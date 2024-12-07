В Казахстане повысятся тарифы оператора зерновых железнодорожных перевозок

Фото: Primeminister.kz

Рассказать друзьям

Урумчи. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин и секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуй обсудили актуальные вопросы взаимодействия, перспективы интенсификации сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





Главы Казахстана и Китая поставили задачу довести товарооборот между нашими странами до $100 млрд. И в этом контексте мы нацелены вдвое увеличить объем взаимной торговли с СУАР. Мы провели анализ структуры экспортных и импортных поставок товаров и их потенциал и определили номенклатуру из 180 видов товаров на $1,6 млрд, которые мы могли дополнительно поставлять в Китай. Это продукция металлургической, нефтехимической, пищевой, химической, машиностроительной отраслей, строительные товары", - отметил Серик Жумангарин.





Вице-премьер Казахстана высоко оценил взаимную работу по открытию в пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе "зеленых коридоров" для ускоренного перемещения сельхозпродукции. Для дальнейшего повышения эффективности перевозок предложил распространить практику работы пункта пропуска "Нур Жолы" - "Хоргос" 24/7 на все автомобильные пункты пропуска. Отмечено, что в настоящее время ведется работа по открытию новых пунктов пропуска в Алматинской ("Нарынкол - Музарт") и Восточно-Казахстанской областях ("Теректы - Актобек").





Еще один перспективный вид транспорта, альтернатива авто и железнодорожным путям - судоходство. Казахстанская сторона предлагает создать мультимодальный транзитный коридор Россия - Казахстан - Китай с использованием трансграничной реки Иртыш. Ожидается, что на первоначальном этапе объем грузоперевозок составит 2 - 2,5 млн тонн.





Для развития этого коридора планируется открытие четвертого железнодорожного перехода Майкапчагай - Зимунай и строительство речного порта на казахстанской территории в районе поселка Тугыл. Еще одним перспективным проектом в рамках развития речных перевозок является развитие маршрута по трансграничной реке Или от казахстанского города Конаев до китайского Инин. Реализация проекта возможна в кооперации между казахстанским и китайским бизнесом", - сказал Жумангарин.





Сегодня свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу осуществляются через Казахстан. На встрече озвучили, что за 9 месяцев этого года объем перевозок по Среднему коридору уже превысил показатели всего прошлого года на 23% и составил 3,4 млн тонн. К 2030 году объемы грузоперевозок планируется увеличить до 10 млн тонн в год.





Серик Жумангарин подчеркнул, что Казахстан нацелен на полное удовлетворение растущего спроса грузопотока из КНР в Европу и обратно. Достигнута договоренность о постепенном увеличении количества контейнерных поездов с 600 до 2 тыс. единиц к 2029 году. Также выразил готовность и казахстанской стороны в строительстве мультимодального логистического терминала на территории станции Хоргос для хранения и перевалки сухих грузов, контейнеров, зерна.





Также Жумангарин поднял вопрос сокращения бюрократических барьеров между Казахстаном и СУАР. Практические все они связаны с поставками казахстанской сельскохозяйственной продукции в КНР. Это усиление контроля за импортом зерновых грузов на приграничных станциях КНР и удлинение периода времени забора проб, длительные процедуры аккредитации казахстанских компаний в реестре экспортеров КНР. Увеличению объемов поставок сельхозпродукции в Китай способствовало бы согласование протоколов по фитосанитарным требованиям к картофелю и свекловичному жому, экспорту мяса птицы, снятие ограничений с северо-западных и центральных областей Казахстана на экспорт говядины и свинины в КНР, согласование ветеринарных требований на охлажденное мясо, конину и другую мясную продукцию.





По информации пресс-службы правительства РК, СУАР является крупнейшим торговым партнером Казахстана из всех регионов Китая, на долю которого приходится почти половина двустороннего товарооборота Казахстана и КНР. В прошлом году объем внешней торговли с СУАР вырос на 62%, достигнув $20,3 млрд. За 9 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и СУАР вырос на 22,46% и достиг $17,67 млрд.