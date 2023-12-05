В Казахстане построят 43 соцобъекта посредством государственно-частного партнерства

План содержит 43 объекта в таких сферах, как высшее образование, здравоохранение, социальная защита населения, спорт и просвещение

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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд новых социальных объектов планируется открыть в Казахстане в ближайшие годы посредством механизма государственно-частного партнерства. Соответствующее постановление об утверждении комплексного плана развития ГЧП в социальной сфере на 2024-2028 годы подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.





Документ принят во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по привлечению частных инвестиций в развитие социальной инфраструктуры. Комплексный план предусматривает софинансирование проектов государством в размере 30% от сметной стоимости. Оставшиеся 70% должен будет привлечь частный партнер, рассказали в пресс-службе правительства.





В целом план содержит 43 объекта в таких сферах, как высшее образование, здравоохранение, социальная защита населения, спорт и просвещение. После строительства частные партнеры будут управлять и обеспечивать их техническое обслуживание на протяжении 10 лет. При этом сами объекты после ввода в эксплуатацию передаются в собственность государства.





Планируется строительство 9 студенческих общежитий на 7,9 тысячи койко-мест. Параллельно с этим новые общежития будут открываться в рамках реализации послания главы государства народу Казахстана. В частности, в 2023 году запланирован ввод 43 общежитий на 10,4 тысячи койко-мест. В целом же за счет всех источников до 2028 года будет введено 55,5 тысячи койко-мест.





Наряду с этим предусматривается открытие трех новых поликлиник и трех реабилитационных центров. Это позволит расширить охват граждан медицинскими и специальными социальными услугами.





В сфере спорта запланирован запуск 8 новых спортивных залов. В системе просвещения будут реализованы проекты по строительству 5 учебно-оздоровительных центров, 5 дворцов школьников и 10 школ искусств. Общая стоимость новых объектов по всем направлениям предварительно составит свыше 261 млрд тенге.