов и других заинтересованных организаций глава Министерства транспорта озвучил перечень первоочередных проектов строительства, реконструкции и капремонта участков республиканских и местных автомобильных дорог с началом реализации в 2024-2026 годах, сообщили в пресс-службе министерства.





Определены первоочередные проекты по республиканской сети на 4,7 тысячи км, где прорабатываются источники финансирования за счет международных финансовых институтов", - сказал Марат Карабаев.





Согласно представленной информации, в 2024 году на республиканской сети дорог планируется начать проекты Актобе - Улгайсын - Кызылорда (І техкатегория), Караганда - Жезказган (I, II категории), Обход города Сарыагаш (І категория). На 2025-2026 год запланировано начало проектов Атырау - Доссор (І категория) и Астана - Костанай - граница РФ (І категория). На 2026 год намечено начало проектов Павлодар - граница РФ (ІІ категория), Семей - граница РФ (на Барнаул) (ІІ категория), Атырау - Уральск (І категория), Бейнеу - Шалкар - Ыргыз (ІІ категория), Жанаозен - Кендирли (ІІ категория), Обход города Шымкент (І категория), Алматы - Талгар - Байдибек би (І категория) и Алматы - Ушконыр (І категория).





Вместе с тем министр подчеркнул, что для обеспечения полного эффекта развития внутреннего и внешнего транспортно-логистического потенциала страны также требуется определение и реализация приоритетных проектов местного значения. В связи с этим по представленным акиматами данным министерством составлен перечень приоритетных проектов автомобильных дорог по регионам.





В план включены 95 участков общей протяженностью 4,3 тысячи км, требующих своевременной реализации. Из них 50 затрагивают дороги республиканской сети (1,4 тысячи км), а 45 относятся к местным дорогам (2,9 тысячи км). На данные проекты необходимо финансирование в размере 2,2 трлн тенге.





Для полноценной реализации проектов и снижения нагрузки на республиканский бюджет министерством прорабатывается механизм финансирования данных проектов за счет привлечения инвестиций ЕАБР", - сказал руководитель ведомства.





Карабаев отметил, что уполномоченным и заинтересованным государственным организациям следует взять на постоянный контроль вопросы своевременного резервирования и оформления отвода земель, подпадающих под планируемые участки дорог, а также качественной разработки ТЭО и ПСД и обеспечения действующими строительными карьерами.