В Казахстане почти 40 месторождений выставят на аукцион

Фото: Пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в XVII саммите Организации экономического сотрудничества, проведенном в городе Ханкенди в Азербайджане, - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в XVII саммите Организации экономического сотрудничества, проведенном в городе Ханкенди в Азербайджане, сообщили в пресс-службе премьер-министра.





Как рассказали в пресс-службе, на полях саммита состоялась двусторонняя встреча премьер-министра РК с заместителем премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадаром, где были обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной сферах. Бектенов отметил, что Казахстан готов инвестировать в строительство железной дороги Тургунди - Герат.





Пресс-служба премьер-министра РК

Афганистан является мостом между Центральной и Южной Азией. Строительство трансафганской железной дороги будет способствовать развитию всего региона. Правительство РК подтверждает намерения по реализации данного проекта, в ближайшее время между сторонами будет подписан соответствующий меморандум", - сказал Бектенов.





Пресс-служба премьер-министра РК

В саммите Организации экономического сотрудничества приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, пемьер-министр Пакистана, заместитель премьер-министра Афганистана, заместитель председателя кабинета министров - министр иностранных дел Туркменистана. Также участвовали представители ряда международных организаций, среди которых ОТS (Организация тюркских государств), CICA (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), TRACECA (Транспортный коридор Европа - Кавказ - Азия), ООН, UNESCAP (Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана) и другие.





Пресс-служба премьер-министра РК

В ходе заседания рассмотрены вопросы экономического сотрудничества между государствами - участниками ОЭС. Внимание уделено взаимодействию в области транспорта и логистики, энергетики, климатической безопасности, цифровой трансформации и др.